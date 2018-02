Punto ganador de Neal cierra exitoso viaje para los Golden Knights

Brent Burns de San José Sharks, a la derecha, contra James Neal de Vegas Golden Knights (18) durante el primer periodo de un juego de hockey de la NHL el jueves 8 de febrero de 2018 en San José, California (AP Photo / Marcio Jose Sanchez )

Joe Pavelski (8) de San Jose Sharks celebra su gol con sus compañeros durante el primer periodo de un juego de hockey de la NHL contra los Golden Knights de Vegas el jueves 8 de febrero de 2018 en San José, California (AP Photo / Marcio Jose Sanchez )

Jonathan Marchessault (81) de Vegas Golden Knights cae mientras alcanza el disco frente a Melker Karlsson de San José Sharks durante el primer periodo de un juego de hockey de la NHL el jueves 8 de febrero de 2018 en San José, California (AP). Foto / Marcio Jose Sanchez)

David Erik Haula, de Golden Golden Knights, segundo desde la izquierda, supera al portero de los Sharks de San José Martin Jones (31) durante el primer periodo de un juego de hockey de la NHL el jueves 8 de febrero de 2018 en San José, California (AP Photo / Marcio Jose Sanchez)

Timo Meier de San José Sharks, izquierda, pasa a Ryan Carpenter (40) de Vegas Golden Knights durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL el jueves 8 de febrero de 2018 en San José, California (AP Photo / Marcio Jose Sanchez )

Timo Meier de San José Sharks, a la derecha, celebra su gol con su compañero de equipo Chris Tierney durante el segundo periodo de un juego de hockey de la NHL contra los Golden Knights de Vegas el jueves 8 de febrero de 2018 en San José, California (AP Photo / Marcio Jose Sanchez)

Brent Burns de San José Sharks, a la derecha, pasa a Nate Schmidt de Vegas Golden Knights durante el segundo periodo de un juego de hockey de la NHL el jueves 8 de febrero de 2018 en San José, California (AP Photo / Marcio Jose Sanchez)

James Neal de Vegas Golden Knights, a la derecha, celebra su gol con sus compañeros Erik Haula (56) y David Perron (57) durante el tercer periodo de un juego de hockey de la NHL contra los San José Sharks el jueves 8 de febrero de 2018 en San José, California. (AP Photo / Marcio Jose Sanchez)

Brayden McNabb de Vegas Golden Knights, centro, celebra su gol con sus compañeros Cody Eakin, izquierda, y Brendan Leipsic durante el tercer periodo de un partido de hockey de la NHL contra los San José Sharks el jueves 8 de febrero de 2018 en San José, California . (Foto AP / Marcio Jose Sanchez)

James Neal (18) de Vegas Golden Knights supera al portero de los Tiburones de San José Martin Jones, centro, durante el tercer periodo de un partido de hockey del NHL el jueves 8 de febrero de 2018 en San José, California (foto AP / Marcio Jose Sanchez)

El portero de San José Sharks Martin Jones, izquierda, cede un gol al Brayden McNabb de Vegas Golden Knights, no visto, durante el tercer periodo de un partido de hockey de la NHL el jueves 8 de febrero de 2018 en San José, California (AP Photo / Marcio Jose Sanchez)

El portero de Vegas Golden Knights Marc-Andre Fleury, a la derecha, detiene un tiro al lado del centro Joe Pavelski de San José Sharks durante el tercer período de un juego de hockey NHL el jueves 8 de febrero de 2018 en San José, California (AP Photo / Marcio Jose Sanchez)

Timo Meier, de San José Sharks, a la derecha, anota contra el portero de Vegas Golden Knights Marc-Andre Fleury, junto a Meier, durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL el jueves 8 de febrero de 2018 en San José, California (AP Photo / Marcio Jose Sanchez)

SAN JOSÉ, Calif. – No fue el mejor esfuerzo de los Golden Knights. Pero al final, fue lo suficientemente bueno como para terminar su viaje de seis juegos en una nota positiva.

El gol de James Neal con 4:50 minutos restantes rompió un empate de 3-3 en el tercer período cuando los Knights derrotaron a los San José Sharks 5-3 el jueves pasado en el SAP Center.

