Nate Schmidt afirma que la seguridad es la principal preocupación de los jugadores

Nate Schmidt ha desempeñado muchos papeles durante la pandemia de coronavirus.

El defensor de los Golden Knights es en parte influencer en medios sociales, relatando su intento de remover un tronco de su patio y cronometrando su esfuerzo por recoger pasta con la boca.

Cuando no está produciendo contenidos de video entretenidos, Schmidt está ocupado como representante del equipo en la junta ejecutiva de la Asociación de Jugadores de la NHL (NHLPA), manteniendo a sus compañeros de equipo al día sobre los planes de regreso al juego de la NHL.

“Pasas del hockey a la burocracia en un caliente segundo”, exclamó.

Últimamente, los días de Schmidt han sido más largos, ya que la asociación de jugadores y la liga han negociado los detalles de un formato ampliado de 24 equipos para la postemporada que fue anunciado por el Comisionado Gary Bettman el martes.

Schmidt fue uno de los representantes de la junta directiva que votó a favor del plan de reinicio. Los representantes de los jugadores de Carolina y Tampa Bay confirmaron a los miembros de los medios locales que votaron en contra de la propuesta de 24 equipos.

“Para nuestros chicos, una de las cosas que era importante era mantener la integridad y hacerlo lo mejor posible”, aseguró Schmidt. “Creo que hicieron bien el formato. En mi opinión, ¿se colaron algunos equipos que tenían un aspecto muy exterior al entrar? Tal vez. Pero es un mundo imperfecto.

“No hay reglas, directrices o puntos de referencia, si se quiere, para lo que estamos haciendo ahora mismo y qué tipo de vida estamos viviendo, especialmente qué tipo de vida estamos viviendo en el hockey”.

Desde que la NHL se detuvo el 12 de marzo, Schmidt es responsable de transmitir las actualizaciones de la NHLPA a los compañeros de equipo y llevar sus preocupaciones a la junta ejecutiva.

Los días en que se reúne la NHLPA, Schmidt mantiene una charla de grupo en FaceTime que suele durar una hora, y luego atiende a tres o cuatro “rezagados” que tienen preguntas adicionales o que no quieren plantear una idea frente al grupo.

“Lo más importante de lo que nuestros chicos hablaron fue sobre seguridad y otras cosas, y eso es algo que se verá mucho más”, señaló Schmidt, y agregó el detallado plan de fase dos que la NHL publicó el lunes y que tranquilizó a sus compañeros de equipo.

“Poder volver a jugar es algo que queremos hacer, pero tiene que ser una situación en la que sea lo más saludable y seguro posible para todos. Cualquiera que esté involucrado en esto va a tener que sentirse cómodo”.

Bajo el plan de la NHL, los Knights reciben una despedida de apertura y juegan partidos de ida y vuelta contra St. Louis, Colorado y Dallas para determinar los cuatro primeros puestos de la Conferencia Oeste.

El primero en terminar el round robin recibirá el primer lugar, dándole a los Knights la oportunidad de ascender del No. 3.

“Si eres de St. Louis, dirás: ‘¡Qué mal! Teníamos una gran ventaja sobre todos, ahora debemos jugar un round robin. ¿Podríamos perder tres partidos y quedar en el cuarto lugar? ” explicó Schmidt. “Es difícil, pero no puedes complacer a todo el mundo”.

Una de las cuestiones que aún debe determinar el comité de regreso al juego es si la postemporada utilizará un formato de corchetes o se volverá a clasificar para asegurar que la clasificación superior se enfrente a la restante más baja.

Schmidt dijo que no tiene una preferencia, pero se inclina por continuar con el estilo de corchetes.

“Típicamente diría que me gusta el formato original porque creo que las molestias suceden, las cosas suceden”, destacó Schmidt. “Si un clasificado en 16 en el Torneo de la NCAA gana, ¿tendrán que ir a jugar contra Duke, que es el segundo clasificado? No. Simplemente así son las cosas.

“Creo que si tuviera que elegir, escogería los corchetes. Todo el mundo habla de mantener la integridad de los playoffs, y eso es lo que es”.

Hay varios detalles del plan que deben ser elaborados, incluyendo cómo se establecerán las ciudades centrales y si los jugadores serán apartados de sus familias.

Schmidt dijo que ese tema está en la mente de varios jugadores, pero sigue siendo optimista ya que el proceso cruza la línea roja figurativa.

“Va a ser difícil decir, ‘Oye, vete por un par de meses’. Si miras a nuestro equipo, tenemos algunos jóvenes, algunos bebés que sería difícil para los chicos estar fuera tanto tiempo”, apuntó Schmidt. “Creo que si tuviera que decirlo, esperaría que hayamos pasado la mitad del camino en esta cosa y que hagamos las cosas y lo lejos que está. Pero hay algunas preguntas que aún deben hacerse”.

Formato de los playoffs de la NHL de 24 equipos

Conferencia Oeste

Ronda de play-in

No. 5 Edmonton vs. No. 12 Chicago

No. 6 Nashville vs. No. 11 Arizona

No. 7 Vancouver vs. No. 10 Minnesota

No. 8 Calgary vs. No. 9 Winnipeg

Adiós: St. Louis, Colorado, Golden Knights, Dallas

Conferencia Este

Ronda de play-in

No. 5 Pittsburgh vs. No. 12 Montreal

No. 6 Carolina vs. No. 11 New York Rangers

No. 7 New York Islanders vs. No. 10 Florida

No. 8 Toronto vs. No. 9 Columbus

Adiós: Boston, Tampa Bay, Washington, Philadelphia