Pasando la antorcha: Tight ends de los Raiders forman un vínculo

El tight end de los Raiders de Las Vegas, Darren Waller (83), calienta antes del comienzo de su partido de fútbol americano de la NFL con los Panthers de Carolina el domingo, 13 de septiembre de 2020, en el Estadio Bank of America, Charlotte, N.C. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El tight end de los Raiders de Las Vegas, Darren Waller (83), se lanza al ataque para conseguir una mayor distancia, superando al cornerback de los Kansas City Chiefs, Rashad Fenton (27), en el tercer trimestre de un partido de fútbol americano de la NFL el domingo, 11 de octubre de 2020, en el Estadio Arrowhead, Kansas City, Mo. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El tight end de los Raiders de Las Vegas, Jason Witten (82), hace un touchdown sobre el linebacker de los Buffalo Bills, A.J. Klein (54), en el segundo cuarto de un partido de fútbol de la NFL el domingo, 4 de octubre de 2020, en el Allegiant Stadium, Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El tight end de los Raiders de Las Vegas, Darren Waller (83), se zambulle para obtener una mayor distancia en el segundo cuarto de su partido contra los Panthers de Carolina durante un partido de fútbol de la NFL el domingo, 13 de septiembre de 2020 en el Estadio Bank of America, en Charlotte, N.C. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El tight end de los Raiders de Las Vegas, Jason Witten (82), agarra un pase durante los calentamientos antes del comienzo de un partido de fútbol de la NFL contra los New Orleans Saints el lunes, 21 de septiembre de 2020, en el Allegiant Stadium, Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Darren Waller #83 y Jason Witten #82 se alinean contra los New Orleans Saints durante un partido de fútbol americano de la NFL el lunes, 21 de septiembre de 2020, en Las Vegas. (AP Photo/Jeff Bottari)

Hubo un momento en que la adquisición de Jason Witten por parte de los Raiders impulsó al tight end, Darren Waller, a echar un vistazo a las estadísticas de la carrera del futuro miembro del Salón de la Fama.

Waller no volvería a cometer ese error. Rápidamente se dio cuenta de que no era el estándar por el que querría que se midiera su carrera.

“Dije, ‘¿qué demonios?’” Waller se ríe. “Pero no veo las cosas desde una perspectiva estadística. Sólo trato de salir y ganar mi partido en cada jugada y dejar que se acumule. Ver sus números te da ansiedad”.

La presencia de Witten, sin embargo, ha traído una sensación de calma al tight end de los Raiders.

La estrella de los Cowboys de hace mucho tiempo sigue siendo fuerte a los 38 años, pero ya no es el centro de una ofensiva con seis atrapadas para 29 yardas y un touchdown a través de cinco juegos. Su impacto ha superado con creces sus números.

No pasó mucho tiempo después de que firmara por Waller para darse cuenta de que la presencia de Witten iba a ser beneficiosa.

Witten asistió a algunos de los entrenamientos informales que el equipo hizo en los parques locales y encajó de inmediato.

“Nos daba consejos, no nos hablaba con desprecio, de una forma muy útil”, recuerda Waller. “Podía ver que no buscaba atención o que nos miraba negativamente. Sólo estaba aquí para ser parte del grupo. A partir de ahí, ha sido increíble”.

Witten ha sido capaz de servir como una especie de mentor para Waller, una estrella emergente en el tight end que está ansioso por absorber todo el conocimiento que Witten ha adquirido a través de los años.

“Ha sido absolutamente increíble, de verdad”, considera Waller. “Nunca he visto a nadie que se preocupe tanto por las pequeñas cosas de una obra o contra un plan determinado, y siento que ha tenido un gran impacto en todos nosotros y ha salido de su caparazón muy rápidamente, aparte de que nos hace reír todo el tiempo. Es una gran presencia”.

“Gratificante para mí”

Witten está de feliz de transmitir todo el conocimiento que ha ganado, pero dejó claro cuando firmó con los Raiders que lo hacía como jugador. Lo ha respaldado siendo un sólido colaborador en un equipo con aspiraciones de desempate.

“Sabía que estaba asumiendo un nuevo papel y uno diferente al que he tenido a lo largo de mi carrera”, comentó el ex alumno de Tennessee. “Cuando estoy ahí fuera, como cualquier competidor, intentas ganar, intentas conseguir una ventaja, intentas ayudar al equipo haciendo tu parte. Así que eso es lo que ha hecho que esto sea realmente genial y por lo que creo que ha funcionado. No es algo forzado en lo que te traen para ser otro entrenador. Es sólo un compañero de equipo que ha jugado mucho tiempo y ha estado en muchas de estas situaciones que podemos hablar de las cosas. Ha sido muy gratificante para mí”.

