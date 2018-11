Se lastima Erik Haula en la derrota de los Golden Knights contra los Leafs

TORONTO – Justo cuando los Golden Knights estaban cerca de su fuerza total, sufrieron otro contratiempo.

En el día que el alero izquierdo Max Pacioretty regresó a la alineación, el compañero de línea Erik Haula se fue en una camilla durante el tercer tiempo de la derrota del martes 3 a 1 ante los Maple Leafs en el Scotiabank Arena.

“Sabremos más mañana”, comentó el entrenador Gerard Gallant en sus comentarios posteriores al juego. “Obviamente, no se veía bien en el hielo, no he escuchado nada de los entrenadores ni de los médicos todavía”.

Scary injury for Erik Haula as he gets stretchered off the ice in noticeable discomfort. pic.twitter.com/scv0gSXULk

— Hockey Central (@HockeyCentraI) November 7, 2018