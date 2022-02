Aquí puedes ver el Súper Tazón LVI en el valle de Las Vegas

El SoFi Stadium el viernes 4 de febrero de 2022, en Inglewood, California. El SoFi Stadium es la sede del Súper Tazón LVI, que se jugará el domingo 13 de febrero de 2022. (AP Photo/Morry Gash)

Es esa época del año otra vez.

Es hora de darse un capricho con demasiadas alitas, salsas y papas fritas mientras ves el mayor partido de todos los deportes.

Es la hora del Súper Tazón y hay muchos lugares en el valle de Las Vegas para animar a los Cincinnati Bengals o a Los Ángeles Rams.

El Strip

House of Blues Las Vegas

3950 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89119

702-632-7631

houseofblues.com

1:30 p.m. asientos reservados, 2:30 p.m. asientos generales

El paquete “Todo lo que puedas comer” cuesta a partir de 70 dólares* en la oferta especial para madrugadores, e incluye un menú tipo buffet. Se puede añadir un paquete “Todo lo que puedas beber”. Las políticas de House of Blues y Live Nation CoVID están en vigor para el Music Hall y pueden encontrarse en internet en https://www.houseofblues.com/lasvegas//faq. El evento está abierto a todas las edades.

Clique Bar & Lounge

3708 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, NV 89109

(702) 698-7939

cliquelv.com

1º p.m.

Habrá mesas VIP para grupos de hasta ocho personas, a partir de dos mil dólares por mesa; así como asientos en el bar con reservación, a partir de 250 dólares por persona.

Brooklyn Bowl

3545 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109

(702) 862-2695

brooklynbowl.com

2 p.m.

Brooklyn Bowl ofrecerá seis opciones distintas de visión. Los paquetes comienzan a partir de 110 dólares por persona.

Chayo Mexican Kitchen + Tequila Bar

3545 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109

(702) 691-3773

chayolv.com

3 p.m.

Chayo organiza una fiesta de visualización que incluye asientos reservados, platos compartidos, mimosas sin fondo, sangría y cerveza de barril por 150 dólares por persona.

Virgil’s Real Barbecue

3545 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109

(702) 473-9700

virgilsbbq.com

1º p.m.

La fiesta para ver el Gran Juego cuesta 125 dólares por persona para una variedad de sus mejores selecciones de comida y se puede añadir un paquete de bebidas ilimitadas por 50 dólares por persona. Virgil’s también ofrecerá un paquete para llevar que alimenta de ocho a 10 personas por 165 dólares. Para reservar cualquiera de los dos paquetes, envía un correo electrónico a partieslv@virgilsrealbbq.com o llama al (702) 473-9700 ext. 2.

Tilted Kilt Pub & Eatery

3545 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109

(702) 826-2100

caesars.com/linq/restaurants/tilted-kilt

2:30 p.m.

Tilted Kilt organizará una fiesta de visualización en la que las reservaciones incluyen barra libre de cerveza de barril con un bufé de primera calidad por 215 dólares por persona. La barra libre comienza una hora antes del inicio del partido. Para más información o para reservar, llama al (702) 826-2100 o envía un correo electrónico a angielvk204@gmail.com.

Off The Strip Bistro + Bar

3535 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109

caesars.com/linq/restaurants/off-the-strip

2 p.m.

Los invitados pueden disfrutar de una fiesta de visualización en el segundo piso de Off The Strip Bistro + Bar. El paquete de la fiesta de visualización cuesta 150 dólares por persona y ofrece todo lo que puedas beber y un buffet. Los invitados deben ser mayores de 21 años.

Café Americano

3570 South Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV 89109

(702) 650-5921

cafeamericano.com

Disfruta de un menú “Todo lo que puedas comer” por 125 dólares por persona. Los boletos incluyen asientos garantizados al aire libre en la Terraza con la pantalla de gran tamaño de 9’ x 16’ y regalos gratis. También hay disponibles artículos de bar completos con un gasto mínimo de 125 dólares.

GO Pool en Flamingo Las Vegas

3555 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, NV 89109

(702) 697-2888

gopoolvegas.com

Paquetes de comida y bebida individuales, de cabana y de camastro. Los paquetes de camastro cuestan a partir de 1,462 dólares, y los paquetes de cabana, a partir de 3,528 dólares.

