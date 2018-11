Rebels en Ruinas: a medida que Las Vegas evoluciona, las luchas de la UNLV continúan

Mosses Scurry, a la izquierda, Anderson Hunt, David Butler, David Rice, Stacey Augmon y Jerry Tarkanian en medio, celebran después de ganar el Campeonato Nacional de la NCAA contra los Duke Blue Devils el 2 de abril de 1990. (Archivo del Review-Journal )

El delantero de los Rebels de la UNLV, Larry Johnson (4) realiza un pase detrás de la espalda durante el juego de campeonato de baloncesto masculino de la NCAA contra los Duke Blue Devils en Denver, Colorado, el 2 de abril de 1990. Los Rebels se enfrentaron a Duke 103 a 73. (Archivo del Review-Journal)

El entrenador de la UNLV, Jerry Tarkanian, muerde su toalla mientras ve a sus Rebels enfrentarse a Duke University en el juego de campeonato de la Final Four en Denver el 2 de abril de 1990. (AP)

Los jugadores de baloncesto de la UNLV celebran con el entrenador en jefe, Jerry Tarkanian, después de su victoria en el Campeonato Nacional de la NCAA sobre los Duke Blue Devils el 2 de abril de 1990. (Archivo del Review-Journal)

Los jugadores de baloncesto de la UNLV, Moses Scurry, a la izquierda, Anderson Hunt, segundo a la derecha y David Butler, a la derecha, se sientan en un jacuzzi con el conocido apañador de deportes Richard "Richie the Fixer" Perry, en esta fotografía de 1990. Los tres jugadores eran parte de el equipo del Campeonato Nacional de la NCAA Runnin 'Rebels en 1990. Muchos creen que el lanzamiento de esta fotografía del Review-Journal en mayo de 1991 llevó a la renuncia del entrenador de Jerry Tarkanian. (Archivo del Review-Journal)

El entrenador en jefe de baloncesto de la UNLV, Lon Kruger, firma un sombrero para un fan de Runnin 'Rebel fuera del Thomas & Mack Center después de que el equipo regresó de las rondas iniciales del Torneo de Baloncesto de la ICA masculino de la División I el domingo 18 de marzo de 2007 en Las Vegas. (Archivo del Review-Journal)

El entrenador en jefe de la UNLV, Lon Kruger, a la izquierda, habla con Justin Hawkins y Karam Mashour, a la derecha, durante su juego en el Thomas & Mack Center en Las Vegas el sábado, 18 de diciembre de 2010. (Archivo del Review-Journal)

El entrenador en jefe de la UNLV, Lon Kruger, baja la red luego de la victoria de los Rebels por 78 a 70 ante BYU en su juego del Campeonato de la Conferencia Mountain West en el Thomas & Mack Center el sábado 10 de marzo de 2007. (Archivo del Review-Journal)

El entrenador en jefe de baloncesto de la UNLV, Lon Kruger, realiza simulacros con sus jugadores durante las prácticas en el Thomas & Mack Center el lunes 12 de marzo de 2007. (Archivo del Review-Journal)

El ex entrenador en jefe de fútbol UNLV, Ron Meyer. (Archvio del Review-Journal)

El ex entrenador de fútbol de la UNLV, Harvey Hyde, posa para un retrato en el exterior del hotel-casino South Point en Las Vegas, el miércoles 10 de octubre de 2012. (Archivo del Review-Journal)

El ex recluta de baloncesto de la UNLV, Lloyd Daniels, de 19 años, en el Tribunal de Justicia de North Las Vegas, donde se declaró culpable de un delito menor por intentar comprar cocaína en una casa de North Las Vegas a principios de año. (Archivo del Review-Journal)

El ex recluta de la UNLV, Lloyd Daniels, de 19 años, sale del Tribunal de Justicia de North Las Vegas donde se declaró culpable de un delito menor por intentar comprar cocaína en una casa de North Las Vegas a principios de año. En la foto con Daniels también se encuentran su abogado David Chesnoff (anteojos) y el entrenador Tarkanian. (Archivo del Review-Journal)

El entrenador de baloncesto masculino de la UNLV, Jerry Tarkanian, responde preguntas sobre el arresto del recluta Lloyd Daniels durante una conferencia de prensa. (Archivo del Review-Journal)

Brad Rothermel fotografiado el 5 de abril de 1990. (Archivo del Review-Journal)

Randall Cunningham (12), mariscal de campo de los Rebels de la UNLV, posa en esta foto de archivo sin fecha. (Archivo del Review-Journal)

El mariscal de campo de primer año de la UNLV, Randall Cunningham, durante una maniobra en 1981. (Archivo del Review-Journal)

El mariscal de campo de primer año de la UNLV, Randall Cunningham, durante una maniobra en 1981. (Archivo del Review-Journal)

