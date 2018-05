Sobresalen academias locales en torneo de Jiu-Jitsu

El gimnasio de la preparatoria Del Sol en Las Vegas fue sede del Torneo de Jiu Jitsu World League, el 29 de abril del 2018. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

El réferi presenta al competidor del club Humaita LV, como ganador de la categoría “Absoluto” en cinta negra. A la derecha el contrincante del club Gracie Barra. El 29 de abril del 2018. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

Parte de los trofeos entregados a las mejores academias de Jiu Jitsu, el 29 de abril del 2018, en el Torneo “World League Cup”. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

La Academia Cascao BJJ ganó dos categorias del Torneo “World League Cup” en LV, el 29 de abril del 2018. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

Dos academias de artes marciales de la ciudad sobresalieron en la reciente Copa de la Liga Mundial del Jiu-Jitsu 2018 en Las Vegas.

“Cascao BJJ” y “Gracie Humaita Las Vegas” fueron las academias locales que, al final de las competencias, obtuvieron en dos categorias el primero y segundo lugar, seguidos de Cobrinha BJJ de Los Ángeles.

La competencia se llevó cabo todo el domingo 29 de abril en la escuela Preparatoria Del Sol, al sureste del valle. Aunque el torneo estuvo dedicado a los adultos y maestros, por la mañana también hubo algunos encuentros de niños y jóvenes.

Los adultos combatieron todo el día hasta entrada la tarde, en categorías marcadas por edad, peso y color de cinturón. Cabe mencionar que se trata de Jiu-Jitsu estilo brasileño.

La entidad organizadora fue Jiu-Jitsu World League, y la jornada estuvo dividida en tres grandes segmentos: “academia”; “organización”, y “elite 8”. Hubo combates simultáneos en ocho tapetes distribuidos en el amplio espacio del gimnasio de la escuela.

Por “academia” las locales Cascao y Humaita dominaron con 337 y 262 puntos respectivamente, y Cobrinha con 66. En “organización” Cascao 337 puntos, Humaita 262 y Cobrinha 95.

Por “elite 8”, el primer lugar lo obtuvo Cobrinha BJJ con 162 puntos, seguido de Cascao con 141 y Humaita con 134. “Elite 8” significa que cada academia expone a sus 8 mejores competidores.

Un competidor local, que prefirió no dar su nombre, comentó que “este tipo de eventos deportivos son muy buenos para la comunidad que practica artes marciales. La gente en general casi no sabe, pero hay muchos torneos, no solo de Jiu-Jitsu, pero también de otras artes marciales. Aquí es cuando venimos a poner a prueba el entrenamiento de mucho tiempo, de lo que aprendemos en las academias (de Jiu-Jitsu)”, dijo.

Durante el evento, además de los atletas se pudo ver a muchas familias. Y precisamente como fue familiar, hubo un espacio de juegos para los niños, además de otros puestos para fotografías y venta de productos relacionados con el deporte.

Jiu-Jitsu World League entregó medallas individuales y “copas” de cristal a los competidores y a las academias respectivamente, de primero, segundo y tercer lugares.