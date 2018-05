Se reúnen antiguas compañeras de equipo de Tennessee en el campamento de Las Aces

La guardia / alera de Las Vegas Aces: Jamie Nared (31) y la alera: Cierra Burdick (11), quienes jugaron juntas para la Universidad de Tennessee, durante el día de las Aces en el MGM Grand en Las Vegas el jueves 3 de mayo de 2018. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

La delantera de Las Vegas Aces: Cierra Burdick, se sienta para una entrevista en las redes sociales durante el día de los medios de comunicación de Las Vegas Aces en el MGM Grand de Las Vegas el jueves 3 de mayo de 2018. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

La jugadora de las Lady Rebels de la UNLV y guardia de Las Aces de Las Vegas: Brooke Johnson, es entrevistada por la estación de radio Power 88 durante el día de los medios de Las Vegas Aces en el MGM Grand en Las Vegas el jueves 3 de mayo de 2018. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

La delantera del cuarto año, Cierra Burdick, se sentó frente a la alera novata Jaime Nared en el día inaugural de Las Aces en la mañana del jueves y sonrió orgullosamente ante la bienvenida de su compañera de equipo actual y anterior.

“Ella era mi pequeña estudiante de primer año”, señaló Burdick, triunfante, en un estudio en la Arena MGM Grand Garden.

Su pequeña estudiante de primer año ha crecido.

Burdick y Nared formaron una amistad como compañeras de equipo en la Universidad de Tennessee durante la temporada 2014-15, en la que Burdick era una estudiante de último año y Nared de primer año.

Las dos fueron cercanas mientras Nared terminaba la universidad y mientras Burdick navegaba con los profesionales, y están entusiasmadas con la posibilidad de ser compañeras de equipo en la Women’s National Basketball Association (WNBA).

Nared pasó la semana practicando en la UNLV con las Aces, ajustándose a la fisicalidad del juego profesional. Burdick, mientras tanto, voló el miércoles de Rusia a Las Vegas, donde no había estado hasta esta semana.

Y donde su amiga esperaba su llegada.

“Fuimos muy cercanas en la universidad”, afirmó Nared. “Ella fue genial, especialmente cuando yo era una estudiante de primer año. Fui un poco más difícil, obviamente despreocupada … Definitivamente hizo un gran trabajo al ayudarnos cuando teníamos preguntas, y solo en ser una hermana mayor para nosotras”.

Burdick jugó su primer año bajo el entrenador legendario Pat Summitt y concluyó su carrera universitaria como intérprete de toda la SEC en Tennessee.

Fue seleccionada como No.14 en general por Los Angeles Sparks en 2015 y desde entonces ha jugado para Atlanta Dream, New York Liberty y San Antonio Stars, quienes se convirtieron en Aces el otoño pasado.

Nared pasó los últimos tres años con las Lady Volunteers, con quien ella también se convirtió en una jugadora de todas las conferencias. Con algo de la tutela de Burdick, por supuesto.

“Donde sea que nos hayamos quedado, de ahí empezamos de nuevo, incluso si no nos hemos hablado en pocas semanas”, dijo Burdick. “Es gracioso, ella me envió un mensaje de texto a mitad de la temporada y me dijo: ‘Tengo una estudiante de primer año que es indiferente. Sé exactamente cómo te sientes ahora. Y yo estaba como, ‘Sí, así es como me sentía contigo’”.

Burdick está agradecida de estar en Estados Unidos de nuevo y está lista para comenzar a practicar con las Aces, quienes hacen su debut de pretemporada el domingo en el Centro de Eventos de Mandalay Bay contra el Equipo Nacional de China. Nared definitivamente ya no es despreocupada; ella se enfoca en jugar como alera y aprender a ser una profesional.

Su antigua y nueva compañera de equipo está allí para ayudar.

“Creo que tener a alguien que entiende el baloncesto profesional, que ha estado allí, que ha experimentado mucho más que tú, me va a permitir a ser una esponja para aprender todo lo que tiene que decir”, agregó Nared. “Escuchar y aprender de ella definitivamente es algo que voy a hacer”.

