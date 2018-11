Rebeldes en ruinas: mantenerse al día con las grandes ligas no es fácil para UNLV

With the NHL having arrived, the NFL on its way and perhaps the NBA after that, UNLV’s quest to remain relevant is only just beginning, according to athletic directors at other NCAA Group of Five schools in major league markets.

Mike Bohn, un efervescente director atlético de la Universidad de Cincinnati, recordó haber ocupado el mismo puesto en el estado de San Diego cuando un recuerdo lo golpeó como un rayo.

“Cada vez que los Chargers jugaban un gran partido, nos poníamos el azul y el oro, trabajábamos en la sala de medios y los apoyábamos”, dijo acerca de tener que compartir un estadio de fútbol con un propietario de la NFL. “Construimos una relación con el lugar donde dijimos: ‘¿Crees que al menos podríamos pintar un casco azteca en la línea de 50 yardas en lugar de un charger?’

“Usted puede reírse, pero eso es un gran problema para nuestro reclutamiento, nuestros estudiantes atletas: ‘¿Por qué estamos viendo azul y oro todo el tiempo?’”

En 2020, cuando UNLV comience a jugar partidos de fútbol en el nuevo estadio de Las Vegas que se está construyendo para los Raiders de Oakland, será plateado y negro. Hay un documento de 63 páginas de que hacer y no hacer. El artículo 16.1 dice que los rebeldes podrán marcar las zonas centrales y finales.

Un pequeño paso de coexistir en el mismo patio trasero que tomaron los equipos de las grandes ligas. Muchos saltos gigantes aún por conquistar.

El último de una serie de cinco partes de Review-Journal que analiza la lucha del atletismo de UNLV examina el importante desafío de competir con equipos de grandes ligas en el cambiante panorama deportivo de Las Vegas.

Pros y contras

Con la NHL ya arraigada aquí, la NFL en camino y tal vez la NBA después de eso, la búsqueda de UNLV para seguir siendo relevante en su ciudad natal apenas está comenzando, según los directores atléticos de las otras Escuelas del Grupo de los Cinco de la NCAA en los mercados de las Grandes Ligas.

“En Cincinnati, tenemos a los Rojos, que son reyes, y a los Bengals”, dijo Bohn. “Y para empeorar eso, fuimos un socio que ayudó a crear el FC Cincinnati (están jugando en nuestro estadio) y están en la MLS a partir del próximo año.

“Fue similar cuando era director atlético en Colorado porque los Broncos en Denver son un gorila muy grande. ¿Cómo te aseguras de mantenerte relevante? “Cuando los Broncos están ganando el Super Bowl, tienes suerte si puedes ver tu puntaje en las noticias de la noche”.

Al igual que la UNLV, Cincinnati está inmersa en una tradición de baloncesto que se remonta a los equipos de campeonato de la NCAA liderados por Oscar Robertson en los años sesenta. Pero Bohn pasó rápidamente a un tema recurrente: lo difícil que es lograr que las finanzas se cumplan estos días sin un programa de fútbol ganador, independientemente de la sinergia y la buena voluntad que se genere con los vecinos de las grandes ligas.

Con entrenadores como Mark Dantonio, Brian Kelly y Butch Jones elevando el perfil del programa de fútbol americano de los Bearcats, se ha convertido en un productor de ingresos.

“Sé de su rica historia del baloncesto: nosotros mismos jugaremos al baloncesto este año”, dijo Bohn sobre una de diciembre. 1 juego contra los rebeldes. “Pero el fútbol tiene que ser exitoso. Empiezas a ver los derechos de televisión, Mountain West, American, Pac-12 lo que quieras, es impulsado por el fútbol “.

Fanáticos del futbol Americano

Chris Pezman, el homólogo de Bohn en el rival de la Conferencia Americana Houston, está de acuerdo en que es difícil para un programa del Grupo de los Cinco equilibrar el presupuesto sin un equipo de fútbol exitoso, incluso sin competir con los deportes de las grandes ligas para los fanáticos y patrocinadores.

“El fútbol es de donde proviene la mayor parte de los ingresos; el fútbol impulsa el autobús”, dijo Pezman. “Hemos tenido una buena conversación con nuestro cuerpo técnico. Entienden la importancia económica del fútbol. Cuando fuimos al Peach Bowl, nos ayudó a todos. Y cuando no lo hace, y no tiene una temporada ganadora, hace que todos se ajusten el cinturón “.

El reciente éxito de los Cougars bajo los entrenadores Art Briles, Kevin Sumlin y Tom Herman ha revitalizado el programa y llevado a Houston a construir un estadio en el campus de 40,000 asientos que se inauguró en 2014.

El estadio de fútbol y la apertura del renovado Centro Fertitta (Tilman) de 8.500 asientos, anteriormente conocido como Hofheinz Pavilion, permitirán que el Departamento de Deportes de Houston se convierta en un promotor de eventos especiales y conciertos, como lo fue la UNLV con Thomas & Mack Center y Sam Boyd Stadium, cuando esas instalaciones eran las principales en la ciudad.

Pezman dijo que se espera que los ingresos adicionales aumenten el presupuesto atlético de los Cougars a alrededor de $ 60 millones, no exactamente el libro mayor de Power 5, pero cada vez más cerca.

Al igual que Bohn, dijo que mantenerse al día con los Jones de Grandes Ligas es una batalla interminable.

