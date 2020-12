Rod Marinelli no hará cambios masivos en la defensa de los Raiders

Marinelli no tiene mucho tiempo para hacer cambios masivos en una defensa que lucha con su primera oportunidad de planear jugadas el jueves contra los Chargers.

diciembre 16, 2020 - 11:14 am

El tackle ofensivo de los Raiders de Las Vegas, Sam Young (70), escucha al entrenador de línea defensiva, Rod Marinelli, durante una sesión de práctica en Intermountain Healthcare Performance Center el viernes, 13 de noviembre de 2020, en Henderson. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @Heidi Fang

El entrenador de línea defensiva de los Raiders, Rod Marinelli, derecha, se ajusta el cubrebocas antes de un partido de fútbol de la NFL contra los Indianapolis Colts el domingo, 13 de diciembre de 2020, en Allegiant Stadium de Las Vegas. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @Heidi Fang

Rod Marinelli no reaccionó mucho al saber que el domingo por la noche se encargaría de la coordinación defensiva para el resto de la temporada de los Raiders.

Eso no está realmente en su naturaleza.

“No cambio, no me importa lo que pase”, dijo el entrenador de línea defensiva de 71 años. “Arriba o abajo, es como respondes. Yo respondo con aplomo y paciencia. Cuando te enfocas en eso, sabes lo que estás haciendo. Con pánico no sabes lo que haces, así que todo es con aplomo”.

Marinelli no tiene mucho tiempo para hacer cambios masivos en una defensa que lucha con su primera oportunidad de planear jugadas el jueves contra los Chargers.

Espera asegurarse de que todos entiendan sus tareas y muestren el máximo esfuerzo para llevarlas a cabo.

“Quiero ver disciplina y saber exactamente lo que estamos haciendo. Para eso no hace falta talento”, dijo. “Y quiero ver una gran energía y tacleos, tacleos grupales. Quiero ver que realmente disfrutemos este juego”.

La oportunidad para Marinelli llega a expensas de Paul Guenther, que fue despedido después de la debacle defensiva del domingo.

El mariscal de campo Derek Carr comentó que aunque es sólo una parte del negocio, nunca es fácil ver a alguien perder su trabajo.

“Lo mejor que puedes hacer es unirte como un equipo y reunirte con los demás”, indicó. “Me siento mal por el entrenador Guenther. Todos pasamos tantas horas aquí, y él trabajó mucho. Se esforzó al máximo para hacer ciertas cosas. Así que lo sentimos por él, lo amamos y le deseamos lo mejor. Como equipo, hay que compartimentar los sentimientos y las emociones con el trabajo que tienes y la tarea que tienes a mano”.

Cazando

La dramática victoria de Baltimore sobre Cleveland en “Monday Night Football” supuso un duro golpe para las posibilidades de los Raiders en los playoffs, pero no fue un golpe de gracia.

Aunque los Raiders no controlan su propio destino, todavía tienen una buena oportunidad de conseguir un puesto en la postemporada si encuentran la forma de ganar sus tres últimos partidos.

El simulador de las eliminatorias del New York Times actualmente le da a los Raiders un 20 por ciento de posibilidades de llegar a las eliminatorias. Sin embargo, si ganan los tres partidos restantes, las probabilidades aumentarán al 88 por ciento.

Una derrota en cualquiera de los tres concursos restantes sería paralizante, pero no necesariamente los elimina de la contienda.

Carr está entusiasmado con sólo jugar juegos significativos en este momento.

Si eso no te emociona, no sé qué lo hará”, agregó Carr. “Trabajar tan duro, llegar a este punto de la temporada y aún así jugar por algo, no hemos hecho mucho por aquí”.

“Podemos mirar (nuestra situación) y poner un montón de excusas o mirar como tenemos una gran oportunidad todavía de hacer algo que nadie pensó que podíamos hacer”.

Si los Ravens pierden uno de sus tres últimos partidos o los Browns pierden dos veces, sería el mejor camino para que los Raiders lleguen a los playoffs si ganan.