Influence, The Pool at The LINQ Hotel + Experience

3535 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109

(702) 835-5713

caesars.com/linq/things-to-do/influence-the-pool-at-the-linq

Los paquetes individuales de comida y bebida cuestan a partir de 347 dólares, y también hay cabanas para hasta 12 personas. Para un grupo más numeroso, disfruta de la recién renovada Sala de Juegos y la zona de la cubierta superior con un paquete de comida y bebida para hasta 50 invitados, a partir de 9,266+ dólares.

Caesars Palace

3570 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109

(866) 227-5938

caesars.com

Anima a tu equipo mientras tomas el sol en el Garden of the Gods Pool Oasis con el paquete de cabana Neptuno para hasta ocho invitados, a partir de 700 dólares. Dentro del Caesars Palace, experimenta una verdadera experiencia VIP en Alto Bar y el VISTA Cocktail Lounge con los paquetes Súper Tazón LVI que incluyen servicio de botella para dos a ocho invitados. O disfruta del partido en el Gordon Ramsay Pub & Grill con paquetes de “todo lo que quieras comer y beber” a partir de 225 dólares por persona. Para reservar en el Gordon Ramsay Pub & Grill, visita OpenTable.com.

Planet Hollywood Resort & Casino

3667 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109

(866) 919-7472

caesars.com/planet-hollywood

Ubicado en el corazón del Planet Hollywood, el Heart Bar ofrece paquetes de bebidas para cuatro personas para celebrar el Súper Tazón LVI.

Minus5 Ice Experience and 1923 Prohibition Bar

3930 S Las Vegas Blvd.

Las Vegas, NV 89119

(702) 740-5800

minus5experience.com

De 3 p.m. a 8 p.m.

Los invitados pueden disfrutar de 95 dólares en cervezas de barril y cócteles selectos durante el partido en el 1923 Prohibition Bar, además de regalos y bocadillos gratis. Los invitados con grupos de 12 o más que quieran una experiencia más privada para el partido, pueden comprar una entrada a través del equipo de eventos en candace@icebarlv.com.

HyperX Arena

3900 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89119

(702) 723-2355

hyperxesportsarenalasvegas.com

2 – 8 p.m.

Los amantes de los deportes pueden ver toda la acción en el vanguardista videowall LED de la arena y en docenas de televisores de pantalla plana, mientras disfrutan de bocadillos a la carta y de una barra libre con licores, vino y cerveza. Todos los asientos tienen un precio de 100 dólares. Los boletos incluyen asientos y barra libre hasta el tercer cuarto.

The Cosmopolitan of Las Vegas

3708 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, NV 89109

(702) 698-7000

cosmopolitanlasvegas.com

The Barbershop Cuts & Cocktails

3708 Las Vegas Blvd S Nivel 1º, Las Vegas, NV 89109

(702) 698-7434

thebarbershoplv.com

1º p.m.

Los paquetes de asientos VIP incluyen acceso al buffet, con asientos en el bar a partir de 250 dólares y mesas a partir de tres mil dólares.

Marquee Dayclub

3708 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, NV 89109

(702) 333-9000

taogroup.com

1:30 p.m.

Con un menú ampliado y servicio de botellas VIP, los clientes pueden anotar a lo grande con mesas a partir de 1,200 dólares para grupos de hasta tres personas.

STK

3708 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, NV 89109

cosmopolitanlasvegas.com

2 – 7:30 p.m.

Saborea deliciosos bocados y bebidas sin fondo por más de 349 dólares. Los invitados pueden añadir una botella de champán Dom Perignon o de tequila Don Julio 1942 por 350 dólares.

The Cocktail Collective

3325 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109

(702) 607-1950

venetianlasvegas.com

2 p.m.

El trío de bares, conocido como The Cocktail Collective, celebrará el partido más importante del fútbol americano con bocados, bebidas, pantallas gigantes y paquetes para el gran partido. Las puertas se abrirán a las 2 p.m. en The Dorsey, Electra y Rosina. Se pueden hacer reservaciones en CocktailCollectiveVIP@VenetianLasVegas.com

Black Tap Craft Burgers & Beer

3355 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109

702-340-3686

Savanna.Mote@blacktaplv.com

La galardonada hamburguesería Black Tap Craft Burgers & Beer ofrece a los aficionados al fútbol americano paquetes Big Game Blitz que incluyen un menú de cuatro platos con aperitivos ilimitados, alitas, hamburguesas artesanales, sándwiches y CrazyShakes®. Black Tap también cuenta con asientos limitados en la casa de apuestas deportivas de The Venetian que se pueden apartar reservando uno de los paquetes Big Game Blitz.

