Realizan donativos los Raiders al Club de Niños y Niñas de North Las Vegas

Los chillidos de emoción adolescente y las risas nerviosas dieron la bienvenida a los ex alumnos de los Oakland Raiders: Roy Hart y Chris McLemore el martes por la tarde, pero no por quiénes fueron. Fue por lo que habían hecho.

marzo 21, 2018 - 11:39 am

Los ex futbolistas, junto con representantes de la “Raiders Foundation, Raising Cane’s y Boys & Girls Club” del sur de Nevada estuvieron presentes para presentar un regalo al “James Boys & Girls Club” en North Las Vegas.

La donación incluyó muebles nuevos, computadoras y televisores para el centro para adolescentes y el laboratorio de computación del club. Los sofás de cuero negros combinaban con el fresco papel pintado negro y plateado con el logotipo de los Raiders.

La última vez que se actualizaron las computadoras en el club fue en 2008, destacó Andy Bischel, CEO del Boys & Girls Club del sur de Nevada.

“Ha pasado un tiempo y era muy necesario”, agregó Bischel. “Fue genial entrar a la nueva habitación para adolescentes. Fue como un olor a un auto nuevo … Fue increíble”.

Todas las computadoras estaban en uso y la televisión ya tenía un juego de Madden NFL 18 encendido minutos después de que se abrieran las puertas.

“Esto es maravilloso”, manifestó Tracey Tate, de 14 años. Pintaron las paredes, tenemos una Xbox One, eso es como $300. En este momento no puedo obtener una Xbox One porque es demasiado dinero”.

“¡El mejor club de Las Vegas!” Gritó otro niño.

