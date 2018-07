Munguía con la mano arriba

Jaime Munguía, izquierda, derriba a Liam Smith en la pelea por el título Súper-Welter de la OMB en el Hard Rock Hotel de Las Vegas, el sábado 21 de julio de 2018. Munguía ganó por decisión unánime. Foto Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal.

Jaime Munguía, izquierda, y Liam Smith durante la pelea de la OMB por el título Súper-Welter en Hard Rock Hotel en Las Vegas, el sábado 21 de julio de 2018. Munguia ganó por decisión unánime. Foto Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal.

Jaime Munguía celebra su triunfo por decisión unánime contra Liam Smith en la pelea por el título Súper-Welter de la OMB en el Hard Rock Hotel de Las Vegas, el sábado 21 de julio de 2018. Foto Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal.

Una atractiva cartelera boxística de Golden Boy Promotions se llevó a cabo la noche del sábado 21 de julio en el hotel y casino Hard Rock. Jaime Munguía (29-0) quería ser el segundo mexicano en derrotar al inglés Liam Smith (26-1-1), después de que este cayera por nocaut ante ‘Canelo’ Álvarez en septiembre del 2016.

Este evento contó con la presencia de reconocidas figuras del boxeo como Don King, Óscar de la Hoya, Miguel Cotto, Julio César Chávez y Roy Jones Jr.

En las peleas preliminares, el boxeador de Las Vegas, Blair Cobbs (80-0-1) derrotó por nocaut técnico al mexicano Emmanuel Valadez; Carlos Caraballo (7-0) se impuso de la misma manera a Jesús Martínez (24-3); Yamaguchi Falcao (15-0) venció por decisión a Elías Espadas (17-3); mientras que Raphael Mensah (31-0) perdió su racha positiva ante Alberto Machado (19-0).

Tocó el turno de la pelea estelar, Munguía y Smith (153 libras) se enfrentaron en un combate parejo durante las primeras rondas, en las que ambos mostraron una postura ofensiva y conectaron golpes que no afectaron al oponente.

Para el cuarto asalto Munguía comenzó a superar ligeramente a su adversario, Smith respondió con algunos intentos de golpes, sin embargo el mexicano lucía una actitud retadora que continuó ejerciendo en las rondas posteriores.

Smith fue a la lona en el sexto asalto tras recibir un certero ‘puñetazo’ en el rostro propiciado por Munguía cuando ambos intentaban imponer condiciones. Tras un conteo rápido del réferi, el pugilista inglés se repuso y la pelea siguió transcurriendo.

El cansancio era notorio en ambos protagonistas durante los últimos asaltos de este combate, los dos seguían mostrando una postura ofensiva pero el fondo físico no les permitía logar noquear a su rival.

Con mayor efectividad al momento de conectar golpes, Jaime Munguía logró el triunfo por decisión unánime (116-111, 118-110, 119-108).

“Me tocó un rival muy fuerte, pero lo que me gustó es que le di espectáculo al público. Smith es un rival muy fuerte, le conecté muchos golpes pero no se caía. Busqué el nocaut pero en caso de no darse venía preparado para las 12 rondas, creo que lo mostré, mostré el estilo mexicano”, dijo Munguía al término de la pelea.