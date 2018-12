“Pago por Evento en el boxeo se acabó”, asegura Óscar de la Hoya

ARCHIVO. Kiev, 4 Oct 2018 (Notimex- Especial).- El ex peleador y ahora promotor mexicoamericano Óscar de la Hoya y el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán participan en la 56 Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo que se efectúa en Kiev, Ucrania.

El Pago por Evento en el boxeo se acabó, afirmó el promotor Óscar de la Hoya, antes de la pelea que Saúl “Canelo” Álvarez sostuvo en el Madison Square Garden de Nueva York.

Durante la última rueda de prensa rumbo a la función que encabezaron el “Canelo” y el británico Rocky Fielding por el título supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), De la Hoya dejó en claro que el “pay per view” está acabado.

Esto en referencia al contrato que el “Canelo” firmó con la plataforma DAZN, por 365 millones de dólares por 11 peleas, y por la cual se podrán seguir las contiendas del pugilista tapatío.

“Es una nueva plataforma por primera vez en la historia del boxeo, se acabó y se terminó el ‘pay per view’, ya no va a haber ‘pay per view’, pueden ver al ‘Canelo’ en DAZN”, dijo en la conferencia.

Sobre la pelea que Saúl como Fielding sostuvieron en el mítico inmueble, De la Hoya aseveró que, “pelear en el Madison es importante para la carrera de cualquier boxeador, sabemos que ambos se prepararon”, concluyó.