Paga Noah Robotham su propia manera de ayudar al basketball de la UNLV

El jugador de baloncesto de la UNLV, Noah Robotham, durante el día de los medios de comunicación de la Conferencia Mountain West en el Cosmopolitan de Las Vegas, el martes 16 de octubre de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

Se espera que el senior Noah Robotham sea el point guard en la UNLV esta temporada y recientemente rechazó una beca. ¿Por qué haría un jugador tal cosa?

Bueno, por un lado, Robotham creció en Las Vegas, jugó en Bishop Gorman High School y le encanta la idea de representar a su equipo local, incluso si eso significa pagar su camino por segundo año consecutivo.

En segundo lugar, pensó que aprobar una beca permitiría al programa reclutar a otro jugador.

“He estado aquí por un año y empecé muchas relaciones”, comentó Robotham, quien comenzó tres temporadas en Akron antes de irse a la UNLV el año pasado y no cumplir con las reglas de transferencia de la NCAA. “Quería jugar en casa, me encanta Las Vegas, me encanta estar aquí”.

Robotham y el delantero senior Shakur Juiston representaron a la UNLV en el día de los medios de comunicación de Mountain West el martes en The Cosmopolitan de Las Vegas.

“En esta época, es muy raro que un joven rechace una beca”, agregó el entrenador Marvin Menzies. “Ocurrió una vez en mi carrera antes con Al Faux en San Diego State, ganamos el torneo Mountain West aquí en Las Vegas en 2002 con Al lanzando algunos tiros importantes”.

“Tal vez tengamos un poco de deja vu en marcha”.

Horario de la charla

El Desafío Mountain West-Missouri Valley finaliza después de esta temporada, y el MW está evaluando si establecer un acuerdo similar con otra liga. Una posibilidad es la Conferencia Atlantic 10.

“Estamos buscando cualquier manera de mejorar el calendario de no conferencia de Mountain West para ayudar a nuestras instituciones con sus presupuestos y obtener un buen juego en lugar de tener que comprarlos”, declaró el comisionado asociado senior de la liga, Dan Butterly.

Dijo que no hubo movimiento para ir a 20 partidos de liga como lo han hecho otras conferencias, pero el MW hará retroceder su torneo de liga una semana en 2020 para que no entre en conflicto con una convención importante en Las Vegas. Eso significa jugar algunos partidos de conferencia del 4 al 7 de diciembre.

Mirando desde lejos

El comisionado de Mountain West, Craig Thompson, está prestando atención al juicio por corrupción de baloncesto universitario en Nueva York. Es el primero de los tres juicios federales que ponen de relieve las supuestas trampas en el deporte.

“Hemos dejado que pase demasiado tiempo para permitir que las AAU y otros dicten nuestro modelo, especialmente en el verano”, señaló Thompson. “Así que ahora se está dando cuenta de que hay problemas”.