Buddy V’s Ristorante

3327 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109

(702) 607-2355

venetianlasvegas.com

El equipo de Buddy’s está preparando un menú especial con los favoritos de la familia italiana, como las albóndigas de la abuela, alitas picantes, pasta, papas fritas con queso toscano y grandes sándwiches italianos. Este menú “todo lo que puedas comer” cuesta a partir de 54.95 dólares por persona.

Puedes reservar en Buddy V’s Ristorante en The Venetian Resort Las Vegas.

Yardbird

3355 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109

(702) 297-6541

venetianlasvegas.com

Se pueden reservar sofás para seis personas con un gasto mínimo en comida y bebida de 800 dólares, asientos en el salón por 150 dólares por persona y taburetes en el bar por 100 dólares por persona. Para los que se queden en casa para ver el partido, Yardbird ofrece paquetes de comida para llevar al estilo familiar para seis personas, que incluyen pollo frito y más, desde 95 hasta 175 dólares.

Bouchon

3355 Las Vegas Blvd S 10º piso, Las Vegas, NV 89109

(702) 414-6200

venetianlasvegas.com

Mira el partido en los televisores de pantalla grande instalados por todo el restaurante y date un festín con los clásicos del día del partido que puedes comer. El menú también incluye pollo frito a la mantequilla, un cerdo entero asado de la Granja Newman en el medio tiempo y cerveza de barril, vino seleccionado por un sommelier y bebidas sin alcohol. Los boletos cuestan 225 dólares por persona.

Moon Palace

3325 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109

(702) 607-3060

venetianlasvegas.com

Anota un touchdown con tus papilas gustativas en el Moon Palace by David Chang con la Big Game Box, que incluye cuatro sliders de dos pisos, papas fritas calientes, ocho dedos de pollo crujientes, verduras frescas y una guarnición de salsa de garbanzos con miso por 56 dólares..

Tropicana Las Vegas

3801 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109

troplv.com

1:30 p.m.

702-739-2411 o (800) 829-9034

Esta fiesta para ver el Súper Tazón está organizada por The Black Hole y Corona.

The Black Hole promete un evento repleto de estrellas con The Black Hole Super Fans: Violator, Señor Raider y Gorilla Rilla, DJ Mike Scott, así como las Corona Girls. También se repartirán premios de The Black Hole, Tropicana y Corona y Modelo a lo largo del evento. Los boletos de admisión general tienen un precio de 130 dólares más impuestos y tasas. Los boletos de admisión VIP tienen un precio de 250 dólares más impuestos y tasas.

Los boletos pueden adquirirse a través de TropLV.com o Ticketmaster.com. O en la taquilla de Tropicana Las Vegas, abierta de 12 a 11 p.m. todos los días, llamando al 702-739-2411 o al número gratuito (800) 829-9034.

The Mirage

BetMGM Sportsbook en The Mirage

3400 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109

(800) 374-9000

mirage.mgmresorts.com/es.html

Esta casa de apuestas deportivas permite a los aficionados a los deportes sumergirse en un entorno de apuestas icónico de Las Vegas con pantallas de proyección HD de 85’. Las opciones de asientos VIP dentro del sportsbook crean un espacio personal para los apostadores en medio de la acción.

Waldorf Astoria

3752 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, NV 89158

(702) 590-8888

waldorfastorialasvegas.com/

Con algunas de las mejores vistas sin obstáculos del Strip, anima a tu equipo favorito mientras te deleitas con un menú especial del Día del Juego que se ofrece de 12 a 5 p.m.

Allegro

3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, NV 89109

(702) 770-2040

visitwynn.com

Las grandes pantallas de Allegro se complementarán con un menú de los favoritos del día del partido, como Mac & Cheese con queso cheddar y pan rallado, alitas de pollo con Frank’s Red Hot servidas con aderezo ranch o blue cheese, y las emblemáticas pizzas Margherita y Pepperoni de Allegro. El menú de 225 dólares por persona también incluye clásicos italianos como Arancini de arroz con boloñesa de ternera y cerdo, mozzarella ahumada y chícharos, así como Tiramisú.

Wynn Buffett

3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, NV 89109

(702) 770-3340

visitwynn.com

El paquete de 225 dólares por persona incluye visitas ilimitadas a The Buffet y un número infinito de vinos, cervezas o cócteles del bufét.

Charlie’s Bar + Grill

3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, NV 89109

(702) 770-3365

visitwynn.com

El paquete de 380 dólares por persona incluye un sinfín de bebidas de la selecta lista de bebidas y los clásicos del juego.

