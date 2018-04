Son las sesiones de práctica el escenario perfecto para que los fanáticos se relacionen con los Knights

Liam Nelson, 3, de Las Vegas, mira la práctica de Vegas Golden Knights en City National Arena en Las Vegas, el sábado 21 de abril de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

El entrenador de Vegas Golden Knights, Gerard Gallant, observa a sus jugadores practicar mientras Anthony Sassi Jr., de 2 años, de Las Vegas mira en City National Arena en Las Vegas, el sábado 21 de abril de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

El entrenador de Vegas Golden Knights, Gerard Gallant, observa a sus jugadores practicar en City National Arena en Las Vegas, el sábado 21 de abril de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

Vegas Golden Knights Marc-Andre Fleury hace llover a los fanáticos en la zona infantil con hielo durante una práctica de equipo en City National Arena en Las Vegas, el sábado 21 de abril de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

Anthony Sassi Jr., de 2 años, ve la práctica de Vegas Golden Knights en City National Arena en Las Vegas, el sábado 21 de abril de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

Anthony Sassi Jr., de 2 años, con sus padres Jenny y Anthony de Las Vegas, ven la práctica de Vegas Golden Knights en City National Arena en Las Vegas, el sábado 21 de abril de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

Andrej Radosavljevic con su hijo Aiden, de 2 años, observan la práctica de Vegas Golden Knights en el City National Arena de Las Vegas, el sábado 21 de abril de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

Un fan graba la práctica de Los Vegas Golden Knights en City National Arena en Las Vegas, el sábado 21 de abril de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

Gia Avalone, de 14 años, con su padre Steven mirando, muestra su póster mientras esperaban entrar en la zona infantil durante una práctica de Vegas Golden Knights en City National Arena en Las Vegas, el sábado 21 de abril de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review- Diario @Erik_Verduzco

Brian Waldschmidt con sus hijos Caleb, 11, izquierda, y Jayden, 12, de Las Vegas, hacen cola para ingresar a la zona infantil durante una práctica Vegas Golden Knights en City National Arena en Las Vegas, el sábado 21 de abril de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

Marc-Andre Fleury durante una práctica de equipo en City National Arena en Las Vegas, el sábado 21 de abril de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

El entrenador de Vegas Golden Knights, Gerard Gallant, durante una práctica de equipo en City National Arena en Las Vegas, el sábado 21 de abril de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

Ryan Reaves (75) durante una práctica de equipo en City National Arena en Las Vegas, el sábado 21 de abril de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

Oscar Lindberg (24) durante una práctica de equipo en City National Arena en Las Vegas, el sábado 21 de abril de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

Oscar Lindberg (24) durante una práctica de equipo en City National Arena en Las Vegas, el sábado 21 de abril de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

Oscar Lindberg (24) durante una práctica de equipo en City National Arena en Las Vegas, el sábado 21 de abril de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

Jugadores de Vegas Golden Knights desde la izquierda, Tomas Tatar (90), Oscar Lindberg (24) y Ryan Reaves (75), durante una práctica de equipo en City National Arena en Las Vegas, el sábado 21 de abril de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review -Journal @Erik_Verduzco

Ryan Reaves (75) durante una práctica de equipo en City National Arena en Las Vegas, el sábado 21 de abril de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

“Aquí estamos hablando sobre práctica. No es un juego, no es un juego, no es un juego. Hablamos sobre práctica, hombre. Quiero decir, ¿qué tonto es eso? Hablamos sobre la práctica”.

Allen Iverson, quien una vez gritó una crítica icónica sobre prácticas faltantes sin una nota de su médico cuando estaba con los Philadelphia 76ers de la NBA, puede relacionarse con lo que ha estado sucediendo con los Golden Knights.

Hablamos sobre la práctica.

Eso es todo lo que han estado haciendo los Knights desde que desterraron a los Kings de Los Angeles al tee de salida No.1 con una barrida de cuatro juegos en una serie de playoffs que concluyó el 17 de abril.

