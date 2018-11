Rebels en Ruinas: ¿Eliminar el fútbol será la solución para la UNLV?

noviembre 20, 2018 - 11:27 am

El campo en el Veterans Memorial Stadium, antigua sede del programa de fútbol de Long Beach State, en Long Beach, California, el martes 30 de octubre de 2018. El estadio es utilizado por el equipo de fútbol de Long Beach City College junto con las escuelas secundarias locales. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Una foto del entrenador en jefe de fútbol de los Titans, Gene Murphy, a la derecha, en la oficina de Steve DiTolla, director atlético asociado senior de Cal State Fullerton, en el campus de Fullerton, California, el miércoles 31 de octubre de 2018. La oficina era anteriormente de Murphy durante su permanencia como entrenador. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Una foto histórica del antiguo programa de fútbol Titan muestra al mariscal Damon Allen y al entrenador en jefe Gene Murphy en acción en el Titan Stadium en Cal State Fullerton en Fullerton, California, el miércoles 31 de octubre de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Titan Stadium, anteriormente sede del programa de fútbol, en Cal State Fullerton en Fullerton, California, el miércoles 31 de octubre de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

El entrenador de béisbol Rick Vanderhook en la casa club de su equipo en Cal State Fullerton en Fullerton, California, el miércoles 31 de octubre de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Una variedad de trofeos, incluidos cuatro campeonatos nacionales, en la casa club del equipo de béisbol de Cal State Fullerton en Fullerton, California, el miércoles 31 de octubre de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

El campo de softbol en Cal State Fullerton en Fullerton, California, el miércoles 31 de octubre de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

El entrenador en jefe de béisbol, Rick Vanderhook, mira sobre Goodwin Field en Cal State Fullerton en Fullerton, California, el miércoles 31 de octubre de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

El equipo de béisbol Cal State Fullerton ganó cuatro campeonatos nacionales, como se muestra en Goodwin Field, en Fullerton, California, el miércoles 31 de octubre de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Una foto histórica del entrenador en jefe de fútbol de Titan, Gene Murphy, en el Titan Stadium en Cal State Fullerton en Fullerton, California, el miércoles 31 de octubre de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Fotografías históricas del antiguo programa de fútbol Titan que se muestra en el Titan Stadium en Cal State Fullerton en Fullerton, California el miércoles 31 de octubre de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Una variedad de trofeos, incluidos cuatro campeonatos nacionales, detrás del entrenador Rick Vanderhook en el clubhouse del equipo de béisbol de Cal State Fullerton en Fullerton, California, el miércoles 31 de octubre de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Trofeos de la conferencia Big West de una variedad de programas deportivos en Cal State Fullerton en Fullerton, California, el miércoles 31 de octubre de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Troy Buckley, entrenador del equipo de béisbol de Long Beach State, habla sobre su programa en Long Beach, California, el martes 30 de octubre de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Blair Field en Long Beach, California, el campo fuera del campus utilizado por el programa de béisbol Long Beach State Dirtbags, el martes 30 de octubre de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Blair Field en Long Beach, California, el campo fuera del campus utilizado por el programa de béisbol Long Beach State Dirtbags, el martes 30 de octubre de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Andy Fee, director de atletismo en Long Beach State, habla sobre los programas deportivos de la escuela en Long Beach, California, el martes 30 de octubre de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Veterans Memorial Stadium, antigua sede del programa de fútbol del estado de Long Beach, en Long Beach, California, el martes 30 de octubre de 2018. El estadio es utilizado por el equipo de fútbol de Long Beach City College junto con las escuelas secundarias locales. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

En lo alto de una estantería detrás de Steve DiTolla se encuentra una foto de Gene Murphy, el último entrenador de fútbol en la historia de Cal State Fullerton.

A través de una ventana en la oficina que una vez perteneció a Murphy DiTolla, se puede ver una extensión de hierba que había servido como campo de práctica del equipo de fútbol.

DiTolla siente el deporte en su esencia, pero fue uno de los que decidieron a cortar el fútbol en Fullerton después de la temporada de 1992. Los administradores examinaron diferentes maneras de mantener el fútbol, pero determinaron que la única opción viable era eliminar un programa que solo perdía $750 mil al año.

