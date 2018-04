Piden Los 51s ayuda a sus fans para decidir su nuevo nombre en 2019

Los 51s de Las Vegas se despedirán de su estadio, afiliados de Grandes Ligas y ahora ese nombre solo será un apodo la próxima temporada luego de anunciar oficialmente el lunes sus planes de cambio de marca.

Los 51s están buscando información de los fanáticos para ayudar a nombrar al equipo, lanzar un sorteo de nombres y pedirles a los fanáticos que envíen sus nombres favoritos.

Los fanáticos pueden mandar sus propuestas en línea hasta el 30 de abril.

“Vamos a entrar en un nuevo estadio. Literalmente nos movemos de una parte de la ciudad a otra”, declaró el presidente del equipo, Don Logan. “Vamos a cambiar de afiliados”. Todavía hay muchas personas que nunca se han acostumbrado al nombre de los 51s, así que es una oportunidad para cambiar el nombre de una marca y reiniciar y rejuvenecer toda la identidad del equipo, y eso es lo que estamos haciendo”.

New Ballpark.

New Affiliate.

New NAME!

Here’s your chance to name YOUR team: https://t.co/awSTcLFfSp

Sweepstakes Rules: https://t.co/PUrDQ7qtEr pic.twitter.com/nazaDEKR2n

— Las Vegas 51s (@LasVegas51s) April 17, 2018