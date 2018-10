Planea la NAC presentar quejas contra McGregor y Khabib

octubre 9, 2018 - 10:35 am

Khabib Nurmagomedov salta del octágono después de vencer al peleador en su lucha por el título de peso ligero de UFC 229 en T-Mobile Arena en Las Vegas el sábado 6 de octubre de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Khabib Nurmagomedov, a la derecha, es retenido por el árbitro Herb Dean después de pelear contra Conor McGregor, en el fondo, durante un combate de artes marciales mixtas de título ligero en UFC 229 en Las Vegas, sábado 6 de octubre de 2018. Nurmagomedov ganó la pelea por sumisión durante el Cuarta ronda para retener el título. (Foto AP / John Locher)

Conor McGregor reacciona después de perder ante Khabib Nurmagomedov en un combate de artes marciales mixtas de título ligero en UFC 229 en Las Vegas, sábado 6 de octubre de 2018. Nurmagomedov ganó la pelea por sumisión durante la cuarta ronda para retener el título. (Foto AP / John Locher)

Conor McGregor, izquierda, y Khabib Nurmagomedov lanzan golpes durante una pelea de artes marciales mixtas de título ligero en UFC 229 en Las Vegas, sábado 6 de octubre de 2018. (Foto AP / John Locher)

Khabib Nurmagomedov es retenido fuera de la jaula después de vencer a Conor McGregor en una pelea de artes marciales mixtas de título ligero en UFC 229 en Las Vegas, sábado 6 de octubre de 2018. Nurmagomedov ganó la pelea por sumisión durante la cuarta ronda para retener el título . (Foto AP / John Locher)

Conor McGregor deja el octágono después de su derrota ante Khabib Nurmagomedov en su combate por el título de peso ligero en el UFC 229 en T-Mobile Arena en Las Vegas el sábado 6 de octubre de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

La policía y el equipo de seguridad de Las Vegas intentan detener las peleas que se desataron después de que Khabib Nurmagomedov saltara del octágono luego de su victoria sobre Conor McGregor en su pelea por el título en el UFC 229 en T-Mobile Arena en Las Vegas el sábado 6 de octubre de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Conor McGregor no ha quedado limpio por su papel en el altercado de UFC 229 del sábado por la noche en T-Mobile Arena, después de todo.

La Comisión Atlética de Nevada planea presentar quejas contra McGregor y Khabib Nurmagomedov luego de una investigación sobre el enfrentamiento posterior a la pelea, confirmó un funcionario de la comisión el lunes al Review-Journal.

El cheque de 2 mdd de Nurmagomedov fue retenido por la comisión el sábado por la noche, en espera de los resultados de la investigación. La parte de $3 millones de McGregor fue liberada para el luchador después de una visualización inicial de las imágenes del caos, pero han surgido varios ángulos nuevos.

Se espera que la comisión acelere el proceso principalmente porque se está reteniendo el cheque de Nurmagomedov. Se programó una reunión de la comisión programada para el 24 de octubre, aunque no se espera que los casos de Nurmagomedov y McGregor se escuchen en esa fecha. La comisión quisiera concluir el caso a fines de noviembre.

Se podría presentar una queja formal dentro de las próximas 48 horas, dijo el funcionario, momento en el cual es probable que se emitan suspensiones temporales a ambos combatientes hasta por 10 días.

Nurmagomedov venció a McGregor en la cuarta ronda del evento principal del sábado por la noche después de varios meses de interacciones desagradables entre los combatientes y los que los rodeaban.

Después de la victoria, Nurmagomedov escaló de la jaula y atacó a uno de los entrenadores de McGregor, el luchador de Bellator MMA, Dillon Danis.

Cuando una pelea comenzó fuera de la jaula, McGregor intentó subir a la jaula para unirse a la refriega. Fue retirado por el comisionado Charvez Foger, lo que impidió una mayor escalada de la situación.

Foger y varios otros miembros del personal de seguridad mantuvieron a McGregor en la parte superior de la cerca cuando otro miembro del equipo de Nurmagomedov también intentó pasar por encima de la jaula. En ese momento, McGregor conectó un gancho de izquierda, provocando más caos.

La comisión también buscará tomar medidas contra las personas que ingresaron a la jaula durante las fracasas, incluido un hombre con una camisa roja que lanzó golpes a McGregor cuando le dio la espalda.

No se realizaron arrestos en ese momento, aunque, según los funcionarios de UFC, al menos tres miembros del equipo de Nurmagomedov fueron detenidos temporalmente. Cualquier información que la comisión tenga sobre esas u otras personas, se remitirá a la oficina del fiscal general del estado para revisar los posibles cargos.

El presidente de la UFC, Dana White, afirmó que la organización permitirá que se lleve a cabo el proceso de la comisión antes de decidir cualquier acción potencial.

“La Comisión Atlética del Estado de Nevada va a ir muy duro tras él, estoy seguro”, aseguró White después de la pelea. “(Nurmagomedov) no tiene que preocuparse por mí en este momento, tiene que preocuparse por Nevada. El gobernador (Brian Sandoval) estuvo aquí esta noche y salió corriendo del edificio, eso no es bueno; un gobernador que sale del edificio no es bueno..está en problemas”.

La portavoz de Sandoval confirmó que el gobernador asistió al evento, pero cuestionó la afirmación de White de que “corrió” desde el edificio.

Según Mary-Sarah Kinner, Sandoval incluso se detuvo para hablar con algunos policías cuando salía de T-Mobile Arena.

“Él y su esposa abandonaron el lugar al igual que cualquier otro patrón”, destacó.

