¡Se venden como pan caliente los boletos para los playoffs de los Golden Knights!

Como se esperaba, las pocas entradas que quedaban para la venta pública en la segunda ronda de los playoffs de la Copa Stanley se fueron rápidamente cuando las ventas comenzaron al mediodía del lunes.

A las 3 p.m., el 1er Juego tenía un inventario muy limitado de asientos múltiples y otros asientos restantes eran asientos individuales junto con la sala de estar. Lo mismo fue cierto para el 2do Juego, donde solo había asientos individuales disponibles después de la prisa inicial.

Se pusieron a la venta menos de mil boletos para los primeros dos juegos.

“Hoy ha sido increíblemente fuerte”, señaló Todd Pollock, vicepresidente de boletos y suites del equipo. “No solo estamos viendo fuertes ventas para los juegos 1 y 2, sino también para los juegos 5 y 7. La gente no quiere esperar hasta más adelante en caso de que la serie sea larga”.

Cualquier juego no jugado será reembolsado en su totalidad a aquellos que compraron boletos el lunes.

En StubHub, no hubo falta de inventario. Para el 1er Juego, los asientos en el balcón cuestan $220; algunos asientos en el vidrio tenían un precio de $3 mil 850 por asiento.

Los boletos son más caros que la primera ronda, pero Pollock escuchó algunas quejas.

“Creo que la gente esperaba que los precios aumentaran”, comentó. “Pero no estamos haciendo nada diferente de los otros equipos. De hecho, no les estamos pidiendo a los miembros de la temporada que paguen sus boletos hasta después de que se jueguen los juegos, lo que no creo que nadie más (en la NHL) haga”.

Pollock sugiere que los fanáticos revisen diariamente el sitio web del equipo, www.vegasgoldenknights.com, ya que la NHL puede liberar más boletos para el equipo que se pondrán a disposición del público.

Engelland nominado para el Trofeo Clancy

El defensa: Deryk Engelland, fue el candidato de los Caballeros para el Trofeo King Clancy Memorial, que recae en el jugador que mejor ejemplifica las cualidades de liderazgo dentro y fuera del hielo y ha hecho una contribución humanitaria notable a su comunidad.

