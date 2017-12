Paralímpicos dan en el blanco

La competencia es recreativa y pueden participar hermanos y familiares en ayudar al atleta. 13 de diciembre 2017 en preparatoria Rancho. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo.

Si hay un competidor que quiera ser profesional, se pasa a la categoría nacional y debe entrenar más. 13 de diciembre 2017 en preparatoria Rancho. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo.

Karla Aceves, de 19 años, participa en las actividades hace más de 10 años. 13 de diciembre 2017 en preparatoria Rancho. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo.

Karla Aceves, de 19 años de edad, recientemente se graduó de la preparatoria Rancho, como cientos de alumnos más, su capacidad no se mide por estar en una silla de ruedas, que es la única diferencia con respecto a sus compañeros, ella además regala su tiempo como voluntaria para los juegos recreativos de deportes paralímpicos.

“Más de 10 años he participado como atleta, ahora ya graduada soy asistente para los niños que compiten ahora, competí en bicicleta, me gusta tenis, volibol, natación, todo lo que me pongan enfrente, esto me ha ayudado a mantenerme saludable y controlo la ansiedad distrayéndome con el deporte”, dijo Aceves.

La joven de origen mexicano, estudia actualmente una carrera en Ciencias en el Colegio del Sur de Nevada, campus Cheyenne.

El Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD), dirige estas competencias recreativas, en donde se impulsa a los jóvenes de 4 a los 21 años de edad a competir contra ellos mismos y superar sus marcas personales. En caso de encontrar un prospecto para ser profesional, se le apoya para que entrene realmente como atleta olímpico.

El programa se conoce como Actividades Físicas Adaptadas, y las competencias son del Club Deportivo Paralímpico, en el cual hay 200 alumnos del CCSD en las diversas actividades, de acuerdo con Barbará Chamber, directora del programa.

El gimnasio de la preparatoria Rancho, recibió a 70 participantes para las competencias de Tiro con Arco y Baloncesto adaptado. “niños con amputaciones, que están en silla de ruedas, que son legalmente ciegos o débiles visuales o con complicaciones de habilidades motoras son los atletas en nuestros deportes”, explicó Chamber.

Tenis, natación, carreras de bicicletas impulsadas con las manos, tiro con arco, baloncesto adaptado, todo lo que se incluye en el programa olímpico internacional son deportes que se pueden practicar en el CCSD, hay diferentes instalaciones de las escuelas del condado que facilitan las competencias.

“El programa es gratuito y la familia también puede participar, ya que todo es recreativo, en el programa de profesionales sí llevamos puntuaciones que se mandan a las estadísticas nacionales y la exigencia es mayor para el atleta, ya que va a pasos de convertirse en representante de Nevada y probablemente del país”, complementó la directora Chamber.

El Club Deportivo Paralímpico, aprovechará la época invernal para incluir juegos de temporada, como son las actividades en pista de hielo, su próxima competencia recreativa será en el Ice Center de Flamingo Road, el viernes 19 de enero del año entrante.

Para más información sobre Deportes Paralímpicos Adaptados del CCSD llame al 702-799-0104.