Waller, un receiver convertido en tight end, tiene todos los ingredientes para ser uno de los mejores para jugar la posición, de acuerdo con uno de los mejores que ha jugado esa posición.

“Comienza siendo un atleta poco común”, dijo Witten. “No hay mucha gente que mida 6.6 pies, pese a 255 libras y pueda correr de esa manera. Pero yo incluso daría un paso más. No es la velocidad. En los últimos 40 años, ha habido una serie de tight ends que realmente pueden correr. Es el cambio de velocidad y la comprensión de las rutas y cómo influyes en eso para abrirte. Los chicos (de pura velocidad) van y vienen y es muy difícil para ellos mantener el éxito en la posición del tight end”.

Witten pudo ayudar a guiar a su nuevo protegido a través de algunos altibajos ya esta temporada.

Waller recibió 12 pases para 105 yardas y un touchdown en el primer partido de la historia en el Allegiant Stadium, una victoria de los Raiders sobre los Saints el 21 de septiembre.

Witten le recordó a Waller que durante la semana siguiente esperaba que los Patriots de Nueva Inglaterra y el famoso entrenador, Bill Belichick, famoso por quitarle la mejor arma a la ofensiva contraria, tuvieran un plan para cerrarle el paso.

El resultado fue un esfuerzo de dos partidos en nueve yardas en una derrota unilateral ante la potencia de la AFC.

“Me dio muchos pequeños ánimos durante todo el juego”, recurda Waller. “Hubo momentos en que no estaba abierto, y otros en que lo estaba pero no recibí el balón. Me decía cosas sobre cómo seguir en el juego y concentrarme sólo en las cosas que podía controlar. Decía que este tipo de juegos no reflejan quién eres como jugador porque llegaste a jugar y te llamaron para hacer lo que tenías que hacer. Me dijo que no me lo tomara demasiado en serio y que entendiera que habrá días mejores”.

Formando un vínculo

Así que Waller supo inmediatamente que podía aprender mucho de su nuevo compañero de equipo. Lo que no esperaba era lo fuerte que sería el vínculo que se formaría tan rápidamente.

“Cuando estás en un vestidor con chicos de esa manera, definitivamente se forma una relación y realmente llegas a conocer a alguien, así que esperas eso”, señaló Waller. “Pero no sabía que sería tan divertido y tan extrovertido. Pensé que era un tipo serio y que se tomaba el juego en serio, pero no se toma a sí mismo demasiado en serio. Eso es lo que respeto de él”.

El sentimiento es mutuo.

Witten era muy consciente del talento que Waller poseía. Decía que los tight ends siempre se mantienen a la altura de las estrellas emergentes en la posición y que es imposible ignorar a un loco atlético de 1.80 metros y 90 kilos que realiza 90 atrapadas en mil 145 yardas en su primera temporada completa, como hizo Waller el año pasado con los Raiders.

Witten ha quedado impresionado al ver de cerca ese talento. Le ha impresionado aún más conocer a Waller como persona.

“La primera línea de la biografía de Darren Waller es que es increíblemente humilde”, comentó Witten. “Es muy amable y aprecia mucho cada oportunidad. Es autodidacta y muy decidido. Una cosa es ser tan talentoso, y otra es ir a trabajar cada día para mejorar. Esa humildad es lo que me ha distinguido desde el primer día. Es muy amable con su tiempo y lo que ha superado para poder compartir su historia y marcar la diferencia para quizás alguien que está en los mismos zapatos que él estuvo hace unos años”.

Waller es igual de efusivo en sus elogios a Witten, pero no necesariamente quiere seguir sus pasos en términos de longevidad.

“¿A partir de ahora? No”, respondió Waller definitivamente sobre si quiere jugar hasta los 38 años. “Sólo por lo mucho que ya ha sido una montaña rusa para mí. Me reclutaron hace cinco años y ha sido mucho. Todos los días, es como si no supiera cómo hace esto todos los días y sigue aquí y con los chicos.

“Tal vez mi forma de pensar cambie con el tiempo, quién sabe, pero parece algo que no todo el mundo puede hacer”.

Witten es una rara excepción cuya productividad y longevidad lo llevará algún día a Canton, Ohio. Su misión ahora es mostrarle a Waller el camino que podría llevarle a ese mismo destino.