“Fue lo más difícil de hacer”, confesó DiTolla, director atlético asociado de Fullerton. “Fue, por mucho, la decisión más difícil, pero fue la correcta, les puedo decir desde un punto de vista personal, a nadie le gusta el fútbol más que a mí, todavía me duele”.

Con la UNLV luchando para atraer fans y mantener el interés en el mercado de Las Vegas, ¿debería ser esta una opción para el departamento de atletismo de los Rebels? Como parte de una serie de cinco capítulos sobre deportes en la UNLV, el tema sigue surgiendo ya que el programa de fútbol de los Rebels pudo haber alcanzado su punto más bajo esta temporada, especialmente porque aumenta las expectativas cada año.

Dejar caer el fútbol no está en el radar de la UNLV. Los oficiales de los Rebels están progresando con la construcción del Complejo de Fútbol Fertitta y la decisión de unirse a los Raiders en el Estadio de Las Vegas en 2020.

Es un tema que aparece de vez en cuando mientras los Rebels continúan luchando para ganar. Su última temporada ganadora fue en 2013, y la anterior en 2000.

Pequeñas multitudes, gran costo

El programa es una carga financiera para el departamento de atletismo, con multitudes que a veces llegan a aproximadamente 10 mil en el estadio Sam Boyd de 35 mil 500 asientos. En las cifras financieras más recientes disponibles, la UNLV recibió $5.9 millones en ingresos para el programa del año fiscal 2016-17 y gastó $9.8 millones.

La directora atlética de los Rebels, Desiree Reed-Francois, indicó, sin embargo, que eliminar el fútbol no es una opción.

“Todo nuestro modelo de gobierno de la NCAA se basa en un deporte, y eso es el fútbol”, señaló. “Nuestra afiliación a la conferencia se basa en el fútbol. Si nos fijamos en las calificaciones e ingresos de la TV, el fútbol es el que mueve la aguja. También es volumen, y lo que quiero decir con eso es que tienes a 105 hombres jóvenes que tienen la oportunidad de obtener una educación, así que el 20 por ciento de nuestro departamento atlético total está en un deporte”.

“Además, la belleza del fútbol es que une a la gente”.

Señaló los proyectos de recuperación en Texas Christian bajo el entrenador Gary Patterson, en Cincinnati bajo Mark Dantonio y otros entrenadores principales que siguieron, Virginia Tech bajo Frank Beamer y Kansas State bajo Bill Snyder.

“Lo que sé es que se puede hacer aquí”, argumentó Reed-Francois. “Hemos estudiado esto, nunca habrá uno que sea exactamente el mismo escenario, pero proporcionan ilustraciones y nos ayudan a formular nuestro plan”.

Tony Sánchez está llegando al final de su cuarta temporada como entrenador de la UNLV, y tiene marca de 15 a 32 (luego de perder una decisión sorprendente en Hawaii el sábado), un récord que puso su trabajo en peligro. Reed-Francois comentó que evaluará el programa después de la temporada.

Pero Sánchez encabezó la recaudación de fondos para el complejo Fertitta, que es aproximadamente de $6 millones menos que los 31 millones necesarios para terminar la construcción, y ganó más juegos a través de sus primeras cuatro temporadas que cualquiera de los dos entrenadores anteriores.

Sánchez mencionó que cree que el programa va por buen camino, pero reconoció la dificultad de la empresa, que se complicó con las lesiones esta temporada en el mariscal de campo y en la secundaria.

“Sabíamos que construir este programa sería difícil”, admitió Sánchez. “¿Es frustrante? Sí. Es frustrante cuando ves mejoras y mejoras y, de repente, tienes bloqueos de carreteras y minas terrestres y cosas que ocurrieron que no estabas anticipando”.

Problemas del Título IX

En caso de que los funcionarios de la UNLV consideren abandonar el fútbol, se les dejarán algunas decisiones difíciles.

Debido a que el programa cuenta con hasta 85 becas, es posible que se deba hacer un recorte similar en los deportes femeninos para cumplir con el Título IX.