Los Knights cerraron su viaje de 11 días con un récord de 4-2 y se mantuvieron en la cima de la Conferencia Oeste con 76 puntos (36-14-4).

“Tuvimos algunas dificultades, pero al final encontramos una manera de ganar y eso es increíble”, dijo Jonathan Marchessault. “Cualquier victoria en Occidente es un gran juego, y los equipos estarán listos para jugar contra nosotros. Para obtener cuatro victorias, especialmente en el camino contra buenos equipos, eso es grande”.

El gol de Neal, su 24°, salió de un cambio de Sharks cuando Colin Miller tomó el control, se lo llevó a Neal quien alimentó a David Perron, quien se lo devolvió a Neal al frente. Su disparo derrotó al portero de los Sharks, Martin Jones, por el ganador del juego.

“Iban por un cambio, y un tipo se quedó atrapado en el medio”, dijo Neal sobre la jugada ganadora del juego. “Escuché (a Perron) pidiéndolo y se lo hice llegar, e hizo una gran jugada devolviéndolo”.

Marchessault anotó un gol de red vacía con 1:21 minutos restantes por jugar. Fue el punto 20º de Marchessault, convirtiéndolo en el cuarto jugador de los Knights en alcanzar la marca de los 20 goles.

El gol de Brayden McNabb con 10:24 por jugar, empató 3-3 después de que el gol de poder de Joe Pavelski, con 12:15 restantes, dio a los Sharks una ventaja de 3-2.

Pavelski, que tenía un par de goles en la victoria, recibió una inyección cruzada en el poste izquierdo de Brent Burns y puso su disparo sobre Marc-Andre Fleury con Alex Tuch en el área de penalti por falta de adherencia.

McNabb empató el juego, fingió una bofetada en jugada, esquivó la defensa de San José y lanzó un tiro sobre el hombro de Jones con 10:14 para jugar en su tercer gol.

“Lo he visto hacer eso antes, así que no me sorprendió”, dijo el entrenador Gerard Gallant sobre las hazañas de anotación de McNabb. “Fue una gran jugada y un gran disparo de Brayden”.

Los Sharks tomaron una ventaja de 1-0 cuando Pavelski redirigió el disparo de la muñeca de Burns desde el punto izquierdo y pasó al portero Marc-Andre Fleury 4:40 en el transcurso del juego. Los Knights estaban siendo superados y no registraron su primer disparo a la portería hasta que permanecieron más de seis minutos en el primer período, un disparo de muñeca de Perron.

Sin embargo, Erik Haula fue dejado desatendido al frente y aplastó el rebote más allá de Jones para empatar el juego 1-1. Para Haula, fue su 21º gol.

Los Knights fueron superados 16-3 en el primer período, pero aún estaban en el juego ya que Fleury hizo varias paradas importantes, incluyendo un salvamento de guante en Tomas Hertl de un rebote con tres minutos por jugar en el periodo.

“Creo que era importante jugar y era una buena manera de terminar un largo viaje”, dijo Fleury, quien detuvo 30 disparos. “Solo traté de relajarme y jugar un juego regular”.

William Karlsson obtuvo el 29º gol de su equipo con una ventaja de 2-1 en el liderato del segundo periodo, cuando conectó un disco suelto en la línea de gol después de que Jones detuvo el lanzamiento de Marchessault.

Sin embargo, los Sharks empataron 2-2 en el gol de poder de Timo Meier a las 11:47 cuando el disparo de Brent Burns se desvió del cuerpo de Meier y pasó a Fleury.

Pero sus compañeros de equipo lucharon, terminando el viaje con una nota alta.

Lo siguiente es una estadía en casa de siete juegos en la Arena T-Mobile comenzando el domingo contra Filadelfia.

“Salimos un poco dormidos esta noche y por eso nos dominaron el primer periodo”, dijo Gallant. “Pero Fleury nos mantuvo en el juego, y fue grandioso salir de ese primer periodo de 1-1.

“Pero es increíble terminar el viaje con una victoria”.

Póngase en contacto con Steve Carp en scarp@reviewjournal.com o 702-387-2913. Siga a @stevecarprj en Twitter.