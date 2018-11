Sueña, entrena y compite para ser campeón mundial de box

Emiliano Fernando Vargas, de 14 años. Atrás sus cinturones de cinco campeonatos. Domingo 28 de octubre de 2018 en el Gym de su padre. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

A sus 14 años de edad Emiliano Fernando Vargas ya sabe qué quiere hacer cuando sea grande. Tan seguro está que en la actualidad es número uno en el boxeo nacional amateur, y ostenta cinco campeonatos.

Desde que su familia se mudó a Las Vegas, cuando tenía 8 años de edad, empezó a aprender box. “Estaba gordito, empecé a entrenar, me gustó y luego entré a competir. Tengo un récord de 95 – 5, con cinco campeonatos nacionales. Ahora estoy ubicado como el número uno a nivel nacional de la categoría de 116 libras; 13 – 14 años de edad. Soy miembro del USA Team – Box”, señaló el joven, destacando que “hace tiempo mis padres me pusieron a practicar otros deportes como fútbol americano, básquebol y fútbol soccer. Pero me gusta el box y aquí estoy haciendo todo lo que puedo para un día ser campeón mundial. Lo tengo muy claro: es mucha responsabilidad y falta mucho tiempo, pero pienso que ya me estoy preparando… con trabajo duro puedo hacerlo”.

– ¿Cómo va la escuela? ¿Qué vas a estudiar cuando seas más grande? fue la pregunta de este semanario.

“Muy bien llevo A’s y B’s; estoy en Legacy High School. Mi familia me ha hecho entender que la educación es muy importante. Si no estudio no entreno. Pienso que voy a estudiar negocios, pero ahora lo más claro que tengo es, además de la escuela, dedicarme al boxeo porque quiero ser parte del equipo olímpico de los Estados Unidos. ¡Quiero ir a las olimpiadas! Mi papá fue a las olimpiadas y yo también voy a ir. Yo sé que puedo lograrlo porque mi padre y mi madre me apoyan”.

– ¿Cómo es uno de tus días? ¿Cuántos días de la semana entrenas?

“Entreno seis días y descanso el domingo. Cuando corro por la mañana me levanto a las 5 o 6; me preparo, voy a la escuela, regreso después de las 2 de la tarde, como y hago mis cosas de la escuela. A las 5 estoy en el gimnasio y luego a veces voy con mi padre a otro gimnasio. Me alimento y a las 10 de la noche ya voy a dormir”.

Emiliano habló con El Tiempo acompañado de su padre el tres veces campeón del mundo Fernando “El Feroz” Vargas, quien de cariño apoda a Emiliano “El General”.

Emiliano dijo que él considera a su familia lo más importante de la vida, después de Dios que es lo más grande y los protege. “Estoy orgulloso de mi padre y lo admiro mucho; él me enseña lo mejor”.

Emiliano es hijo de Fernando y Martha Vargas, nacido en Oxnard, California. Sus hermanos son Fernando Jr. de 21 años; Amado Fernando, de 18 y su hermanita Mibella, de 11.

Además de su padre, Emiliano admira a los ex-campeones Julio César Chávez y Floyd Mayweather Jr. Su siguiente pelea será en Salt Lake City, Utah, a principios de diciembre, porque en Las Vegas ya no tiene contrincantes.

– Para terminar se le preguntó: ¿qué te gustaría decir de ti y del box?

“Mi padre me enseña y me guía; yo aprendo… por eso cuando peleo digo (al adversario): ‘Vamos a boxear, te voy a pegar, tú no me vas a pegar… y te voy a ganar’”.