A Desenrollar el barril

“You’ve got these billion-dollar entities — the Texans, the Rockets, the Astros winning the World Series two years ago — that dominate the market,” Pezman said. “You’ve got to figure out how do you take limited resources and penetrate the market.

“Previously when we’ve hired marketing people, we’ve hired somebody from another college, so we took a different approach. We hired two people from the city of Houston who had significant contacts within the market. We were able to leverage those relationships as we try to stretch that dollar and gain footing in the media place.”

But should all else fail, there’s always cheap beer.

“We can be more like minor league baseball where you have dollar beer night and those things,” Pezman said. “No, we’re not doing dollar beer night, but we’ll be doing $2.50 beers in our student section” along with offering $10 tickets to the general public.

“These are things where we can be different,” Pezman said. “What is it that we can do that the more established corporate professional leagues cannot do? We are working in the margins to gain viewership, attendance, all those things.”

Bohn said engaging the student body also is a priority at Cincinnati, along with scheduling marquee football opponents that pique the interest of casual fans.

“Playing games of stature, that’s where we’ve worked really hard,” he said of home and home football series against Nebraska, UCLA, Pitt and Boston College.

“We’re gonna go play Notre Dame. We’re playing games of relevance. Now I’m not saying we’re winning them all, but we’ve had Miami of Florida in here on a Thursday night, and ESPN was here, and it was packed.”

UNLV, on the other hand, played UTEP and Prairie View at home this season. ESPN wasn’t there, and it wasn’t packed.

Big-game hunting

“Tienes estas entidades de mil millones de dólares (los texanos, los cohetes, los Astros que ganaron la Serie Mundial hace dos años) que dominan el mercado”, dijo Pezman. “Tienes que averiguar cómo tomar recursos limitados y penetrar en el mercado.

“Anteriormente, cuando contratábamos personal de marketing, contratábamos a alguien de otra universidad, por lo que adoptamos un enfoque diferente. Contratamos a dos personas de la ciudad de Houston que tuvieron contactos importantes dentro del mercado. “Pudimos aprovechar esas relaciones cuando intentamos estirar ese dólar y ganar pie en el lugar de los medios”.

Pero si todo lo demás falla, siempre hay una cerveza barata.

“Podemos ser más como un béisbol de ligas menores donde tienes una noche de cerveza y esas cosas”, dijo Pezman. “Bueno, no haremos una noche de cerveza dólar, pero haremos cervezas de $ 2.50 en nuestra sección de estudiantes”, además de ofrecer boletos de $ 10 para el público en general.

“Estas son cosas en las que podemos ser diferentes”, dijo Pezman. “¿Qué es lo que podemos hacer que las ligas profesionales corporativas más establecidas no puedan hacer? Trabajamos en los márgenes para ganar audiencia, asistencia, todas esas cosas “.

Bohn dijo que involucrar al cuerpo estudiantil también es una prioridad en Cincinnati, junto con la programación de los oponentes del fútbol americano que despiertan el interés de los fanáticos ocasionales.

“Jugar juegos de estatura, es donde realmente trabajamos duro”, dijo sobre las series de fútbol en casa y en casa contra Nebraska, UCLA, Pitt y Boston College.

“Vamos a jugar a Notre Dame. Estamos jugando juegos de relevancia. Ahora no estoy diciendo que los estemos ganando todos, pero el jueves por la noche tuvimos Miami de Florida, y ESPN estuvo aquí, y estaba lleno “.

UNLV, por otro lado, jugó UTEP y Prairie View en casa esta temporada. ESPN no estaba allí, y no estaba lleno.

La Caza mayor

“Tienes que jugar juegos de relevancia, ya sea que tu equipo sea bueno o no”, dijo Bohn sobre los equipos universitarios que intentan crear nichos en los mercados de las grandes ligas. “Tenías a Wisconsin por ahí. Eso fue un gran problema, ¿verdad? ¿Qué tenías, 40,000?

Los Rebeldes han recibido a Wisconsin cinco veces en el estadio Sam Boyd, atrayendo a multitudes de 32,207, 40,091, 42,075, 38,250 y 31,107. Estos fueron todos los juegos de relevancia, para utilizar el término de Mike Bohn.

Jugar en el nuevo estadio de los Raiders combinado con el atractivo de Las Vegas puede brindar a UNLV más oportunidades de programación de Power Five. Pero con su programa de fútbol estancado al revés y su equipo de baloncesto una vez aclamado ya no atrae a grandes multitudes en lo rápido que se está convirtiendo en una ciudad deportiva de grandes ligas, este no es probablemente el mejor momento para ser un director atlético de los Rebeldes.

“Experimentamos el poder unificador de los Caballeros Dorados el año pasado, pero todo comenzó con Runnin ‘Rebels, e hicimos magia aquí en los años 80 y 90”, dijo la directora atlética de los Rebeldes, Desiree Reed-Francois. “Esa magia ha sido enterrada un poco, pero hemos visto destellos de ella, y tenemos una gran oportunidad de reconstruir para un renacimiento”.

La gran pelea continúa. Otros no son tan optimistas acerca de que UNLV esté posicionado para alejar al fabricante de heno deportivo de las grandes ligas en el ring que una vez dominó.

Doctor Brad Rothermel, el hombre responsable del departamento de deportes durante el lejano apogeo de los Rebeldes, no dudó cuando se le preguntó qué haría si se enfrentara a innumerables desafíos a los que se enfrentaba su último sucesor.

“Retirese,” dijo el.

