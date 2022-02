Tom Brady anuncia su retiro tras 22 temporadas y siete títulos de Súper Tazón

El quaterback de los New England Patriots, Tom Brady, sostiene el Trofeo Vince Lombardi después de que los Patriots vencieran a los Carolina Panthers por 32-29 en el Súper Tazón XXXVIII en Houston, el 1º de febrero de 2004. Tom Brady se ha retirado tras ganar siete Súper Tazones y establecer numerosos récords de pases en una carrera sin precedentes de 22 años. Hizo el anuncio, el martes 1º de febrero de 2022, en un largo post en Instagram. (AP Photo/Dave Martin, Archivo)

TAMPA, Florida – Tom Brady, el quaterback más exitoso de la historia de la NFL, se ha retirado tras ganar siete Súper Tazones y establecer numerosos récords de pases en una carrera sin precedentes de 22 años.

“Es difícil para mí escribir esto, pero ahí va: Ya no voy a asumir ese compromiso competitivo”, escribió Brady en un extenso post en Instagram. “He amado mi carrera en la NFL, y ahora es el momento de centrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención”.

Brady lleva tiempo declarando su deseo de pasar más tiempo con su esposa, la supermodelo Gisele Bundchen, y sus tres hijos, a pesar de seguir jugando al máximo nivel.

Brady, de 44 años, se retira después de haber llevado a los Tampa Bay Buccaneers al título del Súper Tazón la temporada pasada y al campeonato de la NFC Sur esta temporada.

La noticia de la retirada pendiente de Brady se filtró el sábado. Su familia y los Buccaneers negaron que hubiera tomado una decisión definitiva, y el lunes por la noche dijo en su podcast de SiriusXM que no estaba preparado para finalizar sus planes.

Eso llegó el martes por la mañana.

“He reflexionado mucho la semana pasada y me he hecho preguntas difíciles”, dijo Brady en su mensaje. “Y estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido. Mis compañeros de equipo, los entrenadores, los compañeros de competencia y los aficionados se merecen el 100 por ciento de mí, pero ahora mismo es mejor que deje el terreno de juego a la siguiente generación de atletas dedicados y comprometidos”.

Brady dio las gracias a la organización de los Buccaneers, a sus compañeros de equipo, a los propietarios, al director general Jason Licht, al entrenador Bruce Arians, a su entrenador Alex Guerrero, a los agentes Don Yee y Steve Dubin y a su familia en su mensaje de nueve páginas. No mencionó a los New England Patriots, donde pasó sus primeras 20 temporadas y ganó seis Súper Tazones. Por supuesto, Brady dio las gracias a los Patriots y al entrenador Bill Belichick después de que dejara el equipo para firmar con los Buccaneers en marzo de 2020.

“A la familia Glazer, gracias por arriesgarse conmigo y apoyarme”, dijo Brady sobre los propietarios de los Bucs. “Sé que fui exigente a veces, pero nos proporcionaron todo lo que necesitábamos para ganar, y su propiedad era todo lo que un jugador podía pedir”.

Brady dijo que todavía está pensando en cómo pasará su tiempo, pero que planea estar involucrado en su empresa de salud y bienestar TB12, la línea de ropa de Brady y la empresa de NFT.

“Sé con certeza que quiero dedicar mucho tiempo a dar a los demás e intentar enriquecer la vida de otras personas, solo como muchos han hecho por mí”, dijo.

Brady fue el líder de la NFL en yardas de pase (5,316), anotaciones (43), pases completos (485) e intentos (719) en 2021, pero los Buccaneers perdieron en casa ante Los Angeles Rams en la ronda divisional.

Brady deja los partidos como líder de su carrera en yardas de pase (84.520) y TDs (624). Es el único jugador que ha ganado más de cinco Súper Tazones y ha sido el Jugador Más Valioso (MVP) del partido en cinco ocasiones.

Ampliamente considerado como el mejor quaterback que ha jugado este deporte, Brady ha ganado tres premios MVP de la NFL, ha sido tres veces All-Pro del primer equipo y ha sido seleccionado 15 veces para el Pro Bowl. Lleva 243-73 en su carrera en la temporada regular y 35-12 en los playoffs.

Pasado por alto por todos los equipos que salieron de Michigan, Brady fue finalmente seleccionado por los Patriots en la sexta ronda del draft de la NFL del 2000. Sustituyó a un lesionado Drew Bledsoe como titular en 2001 y condujo a New England a una victoria en el Súper Tazón sobre los muy favorecidos Rams esa temporada.

Brady llevó a los Patriots a conseguir títulos consecutivos del Súper Tazón tras las temporadas 2003-04. Desde entonces, ningún equipo ha repetido como campeón.

Pero New England no volvería a ganar otra durante una década, perdiendo dos veces contra los New York Giants en el Súper Tazón, incluyendo una derrota por 17-14 el 3 de febrero de 2008, que impidió a los Patriots completar una temporada perfecta.

Brady consiguió su cuarto anillo tras la temporada de 2014. Dos años más tarde, en la mayor remontada del Súper Tazón, condujo a los Patriots a superar una desventaja de 28-3 en el tercer cuarto contra Atlanta para ganar en el tiempo extra el número cinco. Brady consiguió su sexto campeonato cuando New England venció a los Rams tras la temporada 2018.

Llegó a los Buccaneers en 2020 en medio de una pandemia, transformando instantáneamente una franquicia que no había ganado un partido de playoffs en 18 años. Su compañero Rob Gronkowski salió del retiro para unirse a él y ayudaron a los Buccaneers a convertirse en el primer equipo en jugar un Súper Tazón en su estadio.

Brady llegó a los playoffs 19 veces, ganó 18 títulos de división, fue 10-4 en campeonatos de conferencia y 7-3 en Súper Tazones.

Después de empezar su primer partido el 30 de septiembre de 2001, Brady estuvo en el centro de la cancha en todos los partidos, excepto cuando sufrió una lesión de rodilla que puso fin a la temporada en la Semana 1 de 2008 y en los cuatro primeros partidos de 2016, cuando los omitió debido al escándalo de los balones desinflados.

“Su carrera estelar, como competidor y líder increíble, es notable por su longevidad, pero también por la excelencia sostenida que mostró año tras año”, dijo el comisionado de la NFL, Roger Goodell, en un comunicado.

Conocido por su ética de trabajo, su intenso régimen de ejercicios y su estricta dieta, a Brady le fue mejor con la edad.

Después de cumplir 37 años, Brady ganó cuatro Súper Tazones y fue 17-4 en los playoffs. En esas ocho temporadas, tuvo un balance de 95-30, completó el 65.2 por ciento de sus pases para 35,371 yardas, 265 TD, 69 intercepciones y un índice de pasador de 100.2 en la temporada regular.

“Siempre he creído que el deporte del fútbol americano es una propuesta de ‘todo incluido’: si no hay un compromiso competitivo del 100 por ciento, no tendrás éxito, y el éxito es lo que tanto me gusta de nuestro juego”, dijo Brady. “Hay un reto físico, mental y emocional cada día que me ha permitido maximizar mi máximo potencial. Y me he esforzado al máximo durante estos 22 años. No hay atajos para el éxito en el campo o en la vida”.