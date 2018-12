¿Podrá jugar Paul Stastny de los Golden Knights contra los Islanders?

diciembre 12, 2018 - 9:54 am

El alero Patrik Berglund (10) de los Buffalo Sabres y el alero Paul Stastny (26) de Las Vegas Golden Knights luchan frente a la red durante el segundo período de un juego de hockey de la NHL, el lunes 8 de octubre de 2018, en Buffalo NY (AP Photo / Jeffrey T . Barnes)

NUEVA YORK — La espera casi ha terminado para Paul Stastny.

El centro de los Golden Knights participó de lleno en la práctica del martes en Barclays Center, y existe una gran posibilidad de que lo habiliten para el partido del miércoles contra los Islanders de Nueva York.

“Está cerca, muy cerca”, afirmó el entrenador Gerard Gallant. “Veremos cómo se lleva con todo el martes y tomaremos una decisión para el miércoles, veremos a dónde va…existe la posibilidad de que vaya a jugar en este viaje, lo veremos cuando esté listo, cuando se sienta bien, pero queremos estar seguros”.

Stastny sufrió una lesión en la parte inferior del cuerpo al final de una derrota en Buffalo el 8 de octubre, cuando el alero de los Sabres, Jack Eichel, se lanzó para intentar bloquear un disparo y se estrelló contra la pierna derecha de Stastny.

Stastny comentó que sintió un “pop” y fue descartado por al menos dos meses.

“Fue casi como un movimiento de fútbol”, dijo Stastny. “Creo que en el momento en que salí del hielo y di un par de pasos, lo supe. Me ha pasado algo como esto antes, y sabía en qué medida estaba la lesión. Estaba casi más preocupado de que pudiera tratarse de un ACL o algo así y que se durara hasta la temporada, tuve la suerte de que no fuera eso”.

Stastny agregó que ha estado patinando durante las últimas dos semanas y usó una camiseta sin contacto durante la práctica el viernes.

Bromeó asegurando que era difícil recordar los ejercicios después de estar lejos por tanto tiempo.

“Mentalmente, más que nada, eso es lo más difícil de ser herido”, comentó Stastny. “Especialmente al principio, superas un par de obstáculos y te emocionas y te das cuenta de que todavía estás en medio de todo. Cuando sabes que estás más cerca, es mucho más fácil, obviamente”.

Stastny, quien permanece en la lista de reserva lesionada, apareció en tres juegos sin un punto antes de ser lesionado.

Se unió a Ryan Carpenter, Óscar Lindberg y Tomas Nosek en la tercer línea durante la práctica.

“No importa con quién juego”, aclaró Stastny. “Siempre juego de la misma manera, quiero ayudar a los muchachos, trato de mantener todo simple, especialmente los primeros turnos de pareja, los primeros juegos de pareja, y no intentar exagerar nada”.

Quedándose

Los Caballeros jugarán tres partidos esta semana en el área de los tres estados, lo que lo convierte en un viaje por carretera más fácil de lo habitual.

El equipo se quedará en Manhattan durante toda la semana en lugar de cambiar de hotel, una decisión que atrajo críticas de los jugadores.

“Va a ser agradable solo ir a nuestra habitación por una semana completa”, expresó el portero Marc-André Fleury. “No hay aviones y no hay diferencia de horarios, así que creo que será bueno”.

Llamada al Salón

El ex jugador de la NHL y entrenador de la Universidad de Michigan, Red Berenson, será incluido en el Salón de la Fama del Hockey de los EE.UU. el miércoles en Nashville, Tennessee.

El alero de los Caballeros, Max Pacioretty, jugó una temporada para los Wolverines antes de convertirse en profesional y dijo que Berenson tuvo una gran influencia en su carrera.

“Definitivamente bien merecido”, agregó Pacioretty. “Probablemente uno de los mejores entrenadores para los que he jugado y una de las personas más honestas que he conocido en mi vida, y creo que eso me ayudó mucho”.

Para más de los Golden Knights: Siga toda nuestra cobertura en línea de los Golden Knights en eltiempolv.com/GoldenKnights y en @HockeyinVegas en Twitter.