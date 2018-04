Subban de los Caballeros se prepara para el papel de cierre con los playoffs

El portero suplente de los Golden Knights, Malcolm Subban, sabe que Marc-Andre Fleury obtendrá la mayor parte, si no todo, el trabajo cuando empiecen los playoffs de la Stanley Cup la próxima semana y él está bien con eso.

El portero de Vegas Golden Knights: Malcolm Subban (30) salva a los San Jose Sharks durante el segundo periodo de un juego de hockey de la NHL el jueves 22 de marzo de 2018 en San José, California (AP Photo / Marcio Jose Sanchez)

El portero de Vegas Golden Knights: Malcolm Subban detiene un tiro de Minnesota Wild durante el primer periodo de un partido de hockey de la NHL el viernes 2 de febrero de 2018 en St. Paul, Minnesota (AP Photo / Jim Mone)

El centro de Vancouver Canucks Brandon Sutter (20) supera al portero de Vegas Golden Knights: Malcolm Subban (30) durante el tercer periodo de un partido de hockey de la NHL el martes 3 de abril de 2018 en Vancouver, British Columbia. (Jonathan Hayward / The Canadian Press vía AP)

Eric Steal de Minnesota Wild, delantero, anota en el portero Malcolm Subban de Vegas Golden Knights durante el primer periodo de un juego de hockey NHL el viernes 2 de febrero de 2018 en St. Paul, Minn. (AP Photo / Jim Mone)

El portero de Vegas Golden Knights, Malcolm Subban (30) hace una aparición durante una reunión en la PlazaToshiba, fuera de la Arena T-Mobile, el miércoles 28 de febrero de 2018. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

EDMONTON, Alberta – Cualquiera que sea el tiempo de juego que Malcolm Subban haya dejado esta temporada, será mejor que lo disfrute.

Subban ocupará el banquillo de los Golden Knights cuando comiencen los playoffs de la Stanley Cup la próxima semana. Marc-Andre Fleury estará estacionado en portería.

Subban podría jugar el jueves contra los Petroleros de Edmonton en Rogers Place mientras los Caballeros terminan una temporada inaugural que los tiene con un registro de 51-22-7 y 109 puntos. Solo quedan dos juegos, y la decisión podría ser darle a Fleury una noche más y luego dejarlo jugar el sábado en la final de la temporada en Calgary.

“Nadie me ha dicho nada”, declaró Subban después de la práctica del miércoles. “Pero me prepararé como siempre lo hago y estaré listo si llaman mi nombre”.

El entrenador Gerard Gallant señaló que está considerando comenzar con Subban contra los Oilers, que hace tiempo han sido eliminados de los playoffs. Aún así, tienen al centro estrella Connor McDavid compitiendo por el Hart Trophy, que va al jugador NHL votado como el más valioso para su equipo.

Subban comenzó a jugar el lunes en Vancouver, y fue una mezcla. Fue fuerte temprano y tuvo problemas en el medio del tercer periodo cuando los Canucks se recuperaron de una desventaja de 4 a 1 para empatar 4 a 4. Pero al final del periodo, Subban tuvo tres grandes rescates y fue sólido en tiempo extra.

Su mejor trabajo llegó en el tiroteo cuando derribó a los cuatro tiradores. Tuvo un poco de suerte cuando el intento de Daniel Sedin en la tercera ronda golpeó el poste derecho. Aún así, hizo lo suficiente para lograr la victoria por 5 a 4, mejorando a 13-3-2. Ha ganado los tres juegos de tiroteo que ha jugado y no ha rendido un gol en 13 intentos.

“Creo que la mayor mejora que he hecho este año es que he tratado de ser lo más paciente posible”, destacó Subban sobre su juego en general. “Esperen a los tiradores y déjenlos dar el primer paso. Me mantengo en mi hielo, solo trato de estar en el lugar correcto.

“Ha sido una gran experiencia. Primer año en la NHL, intentas aprender, tratas de asimilar todo y tener una idea de todo. Intenté desarrollar buenos hábitos de trabajo. Hazlo todos los días. Se consistente.”

Gallant dijo que Subban, de 24 años, resultó ser un portero de calibre NHL.

“Dio un gran paso, como muchos de nuestros jugadores”, puntualizó Gallant. Entrenador de arqueros: “Dave Prior hizo un gran trabajo con él. Su registro demuestra que puede jugar en la NHL, y creo que ha recorrido un largo camino”.

Un inconveniente para Subban es que ha sido herido. Se perdió 13 juegos después de sufrir una lesión en la parte inferior del cuerpo el 21 de octubre contra San Luis. El 8 de febrero, se lesionó la mano en San José durante el patín de la mañana y se perdió 18 juegos más.

Eso es mucho tiempo y oportunidades perdidas.

“Fue difícil para mí”, dijo. “Tratas de entrar en un ritmo y seguir jugando, pero todos han hecho un buen trabajo este año”.

A diferencia de algunos de sus compañeros de equipo, Subban ya conoce su rol de postemporada y está preparado para cumplirlo.

“Trataré de mantenerme alerta”, agregó. “Nunca se sabe lo que sucederá, pero todos tenemos confianza en ‘Flower’. Solo tengo que mantenerme enfocado”.