Eastside Lounge

3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, NV 89109

(702) 770-5398

www.wynnlasvegas.com/dining

Un festín por persona de todo lo que puedas comer de los favoritos de la parrilla, además de bebidas limitadas de una selecta lista de bebidas.

La Cave Wine & Food Hideaway

3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, NV 89109

wynnlasvegas.com

La Cave iniciará la celebración con un servicio de mayordomo ilimitado a 175 dólares por persona, con libaciones fluidas por 99 dólares adicionales por persona.

Lobby Bar

3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, NV 89109

(702) 770-5330

wynnlasvegas.com

Dos paquetes de “todo lo que puedas comer” con bebidas ilimitadas de una selecta lista de bebidas. El paquete well, de 200 dólares por persona, incluye opciones de bebidas como Jack Daniels, Absolut y Sauza Blue, mientras que el paquete premium, de 225 dólares, incluye opciones como Johnnie Walker Black, Grey Goose y Patron, así como FIJI y Redbull.

Intrigue

3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, NV 89109

(702) 770-7000

wynnsocial.com

1º p.m.

El espacio ofrecerá un ambiente animado para los aficionados con televisores de pantalla plana, un proyector, juegos como cornhole y beer pong, servicio de botellas VIP, paquetes de comida y bebida y regalos para el día del partido. La oferta culinaria incluye chile de costilla, bastones de pretzel calientes, alitas de pollo, hot dogs y los queridos sándwiches de helado del Wynn Field Club. Los entusiastas del fútbol americano que busquen una experiencia VIP exclusiva pueden reservar una sala privada para un máximo de 20 invitados, con un menú personalizado. Los aficionados deben ser mayores de 21 años para asistir.

XS Nightclub

3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, NV 89109

(702) 770-0097

wynnsocial.com

El viernes 11 de febrero, el dinámico artista Kygo sube al escenario, seguido por el galardonado DJ Marshmello el sábado 12 de febrero. Para redondear las festividades del día del partido, emociónate con FAED y la invitada especial Kim Lee el domingo 13 de febrero. Los invitados pueden disfrutar del vibrante ambiente del recinto interior/exterior con la entrada general o mejorar la experiencia con reservaciones de mesas VIP. Para más información y para hacer reservaciones, visita wynnsocial.com.

Hard Rock Cafe

3771 Las Vegas Blvd S #120, Las Vegas, NV 89109

(702) 650-8582

Ticketweb.com

3 – 7:30 p.m

Los boletos cuestan 300 dólares por persona (impuestos incluidos), e incluyen asientos garantizados, barra libre de primera calidad y estaciones de comida con los platos favoritos del día del partido seleccionados por el chef. Los grupos deben comprar sus boletos a un solo nombre para tener asientos garantizados juntos.

El Dorado Cantina

3025 S Sammy Davis Jr Dr, Las Vegas, NV 89109

(702) 722-2289

eldoradocantina.com

2:30 p.m.

Hay una compra mínima de 50 dólares por persona para comida y bebida. Las puertas se abren a las 14:30.

LAVO

3255 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas, NV 89109

(702)791-1818

1:30 p.m.

Relájate en tu mesa VIP mientras ves el Gran Juego con nuestro menú de comida LAVO ampliado para el día del partido y el servicio de botellas VIP. LAVO BOWL es el entorno perfecto para garantizar que tu experiencia en el Gran Juego sea un touchdown y que lo vivas como un MVP de Las Vegas. ¡Asegura hoy mismo tu lugar en el campo de juego para el gran día!

Gilley’s Saloon, Dance Hall & Bar-B-Que

3300 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109

702-894-7371

treasureisland.com

El único honkytonk de verdad del Strip de Las Vegas sirve cervezas de barril y cócteles de primera calidad por solo 125 dólares. Los asientos son limitados.

Golden Circle Sportsbook and Bar

3300 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, NV 89109

(702) 894-7111

treasureisland.com

12 p.m.

Disfruta del gran partido en el bar y las apuestas deportivas de Treasure Island, que cuenta con una amplia pared de video y sirve cervezas de barril y cócteles de primera calidad por 125 dólares. Además, hay cómodos quioscos de apuestas deportivas en las instalaciones.

Summerlin

Hearthstone Kitchen & Cellar

11011 W Charleston Blvd, Las Vegas, NV 89135

(702) 797-7344

2:30 p.m.

La fiesta de Hearthstone contará con un paquete de comida y bebida de 95 dólares.