Los Knights y los San Jose Sharks, quienes también arrastraron a los no tan poderosos Ducks de Anaheim al campo de golf, deben esperar hasta que concluyan las otras series de primera ronda antes de jugar otro juego de hockey bajo la égida de Lord Stanley de Preston y Gary, el Duque de Bettman.

Podría ser el miércoles.

Podría ser el jueves.

Podría ser cuando los palos de hockey doble H-E se congelen, a este ritmo.

Y entonces los Caballeros continúan practicando. Y continúan tomando días libres, porque un equipo solo puede practicar mucho en esta época del año por temor a que comience a parecer un campamento de entrenamiento otra vez.

Práctica a la pista y la guardería

Con 700 espectadores observando desde las gradas abarrotadas en la Arena City National, y niños pequeños presionan sus pequeñas narices contra el plexiglás.

Una búsqueda en Google arrojó un puñado de equipos de la NHL que abren sus sesiones de práctica al público: Los Hurricanes, Blackhawks, Islanders, Capitals, Stars, Predators, Blues y Rangers. Una foto de la Arena MB Ice, la pista de práctica de Chicago, mostró no más de dos docenas de espectadores presentes.

En City National, muchos se presentan para llenar solicitudes para conducir el Zamboni.

El área de práctica se ha convertido en un lugar de encuentro para los fanáticos de los Caballeros y una guardería para sus jóvenes. Es una oportunidad de ver a los jugadores de cerca, personales y sin sus placas dentales parciales. Continuará siendo el único lugar para verlos por unos días más, aunque el equipo tomó otro descanso el domingo.

A Nate Schmidt, el defensor de los Caballeros con la disposición alegre, se le preguntó si los espectadores asistían a la práctica cuando patinaba con los Capitals.

“Sí, pero nada en este sentido”, dijo Schmidt con una sonrisa más amplia que el aumento de goles de Marc-Andre Fleury. “Es bastante increíble lo que obtenemos todos los días en la práctica.”

“Tenemos a lo fanáticos emocionados por vernos todos los días, y estamos emocionados de verlos”. Realmente creo que hace que nuestra práctica avance en cierta dirección; los chicos quieren asegurarse de que pongan un buen pie hacia adelante y están listos para irse, especialmente cuando Flower (Fleury) recibe esos vítores todos los días cuando entra en la pista”.

Redux de Pittsburgh

Fleury mencionó que le recordaba a Pittsburgh, pero Pittsburgh ha tenido hockey profesional desde que Les Binkley tendió un gol sin máscaras en la década de 1960. Mientras que Pittsburgh ha celebrado cinco campeonatos de la Copa Stanley, Las Vegas organizó un juego de pretemporada al aire libre en el estacionamiento de un casino.

“Tal vez esto no era algo que esperaba para la primera temporada”, indicó el portero extraordinario del equipo. “Pero desde el principio, hemos tenido grandes multitudes. Nos damos cuenta de que cantan, animan algunas salvaciones y algunos objetivos; hace que la atmósfera en la práctica sea realmente buena”.

El defensa de los Knights, Deryk Engelland, dijo que cuando jugaba para Calgary, los Flames solían abrir las prácticas al público y los fanáticos aparecían para mirar. Pero en un gran granero como el Saddledome, los jugadores no vieron ni sintieron a los espectadores como lo hacen en el íntimo City National.

“Probablemente te recuerde a Pittsburgh”, comentó el capitán suplente de los Knights, quien jugó para los Penguins durante cuatro temporadas antes de firmar con Los Flames. “De vez en cuando practicabas allí, y estaba lleno pero esto es todos los días”.

Uno de los bloggers de hockey le preguntó al entrenador de los Knights: Gerard Gallant, si consideraría hacer privada las prácticas con la importancia de que los juegos de postemporada se magnifiquen tanto.

Gallant le dijo “agarra otra dona”, o algo por el estilo. Comentó que cuando los fanáticos cantan “Go Knights Go!”, no es una distracción, y que los pequeños serán bienvenidos a presionar sus narices contra el Plexiglas mientras continúe la carrera del equipo.

Siempre que lo haga.

