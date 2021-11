Graney: Es hora de que los Raiders piensen en lo que viene

El quarterback de los Raiders, Derek Carr (4), dirige el tráfico con el tackle defensivo de los Cincinnati Bengals, Tyler Shelvin (99), defendiendo en la primera mitad durante un partido de fútbol americano de la NFL el domingo 21 de noviembre de 2021, en el Allegiant Stadium, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El quarterback de los Raiders, Derek Carr (4), grita a sus compañeros de equipo mientras salen al campo frente a los Cincinnati Bengals durante el calentamiento antes de la primera mitad de su partido de la NFL en el Allegiant Stadium el domingo 21 de noviembre de 2021, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Un joven aficionado de los Raiders se muestra abatido junto a otros en las gradas mientras los Cincinnati Bengals tienen el partido controlado durante la segunda mitad de su partido de la NFL en el Allegiant Stadium el domingo 21 de noviembre de 2021, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El quarterback de los Raiders, Derek Carr (4), es tackleado por el defensive end de los Cincinnati Bengals, Sam Hubbard (94), durante la segunda mitad de su partido de la NFL en el Allegiant Stadium el domingo 21 de noviembre de 2021, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El quarterback de los Raiders, Derek Carr (4), mira el reloj al final del partido mientras pierde contra los Cincinnati Bengals durante la segunda mitad de su partido de la NFL en el Allegiant Stadium el domingo 21 de noviembre de 2021, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El entrenador interino de los Raiders, Rich Bisaccia, grita a un asistente en la banda contra los Cincinnati Bengals durante la primera mitad de su partido de la NFL en el Allegiant Stadium el domingo 21 de noviembre de 2021, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El quarterback de los Raiders, Derek Carr (4), dirige el tráfico con el defensive tackle de los Cincinnati Bengals, Tyler Shelvin (99), defendiendo en la primera mitad durante un partido de fútbol americano de la NFL el domingo 21 de noviembre de 2021, en el Allegiant Stadium, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Derek Carr ha dicho a menudo que las cosas son diferentes. Que hay una nueva actitud, más talento, una disciplina diaria que ayudaría a los Raiders a evitar otro bajón a mitad de temporada.

Las últimas tres semanas han demostrado que está totalmente equivocado.

Que su postura sea finalmente cierta (el equipo de los Raiders que perdió ante los Cincinnati Bengals 32-13 el domingo en el Allegiant Stadium no tiene ninguna posibilidad de hacerlo) dependería de un cambio completo de, bueno, todos los implicados.

¿Por qué alguien, a estas alturas, los creería lo suficientemente buenos?

“He sido fan de los Raiders durante 20 años, y estoy harto de esto”, dijo Carr, el quarterback titular del equipo durante ocho años. “Nadie va a venir a salvarnos, así que será mejor que lo resolvamos”.

Piensa en el futuro

Mark Davis como propietario se encuentra en una situación curiosa. Los Raiders van 5-5 y 1½ juegos detrás de Kansas City en la AFC Oeste. Así que su destino en la postemporada aún pende de un hilo. Todavía estamos lejos de que algo se decida matemáticamente.

No es que uno vea a este equipo ahora mismo y piense en los playoffs.

Así que mientras Davis mantiene la esperanza de que los Raiders puedan redescubrir repentinamente alguna apariencia de competencia y mantenerse competitivos en la división, sus pensamientos también deben mirar hacia el futuro.

Va a necesitar un nuevo entrenador una vez que su elección interina de Rich Bisaccia termine la temporada. Un buen hombre, Bisaccia no está hecho para un papel de líder en la NFL.

Davis también necesita evaluar honestamente al gerente general Mike Mayock, traído aquí por el ex entrenador Jon Gruden y cuyos drafts han dejado lo suficiente para desear que el trabajo de Mayock no debería estar garantizado en este momento.

Luego está Carr.

El naufragio de la ofensiva que los Raiders han desplegado últimamente no es, sin duda, obra suya, pero Carr tampoco ha sido lo suficientemente bueno como para marcar la diferencia.

¿Es hora de que veamos más de Marcus Mariota?

Resulta agotador las constantes sugerencias de los entrenadores de que hay paquetes reales para quien ha sido el quarterback número dos mejor pagado de la liga en las últimas temporadas. Tal vez agregue una chispa y no solo en los downs de yardas cortas.

¿Viste el partido del domingo? Las cosas no podrían verse peor con Mariota.

“Una pobre actuación por nuestra parte”, dijo Bisaccia. “No parecía que estuviéramos sincronizados durante la mayor parte del partido. ¿Por qué estamos tan desincronizados en la ofensiva? Ha sido un tema de las últimas tres semanas. Todos tenemos que profundizar. Todos tenemos que mirarnos a nosotros mismos”.

No van a hacer un cambio en el quarterback. Ni siquiera uno ligero. Hay cuestiones mucho más importantes en juego. Pero no es escandaloso sugerir una conversación sobre un cambio si las cosas siguen cayendo. Le han pagado a Mariota un montón de dinero para no tener ni idea de lo que tienen con él.

Por ahora, sin embargo, solo se trata de esto:

Hace dos años, los Raiders iban 6-2 y perdieron cinco de sus últimos seis.

La temporada pasada, estaban 6-3 y terminaron 8-8.

Ahora, han pasado de estar 5-2 y en el primer lugar a 5-5 y a lucir horrible en una derrota de 19 puntos ante un equipo de Cincinnati que se ubica en el promedio de la defensa total de la liga.

Dallas es el próximo

“Solo quiero ser parte del momento en que esto cambie”, dijo Carr. “Lo deseo tanto. Eso es lo que me impulsa. Me enfado y me pongo de pie aquí, y lo he hecho demasiadas veces… No debería acabar siempre así de mal”.

Pero lo hizo. Y lo ha hecho durante tres semanas seguidas.

Las cosas no son diferentes. No por el momento, al menos.

El domingo, los Raiders parecían un barco sin timón que se dirigía a otra temporada perdedora y a una selección alta del draft.

Depende de ellos cambiar el rumbo. Para encontrar un pulso. De hacer buena la creencia de Carr.

Los Cowboys (aunque estén golpeados) esperan en Thanksgiving en Dallas.