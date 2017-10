Piloto Fernando Alonso continuará con escudería McLaren

El piloto de McLaren, Fernando Alonso, responde a una pregunta durante una conferencia de prensa para la carrera de autos Grand Prix de Fórmula Uno. Jueves 19 de octubre de 2017 en Austin, Texas. | Foto Tony Gutiérrez/ AP.

El piloto español Fernando Alonso continuará la siguiente temporada en el equipo McLaren, tras anunciar la renovación de su contrato en un acuerdo de “larga duración”.

Luego de una serie de videos donde aparecen miembros de la escudería, como el capitán Eric Boullier, practicando el idioma español, el equipo de Woking dejó entrever el esperado anuncio; sin embargo, no fue sino hasta el último de los videos que apareció el nacido en Oviedo anunciando: “Nos vemos el próximo año”.

El bicampeón de Fórmula 1 mencionó en un comunicado publicado en el portal de la escudería británica: “es fantástico poder continuar mi relación con todos en McLaren. Siempre fue donde mi corazón me decía que me quedara, y realmente me siento como en casa aquí”.

Asimismo, indicó que “es un equipo fantástico, lleno de gente increíble, con una cordialidad y amabilidad que nunca he experimentado en otra parte de la Fórmula 1. Estoy increíblemente feliz de correr aquí”.

En tanto que Zak Brown, director ejecutivo del McLaren Technology Group, afirmó que está “encantado de poder confirmar que Fernando se quedará en McLaren, (Alonso) ha sido un gran activo para toda la organización en los últimos tres años, es un gran individuo y es uno de los pilotos más completos y habilidosos de los últimos tiempos”, señaló .

El histórico conductor ha logrado 32 victorias en el máximo circuito del automovilismo, siendo la sexta mejor marca histórica en la competición, también es el tercer piloto con más podios, registrando 97. Ahora, buscará lograr su temporada 17 en la competencia.