El mariscal de campo de los Minnesota Vikings, Randall Cunningham, saluda a la multitud luego de su victoria por 41 a 21 contra los Arizona Cardinals en el juego de playoff divisional de la NFC el domingo 10 de enero de 1999. (AP)

El presidente de la UNLV, Robert Maxson, a la izquierda, habla con el entrenador en jefe de básquetbol de la UNLV, Jerry Tarkanian, antes del inicio de un juego de Rebel en el Thomas & Mack Center en 1987. (Archivo del Review-Journal)

El presidente de la UNLV, Robert Maxson (izquierda), y el asesor legal de la UNLV, Brad Booke, durante una conferencia de prensa que abordó el caso de infracciones de 28 denuncias del equipo masculino de baloncesto en 1993. (Archivo del Review-Journal)

Las personas mayores del equipo de fútbol de la UNLV llevan sus anillos de "campeonato" de la Asociación Atlética de la Costa del Pacífico de 1984. (Archivo del Review-Journal)

Lo que sube debe bajar es un adagio a menudo asociado con Sir Isaac Newton, la banda de rock clásico Blood, Sweat & Tears y, más recientemente, los equipos de fútbol y baloncesto de la UNLV.

Se basa en las leyes de la gravedad y en el conocimiento de que las cosas cambian con el tiempo.

Descontando un breve retorno a la prominencia del baloncesto cuando Lon Kruger fue entrenador, han pasado décadas desde que cualquiera de los deportes primarios de los Rebels ha sido descrito como en ascenso.

A medida que aumentan las pérdidas en medio de la llegada de los deportes de las grandes ligas en Las Vegas, el Review-Journal examinó el atletismo de la UNLV en una serie de cinco partes que comienza hoy y se centra en los problemas que rodean a sus programas productores de ingresos.

Para comprender hasta qué punto ha caído la UNLV, primero hay que recordar las alturas a las que había ascendido.

“Durante la mayor parte de dos décadas, desde principios de la década de 1970 hasta principios de la de 1990, los Rebels Runnin de la UNLV personificaron el espíritu de la ciudad que representaban: descarado…audaz…arrogante y dedicado a la idea de que ganar, y ganar en grande, era todo lo que importaba”.

Así es como se recordó al equipo de baloncesto de los Rebels en el montaje de apertura del documental de HBO “The Runnin ‘Rebels of UNLV”.

Fue lanzado en 2011.

Estaciones en el sol

Han pasado 28 temporadas desde que la UNLV ganara el campeonato de baloncesto masculino de la NCAA, 27 desde que lograron el cuarto puesto en la Final Four de la tumultuosa carrera de Jerry Tarkanian durante 19 años como entrenador en jefe: un reinado que generó 519 victorias, 12 ofertas en el Torneo NCAA y más controversia que La invasión de Irak de 2003.

Ha sido incluso más largo desde que el equipo de fútbol de la UNLV fue relevante.

Los Rebels han producido cinco temporadas de fútbol ganadoras en el último 30. Su porcentaje de victorias de .401 en la temporada 2018 es el número 118 entre las 130 escuelas de fútbol de la NCAA División I.

En la mayoría de las universidades, el fútbol universitario paga las facturas del departamento de deportes. En la UNLV, drena recursos limitados.

Hubo un momento en que los Rebels no eran los empujones que son hoy. Los primeros tres entrenadores en la historia del programa se retiraron, se rindieron o siguieron con los registros ganadores. Uno, el colorido Ron Meyer, se convirtió en un exitoso entrenador en jefe de la NFL.

Durante la temporada de 1981, la UNLV derrotó al octavo clasificado Brigham Young y su mariscal estrella Steve Young. Tres años después, los Cougars fueron coronados campeones nacionales.

Durante al menos un momento, los Rebels también parecían estar en camino en el fútbol.

Entrenadores de primera clase

El Dr. Brad Rothermel, director atlético de la UNLV durante gran parte del período que abarca los años de gloria, comentó que el éxito de los Rebels durante esa era se explica fácilmente.

“Jerry Tarkanian y su cuerpo técnico. Harvey Hyde y su personal de entrenamiento”, dijo Rothermel, de 80 años, quien renunció como consultor del departamento de deportes en 2016.”Recursos, obviamente, los recursos financieros son lo más importante, ya que puede convertirlos a otros recursos que necesite, incluido el personal”.

Antes de la aparición de las conferencias Power Five y Group of Five y el gran dinero de la televisión, el abismo entre los que tienen la NCAA y los que no tienen es menos pronunciado. Era más fácil competir por victorias y entrenadores.

El manual de la NCAA no era tan grueso. Si quisiera estructurar un contrato en el que se le prometiera al entrenador de baloncesto el 10 por ciento de la puerta o una pila de boletos de cortesía, podría hacerlo sin temor a represalias de la NCAA.