Además, es probable que Mountain West no permita que la UNLV siga siendo miembro. Los estatutos de la conferencia establecen que cada miembro necesita organizar equipos de fútbol, baloncesto masculino y femenino y voleibol. Los presidentes universitarios pueden hacer excepciones, como lo hicieron para que Hawaii compita solo en fútbol y Colorado College en fútbol femenino, pero ¿estaría la UNLV dispuesta a arriesgarse?

Fullerton y Long Beach State dieron el salto para dejar caer el fútbol, mientras que Long Beach dio el paso un año antes que Fullerton. Ambos departamentos de deportes vieron demasiados números rojos en sus presupuestos y muy poca afluencia en las gradas.

También vieron la oportunidad de dedicar recursos a otros deportes, como sus programas de béisbol reconocidos a nivel nacional.

Fullerton ha ganado cuatro campeonatos nacionales, incluyendo dos veces, 1995 y 2004, desde que abandonó el fútbol. Los Titans han llegado los regionales de la NCAA 40 veces y la Serie Mundial Universitaria 18 veces.

Pese a su enorme éxito, los Titans se recuperan con un presupuesto de $450 mil. El entrenador Rick Vanderhook, aunque extraña tener fútbol en el campus, señaló que proyectos como la próxima expansión de $12 millones a Goodwin Field probablemente no ocurrirían si el deporte aún existiera.

“Estamos totalmente financiados en todo lo que tenemos, y todo lo que recaudamos, lo mantenemos”, destacó Vanderhook. “No hay nada en lo que recortemos a nuestros jóvenes, somos mejores que probablemente el 80 por ciento de las universidades en el país”.

El presupuesto de béisbol de Long Beach es de aproximadamente $500 mil, y los Dirtbags juegan en el Blair Field de propiedad de la ciudad, pero tienen prioridad en la programación. Los Dirtbags han estado en cuatro College World Series y 22 regionales.

“Para que seamos competitivos, ¿me gustaría decir que todavía podríamos serlo si tuviéramos fútbol?”, Preguntó el entrenador de béisbol del estado de Long Beach, Troy Buckley. “Me gustaría decir que podríamos, pero desde un punto de vista presupuestario y fiscal, creo que sería más difícil obtener apoyo institucional en lugar de apoyo de donantes”.

Alto costo de devoluciones

Si Long Beach State alguna vez trajera de vuelta el fútbol, el director atlético Andy Fee informó que costaría al menos $15 millones. Eso incluye agregar deportes femeniles para que sigan cumpliendo con el Título IX.

Sin fútbol, Long Beach State ha ganado siete de las últimas 10 copas de comisionados, que se destinan al programa atlético más importante de la Conferencia Big West. Su equipo masculino de voleibol ganó el campeonato nacional la temporada pasada.

“Si tuviéramos fútbol y no habría un ángel involucrado en la financiación de este programa, no creo que tengamos la misma conversación necesariamente”, destacó Fee, quien supervisa un presupuesto de $20 millones. “No creo que pudiéramos apuntar a las apariciones de la Serie Mundial Universitaria, anfitriones regionales y súper regionales hace dos años. Simplemente no sé si pudiéramos haber tenido éxito sin poder asignar recursos”.

Es un sentimiento similar en Fullerton, y la cuestión de recuperar el fútbol nunca desapareció.

El Estadio Titan de 10 mil asientos, que costó $13.6 millones, se completó en 1992 a tiempo para la temporada de fútbol.

Fullerton, en cambio, fue el hogar de los equipos de fútbol masculino y femenino, que se han combinado para hacer 22 apariciones en torneos de la NCAA.

El fútbol no se olvida, sin embargo, con homenajes en diferentes partes del estadio. Una foto es de un corredor de pase de los Titans que carga a un mariscal de campo de la UNLV.

“Estábamos tratando de jugar al fútbol de la División I con un presupuesto de la División II”, comentó DiTolla.

Cuando se mencionó que la UNLV estaba comprometida a mantener el fútbol, que estaba demasiado lejos en el camino con el nuevo estadio de los Raiders, DiTolla dijo suavemente: “Nosotros también”.