Hotel y Casino Suncoast

9090 Alta Dr, Las Vegas, NV 89145

702-636-7111

suncoastcasino.com

1:30 p.m.

Los aficionados pueden disfrutar del Gran Juego en la Fiesta para ver el Gran Juego de Suncoast, que ofrece comida ilimitada al estilo del estadio por 22 dólares por persona y ofertas de bebidas. Los invitados pueden conseguir su boleto de entrada gratuita a partir de las 9 a.m. del 13 de febrero.

JW Marriott Las Vegas Resort & Spa y Rampart Casino

221 N Rampart Blvd, Las Vegas, NV 89145

(702) 869-7777 o (702) 507-5900

theresortatsummerlin.com/

3 p.m.

Fiesta pública del Gran Juego en el Market Place Buffet a las 3 p.m. 39 dólares por persona para entrar, incluye barra libre (cerveza selecta, vino y bebidas sin alcohol). Los clientes deben tener una pulsera para entrar en el Buffet. Deben tener 21 años, no hay excepciones.

El Dorado Cantina

430 S Rampart Blvd Ste 110, Las Vegas, NV 89145

(702) 333-1112

eldoradocantina.com

2:30 p.m.

Hay una compra mínima de 50 dólares por persona para comida y bebida. Las puertas se abren a las 2:30 p.m.

Asador Vía Brasil

1225 S. Fort Apache Rd., Ste 100, Las Vegas, NV 89117

(702)804-1400

De 2 p.m. a 9 p.m., los clientes pueden disfrutar de una selección de aperitivos de inspiración brasileña, como nachos, hot dogs y sándwiches.

Brunch de 28.99 dólares a partir de las 10 a.m. y hasta las 11:00 p.m.

Barra libre de 2 p.m. a 9 p.m. a 50 dólares por persona. Incluye una cubeta de cervezas de 20 dólares.

Una cena completa de Rodizio con 19 platos, una barra de ensaladas frías o calientes y guarniciones a partir de 54.99 dólares por persona.

Central Las Vegas

Hofbräuhaus Las Vegas

4510 S Paradise Rd, Las Vegas, NV 89169

(702) 853-2337

hofbrauhauslasvegas.com

11 a.m.

Cada boleto para la celebración del Súper Domingo incluye asientos garantizados para relajarse mientras se ve el partido, barra libre y un menú especial de todo lo que puedas comer. Los boletos se pueden comprar ya en sevenrooms.com/events/hofbrauhauslv y tienen un precio de 145 dólares por persona (sin impuestos ni propinas). El precio del día aumentará a 175 dólares por persona (sin impuestos ni propinas) en la taquilla. La barra libre y todo lo que puedas comer comienza a las 2:30 p.m. hasta el final del partido.

Emporium Arcade Bar

3215 S Rancho Dr STE 105, Las Vegas, NV 89102

(702) 854-6367

area15.com/experiencias/emporium/

2 p.m.

Los especiales de antes del partido incluyen well shots por cinco dólares y shots de Clase Azul Resposado de 10 dólares. Los especiales de medio tiempo incluyen well shots de cinco dólares y shots de Clase Azul Tequila Resposado de 10 dólares. Los especiales de la hora del partido incluyen cubetas de cerveza Modelo Especial de 20 dólares, cubetas de White Claw Hard Seltzer o Topo Chico Hard Seltzer de 20 dólares y una cubeta de cerveza selecta a 20 dólares. Cada cubeta incluye cinco cervezas. Los invitados también pueden pedir pizza a través del restaurante The Beast de Todd English en AREA15. Todas las compras promocionales de bebidas del día del partido incluyen un boleto para una rifa. Todos los invitados que lleven camisetas de fútbol americano recibirán boletos dobles para la rifa.

Sur de Las Vegas

Sickies Garage Burgers & Brews

6629 Las Vegas Blvd S STE 120, Las Vegas, NV 89119

(725) 735-5400

sickiesburgers.com

3 p.m.

Los aficionados a los deportes pueden tomar una mesa con su grupo y acomodarse para ver el partido de Cincinnati contra Los Ángeles en los 30 televisores de Sickies situados en todo el restaurante y el patio. Hay un mínimo de 50 dólares por persona para la comida y la bebida.

Henderson

Borracha Mexican Cantina

2300 Paseo Verde Pkwy, Henderson, NV 89052

(702) 617-7190

borrachavegas.com

2:30 p.m.

La celebración del Gran Juego de Borracha contará con un paquete de comida y bebida de 95 dólares.

