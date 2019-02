Randy Moreno va en busca de sus sueños en el cuadrilátero

A sus 21 años de edad, Randy Moreno ha tenido un debut profesional soñado, ya que en su primer año ha logrado ganar las ocho peleas que ha disputado. Foto Manny “Mitts” Murillo / RJJ Boxing Promotions.

Su técnica, inteligencia y rapidez hacen que Randy Moreno sea una de las promesas del boxeo local. Foto Manny “Mitts” Murillo / RJJ Boxing Promotions.

Con la intención de atraer al turismo y a los residentes locales al centro de Las Vegas, este año surgió la serie de eventos deportivos ‘Noches de nocaut en el D’, en los cuales distintos boxeadores del valle y de otras ciudades han podido tener una importante plataforma para mostrar su talento y colocarse en el gusto del público.

Nacido en Palm Springs, California pero residente de Las Vegas durante prácticamente toda su vida, el joven boxeador Randy Moreno poco a poco se ha consolidado como una de las promesas del boxeo local, a sus 21 años de edad suma ya ocho peleas como profesional, de las cuales no ha perdido ninguna.

“Desde los 8 años me gustó el boxeo, empecé cuando era un niño con mi actual entrenador, Joe Martínez. Empecé a pelear como a los 9 años, entré en el boxeo porque cuando era niño mi papá me llevó a un gimnasio de boxeo y me gustó. Profesionalmente debuté en marzo de este año con RJJ Boxing Promotions, ya llevo ocho peleas y estoy contento”, comentó Moreno en entrevista para El Tiempo.

De raíces mexicanas, específicamente de madre michoacana y padre quintanarroense, Randy ha trabajado arduamente para iniciar su carrera boxística de manera exitosa, situación que ha logrado ya que marcha invicto en las ocho peleas que ha disputado durante este 2016, su año de debut profesional.

“Estoy trabajando duro, todos los días con mí equipo, es como siempre gano. La pelea más complicada fue la última (contra Daniel Perales), hasta este momento, del modo que peleé fue con mucho corazón, en este deporte necesitas más que eso, me falta un poco para terminarla pero lo logré”, dijo Moreno, quien resaltó la exposición que le ha dado poder participar en las peleas realizadas en el centro de la ‘ciudad de las luces’.

“Me siento muy contento porque aquí vivo, me doy a conocer cuando me ven pelear, cada vez me conocen más y como ya me están transmitiendo por televisión tengo más alcance. Estoy muy contento y emocionado, estoy listo para pelear”.

Este joven boxeador tiene el anhelo de que en el futuro su nombre quede inmortalizado en el ámbito boxístico, donde pueda ser uno de los mejores de este deporte y que la gente pueda reconocerlo por su calidad sobre el ring; es por eso que ha decidido tomar como referencia al ex boxeador Salvador Sánchez, así podrá seguir destacando y para nadie sería sorpresa que próximamente estelarice una de las funciones de ‘Noche de nocaut en el D’-

“Muy pronto, pienso que en unas cuatro peleas más, ojalá y si Dios quiere, muy pronto. Mi boxeador favorito era Salvador Sánchez, su estilo era muy agresivo e inteligente, tenía mucha fuerza cuando peleó, murió muy joven pero es mi boxeador favorito”, acotó Moreno.

Randy se describe como un pugilista muy técnico, inteligente y rápido, sin embargo, sabe que debe seguir trabajando de forma disciplinada para mejorar su rendimiento sobre el ring, por lo pronto ya se enfoca en su próxima pelea del 16 de diciembre.

“Hay veces que me siento un poco nervioso pero muy emocionado porque sé que hay mucha gente que vive aquí que van ahí para apoyarme, por eso estoy contento cuando peleo allá (en el casino ‘the D’). Mi rutina es levantarme a correr, voy al gimnasio todo el día, regreso a dormir y lo vuelvo hacer el próximo día.

Me estoy preparando bien, estoy trabajando más duro que nunca, quiero ganar otra vez y voy a ganar por nocaut. Él es un zurdo, pero he peleado con muchos zurdos cuando era amateur, no estoy muy preocupado”, mencionó Moreno.

Uno de los sueños de este deportista es poder pelear en el T-Mobile Arena y sabe que con disciplina y trabajo lo podrá lograr algún día, es por eso que manda un mensaje a todos los niños y jóvenes que quieran inmiscuirse en la práctica del boxeo.

“Niños que quieran boxear necesitan trabajar duro todos los días, es lo más importante, para ser campeón hay que trabajar muy duro. En este deporte necesitas hacer muchos sacrificios para llegar a donde quieres, el alcohol y las drogas no sirven para nada, el boxeo puede cambiar tu vida. Gracias a todos los que me apoyan, pronto voy a pelear y ganar por nocaut”, concretó Randy Moreno.