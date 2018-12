Se muda la UFC 232 de Las Vegas a Los Ángeles

UFC 232 programado para este fin de semana en Las Vegas fue trasladado a The Forum en Inglewood, California, luego de que se descubrió una irregularidad en una prueba de drogas administrada al ex campeón de semi peso Jon Jones, anunciaron los funcionarios de UFC el domingo.

diciembre 24, 2018 - 10:38 am

Jon Jones celebra su victoria contra Daniel Cormier en la pelea por el título de peso semipesado durante UFC 214 en el Honda Center en Anaheim, California, el sábado 29 de julio de 2017. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

UFC 232 fue trasladada de Las Vegas a The Forum en Inglewood, California, luego de que se descubrió una irregularidad en una prueba de drogas administrada al ex campeón de peso semi Jon Jones, anunciaron el domingo funcionarios de la UFC.

La medida siguió a una declaración de la Comisión Atlética de Nevada (NAC) de que no podría revisar el caso de manera independiente a tiempo para determinar si Jones debería obtener la licencia para la pelea por el título del sábado contra Alexander Gustafsson en T-Mobile Arena.

Los funcionarios de la NAC señalaron que habían sido informados de los detalles de los resultados de las pruebas fuera de competición y que Jones aceptó comparecer ante una audiencia de evidencia en enero.

“Esto permitirá una discusión mesurada, reflexiva y exhaustiva de su protocolo, junto con resultados de pruebas antidopaje y brindará una oportunidad para que la NAC determine el camino apropiado para él en Nevada”, se lee en el comunicado.

La pérdida de la tarjeta podría tener un impacto económico en el turismo de Las Vegas y los dólares de juego durante el fin de semana anterior a las celebraciones de la víspera de Año Nuevo en todo el valle. UFC 232 también presenta una pelea por el título de peso pluma femenino entre la campeona Cristiane “Cyborg” Justino y la campeona de peso gallo, Amanda Nunes.

El último evento de pago de la UFC en T-Mobile Arena, en octubre, atrajo a 20 mil 34 fans y un acceso en vivo de $17.2 millones cuando Khabib Nurmagomedov derrotó a Conor McGregor para retener el título de peso ligero.

Será la primera vez que la UFC no recibirá una tarjeta de fin de semana de Año Nuevo en Las Vegas desde finales de 2005. Jones también participó en el último evento importante de Las Vegas que se canceló, cuando se negó a enfrentarse a un oponente de reemplazo ocho. Días antes de una tarjeta UFC 151 prevista en 2012.

El último número de Jones salió a la luz cuando la Agencia Antidopaje de los Estados Unidos (USADA) reveló que había una cantidad de trazas de una sustancia prohibida en una muestra recolectada de él el 9 de diciembre.

USADA consultó con expertos científicos y literatura antes de determinar que la cantidad de turinabol oral, una millonésima parte de un grano de sal, era tan pequeña que representaba residuos de un problema anterior en lugar de una reingestión, y que sancionarlo nuevamente representaría doble peligro.

“La USADA ha concluido que, de acuerdo con el hallazgo previo del árbitro independiente, en estos niveles extremadamente bajos, Jones no obtuvo ninguna mejora en el rendimiento de este nivel”, se lee en un comunicado de la agencia. “El nivel informado fue de aproximadamente 60 pg/ml y no había ningún fármaco original u otros metabolitos del fármaco en su muestra. Como resultado de estos hallazgos, la USADA ha determinado que el Sr. Jones no está enfrentando una violación de acuerdo con la Política Antidopaje de la UFC.

“Después de considerar todas las pruebas, confiamos en que la resolución de este resultado bajo la Política antidopaje de la UFC es consistente con el mandato de la USADA y en los intereses de la justicia”.

La UFC respaldó los hallazgos de la USADA.

“Dejemos esto en claro: esto no es otra violación”, señaló el vicepresidente de salud y desempeño del atleta de UFC, Jeff Novitzky, en “SportsCenter”. “Tanto los expertos de la USADA como los expertos mundiales en antidopaje nos dijeron que esto no era una reingestión de una sustancia prohibida. Se mantuvieron los efectos de la prueba positiva de julio de 2017, por lo que ya fue sancionado”.

“Y probablemente más importante, no retiene beneficios que mejoren el rendimiento de la pequeña presencia de la sustancia”.

Es la misma sustancia por la que Jones dio positivo en 2017 lo que llevó a una suspensión de 15 meses, de la cual se espera que regrese el sábado. La NAC planeaba emitirle una licencia administrativa a Jones esta semana, pero no hubo tiempo suficiente para analizar la nueva información, especialmente durante una semana de vacaciones con varios miembros fuera de la ciudad.

“El combatiente desarmado Jon Jones podrá retirar su solicitud pendiente de licencia, que tenía la intención de despejarlo para pelear en un concurso importante en Nevada a fines de este mes”, dijo la NAC en su comunicado.

“Me he sometido voluntariamente a cada prueba de la USADA antes de esta pelea y han confirmado lo que he estado diciendo todo el tiempo, que soy un atleta limpio”, aseveró Jones en un tweet el domingo.

Se espera que los boletos salgan a la venta el miércoles, con reembolsos ofrecidos a aquellos que compraron boletos para el evento en Las Vegas. La organización trabajará para acomodar las transferencias para aquellos que aún deseen asistir al evento en Los Ángeles.

El rival más grande de Jones no se creyó la explicación.

“¡Salió positivo otra vez!”, publicó Daniel Cormier en Twitter.

Cormier actualmente tiene los títulos de peso pesado y pesado ligero, pero la UFC anunció previamente que eliminaría el cinturón de peso pesado ligero y lo otorgaría al ganador de la pelea entre Jones y Gustafsson.

Jones ha sido suspendido dos veces en el pasado por pruebas PED fallidas. También dio un resultado positivo a cocaína, pero estaba fuera de competencia y no dio lugar a una sanción.

