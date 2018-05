Se venden rápido las prendas de los Golden Knights

Beverly Marques sostiene su camisa "campeón de la conferencia oeste Golden Knights", mientras Kamala Frazho mira en la tienda Arsenal en la City National Arena de Las Vegas, el domingo 20 de mayo de 2018. Rachel Aston Las Vegas Review-Journal @rookie__rae

Más de cien personas se alinean frente a la tienda Arsenal en la City National Arena de Las Vegas, el domingo 20 de mayo de 2018. Rachel Aston Las Vegas Review-Journal @rookie__rae

Camisas del campeonato de la conferencia este para la venta en la tienda Arsenal en la City National Arena en Las Vegas, el domingo 20 de mayo de 2018. Las camisetas, todas ellas 150, se agotaron en la primera media hora. La tienda recibirá 500 más mañana. Rachel Aston Las Vegas Review-Journal @rookie__rae

La gente se alinea para comprar las camisetas del campeonato de la conferencia oeste y otros productos Golden Knights en la tienda minorista Arsenal en la City National Arena en Las Vegas, el domingo 20 de mayo de 2018. Rachel Aston Las Vegas Review-Journal @rookie__rae

Kamala Frazho, izquierda, entrega una camiseta campeona de la conferencia de Golden Knights a Beverly Marques en la tienda Arsenal en la City National Arena de Las Vegas, el domingo 20 de mayo de 2018. Rachel Aston Las Vegas Review-Journal @rookie__rae

Una camiseta del campeonato de la conferencia oeste a la venta en la tienda Arsenal en la City National Arena de Las Vegas, el domingo 20 de mayo de 2018. Las camisetas, todas ellas 150, se agotaron en la primera media hora. La tienda recibirá 500 más mañana. Rachel Aston Las Vegas Review-Journal @rookie__rae

Faustino Solís se prueba su camisa "campeón de la conferencia oeste Golden Knights" en la tienda Arsenal en la City National Arena de Las Vegas, el domingo 20 de mayo de 2018. Las camisetas, todas ellas 150, se agotaron en la primera media hora. Rachel Aston Las Vegas Review-Journal @rookie__rae

Fanáticos de Golden Knights abandonan la City National Arena en Las Vegas, el domingo 20 de mayo de 2018. Las camisetas, todas ellas 150, se agotaron en la primera media hora. Rachel Aston Las Vegas Review-Journal @rookie__rae

El tráfico para llegar al estacionamiento del City National Arena en Las Vegas, el domingo 20 de mayo de 2018. La tienda minorista Arsenal vendió las 150 camisetas del campeonato de la conferencia oeste para los Golden Knights en la primera media hora. Rachel Aston Las Vegas Review-Journal @rookie__rae

Los fanáticos de los Golden Knights pueden llamarlos campeones de la Conferencia Oeste, pero muchos de ellos tendrán que esperar un poco más para mostrarlo.

Después de que los Caballeros obtuvieron su boleto a la final de la Stanley Cup el domingo, las camisetas de “Conference Champions” en la tienda Summerlin del equipo se agotaron en aproximadamente media hora.

La línea para entrar en la tienda creció rápidamente después de la victoria de los Knights por 2 a 1 sobre los Jets de Winnipeg, con más de 100 fanáticos esperando frente al Arsenal en la City National Arena.

Mark McArthur fue uno de los primeros en agarrar una de las 150 camisetas grises que estaban amontonadas en una mesa frente a la tienda. Bajó corriendo del bar del piso de arriba, donde observó el juego y estaba entre un puñado de personas que esperaban a que un guardia de seguridad las dejara pasar.

McArthur, como la mayoría, no pensó antes de la temporada que tendría la oportunidad de comprar mercancía del campeonato de los Caballeros.

“No es tan fácil llegar a la Stanley Cup”, señaló, agarrándose la camisa.

Hilary Mody de Las Vegas agarró una de las últimas camisetas sobre la mesa. Ella llegó a la arena de práctica después de ver el juego con sus amigos y esperó unos 30 minutos para entrar a la tienda.

Después de años de ver deportes de ligas menores, estaba emocionada de ver a un equipo profesional tener éxito en su ciudad natal.

“Simplemente me hace sentir orgullosa de ser de aquí”, declaró Mody. “Ahora tenemos un equipo en el mapa”.

El Arsenal no fue la única tienda del domingo que vio una oleada de fanáticos que buscaban equipos para el campeonato. Las tiendas Dick’s Sporting Goods en el centro comercial Fashion Show y Galleria at Sunset también estaban repletas de fanáticos. Dick tendrá horarios extendidos, abiertos a las 6 a.m. del lunes, para acomodar el frenesí.

La nueva mercancía del Arsenal se había acabado antes de que Sean Pokluda pudiera entrar a la tienda, pero se quedó para ver si había más disponibles. Sin embargo, no podrá estar formado en la línea por la mañana, después de que la tienda haya tenido la oportunidad de reabastecer sus camisas.

“Tengo que trabajar, es lunes”, dijo Pokluda.