Mark Davis explica el motivo de la repentina renuncia de Marc Badain

El propietario de los Raiders, Mark Davis, reconoció el miércoles que el equipo llegó a un acuerdo contractual con el ex entrenador Jon Gruden y reveló lo que provocó la repentina salida de tres ejecutivos de la oficina central en julio.

octubre 28, 2021 - 10:36 am

Mark Davis, propietario de los Raiders de Las Vegas, sale de la reunión de propietarios de la NFL en Nueva York, el miércoles 27 de octubre de 2021. (AP Photo/Adam Hunger)

Mark Davis, propietario de los Raiders de Las Vegas, habla con los periodistas al salir de la reunión de propietarios de la NFL en Nueva York, el miércoles 27 de octubre de 2021. (AP Photo/Adam Hunger)

Hablando después de que las reuniones de propietarios de la NFL terminaron el miércoles, Davis no reveló los términos del acuerdo. Gruden recibió un contrato de 10 años y 100 millones de dólares en 2018 para volver a entrenar al equipo.

Davis dijo que el pago excesivo de impuestos por parte del equipo que tal vez no pueda recuperar llevó a las renuncias del presidente del equipo Marc Badain, el director financiero Ed Villanueva y la contralora Araxie Grant.

“Creo que está bastante claro ahora, o no sé si lo está, pero fueron irregularidades financieras”, dijo Davis. “Por eso, si ves que el director financiero se va, la contralora se va y el presidente se va, eso es lo que fue”.

Se negó a decir la magnitud del pago en exceso o la naturaleza exacta del impuesto, pero dijo que el equipo “no necesariamente” recuperará ese dinero debido a un estatuto de limitaciones. Dijo que el asunto “pudo” haberse originado en Oakland. Cuando se le preguntó si era una caracterización justa llamar a las renuncias “forzadas”, Davis dijo: “Yo diría que podría serlo”.

Contactado a última hora del miércoles, Badain declinó hacer comentarios.

Cuando le preguntaron sobre cualquier conversación reciente con Gruden, cuyos comentarios racistas, homófobos y misóginos fueron descubiertos durante una investigación de mala conducta laboral en el equipo de fútbol americano de Washington, Davis dijo: “Está herido, está realmente herido. Lo entiendo. Pero entiende las ramificaciones de lo que dijo”.

“Todos tenemos nuestros demonios en la vida”, añadió Davis, “y debemos entenderlo”.

Davis se preguntó sobre el momento de la filtración de los correos electrónicos y dijo que no se le dio una razón para las demoras en que se le informara a su equipo sobre ellos. La NFL no ha publicado ni publicará documentos de la investigación independiente del equipo de fútbol americano de Washington, alegando que la liga está protegiendo las identidades de los que testificaron. Los correos electrónicos de Gruden fueron para Bruce Allen, el ex presidente de la franquicia de Washington.

A Davis le gustaría que la liga publicara un reporte escrito de la investigación.

“Me gustaría ver algunas de las cosas que se imputaron”, dijo.

También dio un tibio respaldo al gerente general de los Raiders, Mike Mayock, quien fue contratado por Gruden.

“Mike Mayock es el GM de los Raiders”, dijo el propietario. “No voy a hablar por el futuro, ahora mismo es el GM de los Raiders”.

Y, haciéndose eco de los sentimientos de su difunto padre, Al Davis (el propietario del Pro Football Hall of Fame que luchó con la NFL durante años), Davis señaló sobre la forma en que su equipo se vio profundamente involucrado en la investigación de Washington: “Somos Raiders. Estamos acostumbrados a esto”.

Gruden dimitió a principios de este mes después de que los correos electrónicos despectivos que envió entre 2011 y 2017 se hicieran públicos durante un periodo de cuatro días por The Wall Street Journal y The New York Times. Esos correos electrónicos se descubrieron originalmente durante la investigación interna de la liga sobre la mala conducta en el lugar de trabajo por parte de la WFT y luego se entregaron a la NFL.

Posteriormente, la NFL impuso una multa de 10 millones de dólares a la WFT el pasado mes de julio por los resultados de la investigación, y las operaciones diarias del club fueron transferidas del propietario Daniel Snyder a su esposa, Tanya.

Davis indicó que la NFL tenía los correos electrónicos de Gruden desde hace meses, pero que no tuvo conocimiento de ellos hasta el 7 de octubre por The Wall Street Journal. Eso habría sido un día antes de que The Wall Street Journal reportara el contenido del correo electrónico en el que Gruden utilizó un tropo racial para describir al jefe de la NFLPA, DeMaurice Smith.

Tres días después, The New York Times informó sobre los nuevos correos electrónicos despectivos de Gruden que se habían descubierto. Esa misma noche, Gruden presentó su dimisión.

Davis ha dicho sistemáticamente que no aprobaba lo que Gruden decía en esos correos electrónicos, al tiempo que señalaba lo que los Raiders han defendido históricamente en términos de “diversidad, inclusión y justicia social”.

La forma en que la situación de Gruden fue manejada por la NFL no le sentó bien, dijo.

“Es una cuestión de tiempo. Esa es probablemente la decepción que tuve. … El hecho de que lo supieran con un par de meses de antelación y no nos lo hayan hecho saber”, dijo Davis. “Creía que si hubiéramos recibido la información antes en el verano, cuando se enteraron, habría sido mucho más fácil para todos los implicados”.

The Associated Press, el Sports Business Journal y el escritor del Review-Journal Mick Akers contribuyeron a este reportaje.