Pero en última instancia, señaló Rothermel, aún se reducía a X y O.

“Históricamente, ha habido muy poco personal de entrenamiento en las principales universidades mejor que Jerry Tarkanian, Tim Grgurich y Mark Warkentien”, describió sobre su personal de baloncesto. “Acabamos de tener profesores y reclutadores muy buenos, Harvey fue un gran reclutador, esa fue una de las razones por las que lo agregué”.

Culpable por asociacion

Jerry Tarkanian y Harvey Hyde habían sido grandes ganadores a nivel universitario. Eran amigos y aliados en la UNLV, sus equipos defendían el descaro, la audacia y la arrogancia.

Con la confianza de llevar a los Rebels al siguiente nivel proverbial, los dos entrenadores en jefe de la UNLV, se arriesgaron a reclutar talentos con antecedentes académicos y sociales sospechosos.

Muchos sobresalieron en un ambiente universitario estructurado, algunos no.

“Tenía hijos, como todos en la familia”, indicó Hyde. “Si tienes 120 hijos en tu familia, no todos serán médicos y abogados”.

Hubo investigaciones y suspensiones de la NCAA, las transcripciones académicas fueron escrutadas, el preciado recluta de baloncesto Lloyd Daniels fue capturado en la televisión mientras intentaba comprarle cocaína a un policía encubierto.

El presidente de la UNLV, el Dr. Robert Maxson, inicialmente partidario de los programas de baloncesto y fútbol, se convirtió en el nuevo alguacil de la ciudad.

“Por alguna razón, pensó que el fútbol y el baloncesto eran una amenaza para los académicos y para él”, destacó Hyde, cuyo equipo de fútbol de 1984, liderado por el mariscal de campo estrella Randall Cunningham, se fue de 11 a 2 y derrotó a Toledo 30 a 13 en el California Bowl.

Fue el primer equipo de la UNLV en jugar en un juego de bowl.

Los Rebels finalmente tuvieron que renunciar a la victoria por usar jugadores no elegibles durante la temporada regular.

El pelotón de fusilamiento de la UNLV

“Cualquier universidad sabe que el atletismo es una de las mejores herramientas de marketing”, dijo Hyde. “Tienes más inscripción cuando te va bien en los deportes. Tus alumnos están más orgullosos de la escuela, obtienes más donaciones, vendes tu estadio, los presupuestos son mejores”.

“Por alguna razón, (Maxson) tenía celos hacia mí y Jerry, y yo era el acto de apertura”.

Hyde fue despedido antes de la temporada de 1986. Maxson tardó más en expulsar a Tarkanian después de que el equipo de baloncesto alcanzó su cenit al derrotar a Duke para ganar el campeonato de la NCAA de 1990.

Pero cuando se publicó en el Review-Journal una foto que mostraba a los jugadores de los Rebels en un jacuzzi con Richard Perry, un reparador deportivo convicto, poco después de que el invicto UNLV perdiera ante Duke en la Final Four de 1991, Tarkanian anunció su renuncia y luego lo rescindió.

El director atlético Dennis Finfrock, quien reemplazó a Rothermel cuando este último se negó a despedir a Tarkanian, admitió haber colocado cámaras en las vigas del gimnasio de los Rebels para filmar una práctica ilegal de pretemporada.

Fue visto como un crimen Rebel-on-Rebel, y los fans de la UNLV estaban indignados.

Los barcos se hunden

En un giro peculiar, Maxson, después de abandonar la UNLV, se convertiría en presidente de Long Beach State, donde tanto Tarkanian como Hyde habían entrenado. Fue presidente de Sierra Nevada College en Incline Village desde 2007 hasta 2010 antes de retirarse. Los esfuerzos repetidos para contactarlo no tuvieron éxito.

Michael Green, un historiador de Las Vegas y profesor de historia de la UNLV, dijo que Bob Maxson y Jerry Tarkanian estaban navegando en un barco destinado a hundirse.

“Y no había manera de que cambiaran el rumbo”, destacó Green. “Sí, hubo un cierto machismo involucrado en ambos lados, una vez que comenzaron a tener tensión entre ellos, no iba a terminar sin que alguien resultara gravemente dañado y resultó que terminaron los dos”.

Los fans de los Rebels y los benefactores fueron dañados irreparablemente en el fuego cruzado. Cuando Tarkanian finalmente fue expulsado, causó una amarga división entre la universidad y la comunidad de la que algunos creen que el departamento de deportes nunca se ha recuperado por completo.

“La comunidad estaba completamente dividida”, indicó Hyde, quien sigue siendo un firme partidario del atletismo de la UNLV a pesar de su despido. “En ese entonces no había Golden Knights o alguna otra cosa para ir a ver”.

“La UNLV era el equipo de la NFL, el equipo de la NBA. La UNLV fue todo”.

