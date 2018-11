¡Rock’n Roll en Las Vegas Strip!

Thomas Puzey, a la izquierda, se impuso en la rama varonil del maratón con un crono de 2:25:55 horas. Domingo11 de noviembre de 2018, en el maratón internacional de Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Alana Nichols, atleta paralímpica, medalla de oro en Beijin y Vancouver, compartió su historia deportiva en la Expo. Domingo11 de noviembre de 2018, en el maratón internacional de Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La familia sonorense se hizo presente en la carrera, para Ricardo Castro Gutiérrez, hermano del entrañable amigo “Caborca”, Sergio Castro, fue su debut en los 10 kilometros. Le acompañó su esposa Osvelia Carsolio Káram y su bella hija. Domingo11 de noviembre de 2018, en el maratón internacional de Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Miles corrieron las tres distancias que se ofrece a los participantes, la seguridad fue impecable. Domingo11 de noviembre de 2018, en el maratón internacional de Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Miles corrieron las tres distancias que se ofrece a los participantes, la seguridad fue impecable. Domingo11 de noviembre de 2018, en el maratón internacional de Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Miles corrieron las tres distancias que se ofrece a los participantes, la seguridad fue impecable. Domingo11 de noviembre de 2018, en el maratón internacional de Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Miles corrieron las tres distancias que se ofrece a los participantes, la seguridad fue impecable. Domingo11 de noviembre de 2018, en el maratón internacional de Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Miles de atletas consumaron la hazaña para la que se prepararon durante meses: finalizar y cruzar la meta en el Maratón Internacional de Las Vegas 2018. Detrás de la noble gesta, que emula el recorrido de Filípides al anunciar la victoria griega de Marathon, en Atenas, hace muchos años: ¡Alegraos, vencimos!, dijo antes de desfallecer por el titánico esfuerzo.

En esta ciudad, algunos realizaron sacrificios y, por medio del entrenamiento le dieron un giro a su vida, a su cuerpo, perdieron peso, mantuvieron el ánimo, comieron saludable, evitaron los excesos de las parrandas.

Por ejemplo, Las Vegas Rescue Mission, adoptó un programa Up and Running Again y con siete personas establecieron un plan de entrenamiento que los llevó a la línea de salida el domingo 11 de noviembre de 2018, en Las Vegas Boulevard. La organización estableció el programa hace cinco años como un camino para aquellos que ingresan a la rehabilitación con un reto holístico para su recuperación.

“Como vemos, nuestros corredores, provienen de la adicción, la falta de vivienda, el encarcelamiento, el abuso doméstico o algunas personas que simplemente tienen mala suerte”, comentó Greg Clarke, director ejecutivo de Up and Running Again, una organización nacional -sin fines de lucro- que presenta ese tipo de iniciativas en ocho misiones de rescate en todo el país. “Nuestro objetivo es reclutar corredores en las misiones de rescate, con un objetivo de salud integral para viajes psicológicos, físicos y espirituales”, dijo.

Su participación en el evento pedestre del domingo fue en plan estelar.

La competencia engloba cuatro modalidades de carrera, o de distancias: el sábado 10 se realizó la competencia de 5 kilómetros, el domingo hubo tres distancias a escoger; 10, 21 y 42 kilómetros, el aforo supero los 70 mil atletas, de acuerdo con cifras vertidas por Teyva Sammet, coordinadora de comunicaciones de Ironman y la serie de eventos Toyota Rock’n Roll.

Las actividades propias del evento iniciaron con la Expo de Salud, donde se recogieron los paquetes a corredores inscritos, así como la exposición de toda clase de ropa, tenis y demás objetos relacionados a la práctica del atletismo, en todos los niveles. Allí también se llevaron a cabo las conferencias prensa con los corredores elite y donde se abordaron temas de interés general. Por ejemplo, la atleta paralímpica Alana Nichols, medalla de oro en Beijing 2008, en esquí alpino y basquetbol para los Estado Unidos, quien compartió con la gente su positivismo y manera de enfrentar las adversidades de la vida.

Los ganadores en el Maratón de Rock ‘n’ Roll Las Vegas de 2018, sin tener que apostar nada en las mesas de los casinos, fueron Thomas Puzey y Hannah McInturff. El primero se impuso en la rama varonil con un tiempo de dos horas, 25 minutos y 55 segundos, mientras que McInturff prevaleció en el lado femenino con un tiempo de tres horas, siete minutos y 31 segundos, de acuerdo con los resultados proporcionados por Teyva Sammet.

El ritmo de carrera de Thomas Puzey fue de 5:35 minuto por milla, una verdadera proeza, sobre todo considerando que fueron 26 largas millas.

Yonatan Abebe y Gary Messina terminaron en segundo y tercer lugar, respectivamente, en la rama varonil con tiempos de 2:36:31 y 2:45:04, mientras que Jessica Sam y Katherine Sargeant fueron las mejores atletas entre las damas con 3:12:37 y 3:12:48 horas, respectivamente.