Pagan a maestros horas extras

Se imagina un encuentro entre los Raiders vs. Golden Knights, esto fue posible gracias al torneo de dodgeball (juego de quemados en español) que la organización sin ánimo de lucro, After School All Star Las Vegas (ASAS LV) celebró en las duelas del gimnasio YMCA unidad Meadows, el sábado 7 de marzo.

Manuel Ponce del equipo escuela West, ganaron el torneo de dodgeball o quemados. Sábado 7 de marzo de 2020 en YMCA. Foto El Tiempo.

La directora ejecutiva de ASAS LV Jodi Manzella, explicó el beneficio para niños, padres y maestros. Sábado 7 de marzo de 2020 en YMCA. Foto El Tiempo.

No fueron exactamente los jugadores estrellas los que participaron en el juego de lanzarse la pelota para eliminar al equipo oponente, sino trabajadores de estas instituciones junto con otras 30 organizaciones y comercios reconocidos de la ciudad, quienes mandaron a sus representativos al peculiar torneo de recaudación de fondos para este programa, independiente del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD, por sus siglas en inglés).

A pesar de ser independiente y pagado por la organización After School All Star, funciona en 16 escuelas del CCSD, consiste en contratar a los propios maestros de las escuelas, para que se queden a dar 2 horas extras de clases, así lo explicó su directora ejecutiva Jodi Manzella, “estamos en 9 primarias y 7 secundarias para atender a casi 3 mil niños por ciclo”.

La primera hora estas extra clases es utilizada para terminar la tarea del día, la segunda hora es más recreativa, ya que los maestros se convierten entrenadores de alguna actividad deportiva o baile folklórico, en músicos con clases de mariachi o banda de orquesta, sin dejar a un lado los clubes de lectura y otros pasatiempos constructivos para los niños.

No solamente el niño es beneficiado con las extra clases o el profesor con un pago asalariado por estas horas, “los padres de familia tienen 2 horas más para recoger a sus hijos, en Las Vegas se gasta mucho por centros de cuidado y queremos ayudar a todos en beneficio de la educación de los niños”, recomendó Manzella.

Aunado a que cada año, la policía arresta a por lo menos 15 millones de jóvenes que no realizan ninguna actividad en el horario después de clases, entre 3 a 6 de la tarde los datos de violencia juvenil, pandillerismo y el uso de cigarrillo, drogas y alcohol es de 70% en ese mismo horario, informó Manzella esta estadística nacional.

En el torneo de ‘quemados’, también participaron los centros académicos que tienen el programa de ASAS, resultando campeones la escuela West, su participante Manuel Ponce dijo, “fue difícil pero divertido ganar el torneo”.

Ponce, se queda después de clases a participar en el programa de All Stars, “hacemos la tarea y luego ya practicamos un deporte, para el torneo inclusive practicamos con nuestro maestro y poder participar”.

After School All Star, calcula que son 98 mil niños en Nevada, que no tienen ninguna actividad saliendo de clases, lo que pone exponencialmente en peligro de caer en algún vicio, que puede ser sustituido por este programa gratuito con alguna actividad recreativa educacional. ASAS LV requiere un presupuesto anual de por lo menos $2 millones de dólares.