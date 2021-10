Jon Gruden renuncia como entrenador de los Raiders

El entrenador de los Raiders, Jon Gruden, camina por la línea de banda durante un partido de fútbol americano de la NFL contra los Chicago Bears el domingo 10 de octubre de 2021, en el Allegiant Stadium, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El entrenador de los Raiders, Jon Gruden, responde a las preguntas de los medios de comunicación en el Raiders Headquarters/Intermountain Healthcare Performance Center en Henderson el lunes 11 de octubre de 2021. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

El entrenador de los Raiders, Jon Gruden, sale corriendo del campo durante el descanso de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Chicago Bears el domingo 10 de octubre de 2021, en el Allegiant Stadium de Las Vegas. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @Heidi Fang

El segundo mandato de Jon Gruden como entrenador de los Raiders terminó abruptamente el lunes por la noche, cuatro días después de que empezaran a salir a la luz revelaciones de correos electrónicos racistas, misóginos y homofóbicos.

Según una persona con conocimiento de la situación, Gruden renunció tras una reunión con el propietario de los Raiders, Mark Davis, y se lo comunicó a sus jugadores en las instalaciones del equipo en Henderson el lunes por la noche.

Davis volvió a contratar a Gruden, el entrenador al que su padre cambió en una ocasión, en una decisión de gran impacto en 2018 después de seis años de intentos por atraerlo de nuevo a la banca. Gruden firmó un contrato de 10 años y 100 millones de dólares.

Rich Bisaccia, asistente del entrenador en jefe del equipo y coordinador de equipos especiales, asumirá el cargo de manera interina. Se reunirá con los medios de comunicación por primera vez después del entrenamiento del miércoles.

“He renunciado como entrenador en jefe de los Raiders de Las Vegas”, dijo Gruden en un comunicado. “Amo a los Raiders y no quiero ser una distracción. Gracias a todos los jugadores, entrenadores, personal y aficionados de la Nación Raider. Lo siento. Nunca quise herir a nadie”.

Davis emitió un comunicado confirmando que ha aceptado la renuncia de Gruden.

La decisión llega después de que se detallaran en un artículo de The New York Times otros correos electrónicos ofensivos que Gruden había enviado con lenguaje homofóbico y misógino.

Las revelaciones del lunes se suman al término racial que utilizó para describir al líder de la Asociación de Jugadores de la NFL DeMaurice Smith, que se reveló el viernes.

En los nuevos correos electrónicos, que también se descubrieron en la misma investigación sobre el lugar de trabajo hostil en el equipo de fútbol americano de Washington, Gruden llamó al comisionado de la NFL Roger Goodel “f—-” y “p—- antifútbol americano sin idea”.

Los correos electrónicos fueron enviados a su amigo Bruce Allen, ex presidente del WFT, y a otras personas.

Gruden también lamentó la contratación de mujeres oficiales por parte de la liga y arremetió contra la liga por lo que asegura fue una presión sobre los Rams para seleccionar en el draft a Michael Sam en 2014. Sam se había declarado abiertamente gay antes del draft.

En uno de los correos electrónicos, que fueron enviados durante un periodo de siete años que terminó en 2018, Gruden expresó su oposición a su percepción de la influencia de la liga sobre el entrenador de los Rams, Jeff Fisher, para seleccionar a un “j—-“.

Con los Raiders, Gruden entrenó al extremo defensivo Carl Nassib, el primer jugador actual abiertamente gay en la NFL.

En respuesta a las últimas revelaciones sobre los correos electrónicos de Gruden, el gobernador Steve Sisolak escribió en Twitter: “Este tipo de comportamiento es inaceptable y reprensible. Las Vegas es una ciudad acogedora y los Raiders son parte de nuestra familia. Aquí no hay lugar para el odio”.

Gruden trabajaba en ESPN en el momento en que se produjeron la mayoría de los correos electrónicos. La cadena cortó la transmisión de “Monday Night Football”, donde fue comentarista durante mucho tiempo, para informar de la noticia de su renuncia.

El ex mariscal de campo Brian Griese, actual analista de la transmisión, dijo que la decisión tenía que tomarse.

“Con todas esas cosas saliendo a la luz, no veo la manera de que Mark Davis no tenga esa conversación con Jon Gruden”, dijo Griese. “No puedes volver de eso en estos tiempos, ni deberías hacerlo”.

Los correos electrónicos de Gruden supuestamente incluyen críticas adicionales a Goodell y a varios propietarios de la NFL. También criticaba a Eric Reid, entonces jugador de la NFL que se había manifestado durante el himno nacional, y Gruden utilizaba un lenguaje ofensivo para describir también a entrenadores y periodistas.

Después de que saliera a la luz el informe original del correo electrónico racista sobre Smith, Gruden dijo a ESPN que estaba al tanto de otros correos electrónicos que tenían comentarios despectivos sobre Goodell y otros. No ofreció detalles específicos.

Se le preguntó después de la derrota del domingo por 20-9 ante los Chicago Bears en el Allegiant Stadium si el público podía estar seguro de que no saldrían a la luz más declaraciones incendiarias.

“Todo lo que puedo decir es que no soy racista”, respondió Gruden. “No puedo decirte lo enfermo que estoy. Me disculpé de nuevo con (DeMaurice Smith), pero me siento bien con lo que soy y con lo que he hecho toda mi vida. Me disculpo por los comentarios insensibles. No tenía ninguna intención racial con esos comentarios. … No soy así en absoluto. Pido disculpas y no quiero seguir hablando de ello”.

La publicación el lunes de más correos electrónicos de la investigación aumentó rápidamente la presión sobre el equipo para que tomara medidas.

Gruden ha dicho que estaba molesto durante el periodo de tiempo de los correos electrónicos con el liderazgo de la NFL. Desaprobaba el énfasis de Goodell en la seguridad y el liderazgo de Smith en el sindicato.

Dijo que la suspensión patronal en 2011 fue un desencadenante específico de su ira, pero los nuevos correos electrónicos cubrieron un extenso periodo después del conflicto laboral.

Gruden y Allen intercambiaron mensajes con fotos de mujeres escasamente vestidas solo en bikini, incluyendo una con dos animadoras de la FMT.

El ahora ex entrenador de los Raiders también criticó al presidente Barack Obama y al entonces vicepresidente Joe Biden, refiriéndose a Biden como un “nervioso despistado”.

La liga recibió más de 600 mil correos electrónicos de la investigación del Washington Football Team y los ha estado examinando durante varios meses.

Según los informes, Gruden inició algunos de los intercambios y fue el destinatario original en otros.

Gruden entrenó por primera vez a los Raiders de 1998 a 2001 antes de ser traspasado a los Buccaneers. Llevó a Tampa Bay a ganar el Súper Tazón contra los Raiders en 2002 y entrenó allí hasta 2008.

Concluye su segundo mandato como entrenador con un récord de 22-31, sin llegar a los playoffs en ninguna de sus tres temporadas completas. Gruden tiene un récord de 117-112 en 15 temporadas en la NFL.