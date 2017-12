‘Sueño Americano’ también en el deporte

“La violencia se emplea cuando alguien quiere imponer algo a la fuerza, esto es un deporte”: Irene Cabello, peleadora de MMA. Foto Cortesía.

Irene Cabello durante el pesaje previo a una pelea de MMA. Foto Cortesía.

Originaria de Málaga, España, Irene Cabello es una peleadora de Artes Marciales Mixtas (MMA, por sus siglas en inglés) que dejó su país para buscar cumplir su sueño en Estados Unidos, convertirse en una de las principales exponentes de este deporte.

“Me considero una persona muy constante ya que llevo muchos años practicando este deporte y soy una persona a la que no le importa arriesgar y tomar decisiones, me encanta mejorar y estar aprendiendo constantemente”, comentó Cabello en entrevista exclusiva con El Tiempo.

Irene también es conocida como ‘La Niña’ debido a que en su ciudad natal tuvo que entrenar con hombres por falta de gimnasios de MMA para mujeres. Esta peleadora de 24 años de edad entrena actualmente bajo la dirección de Jackson Wink, un reconocido entrenador que ha dirigido a grandes figuras de UFC.

“Yo percibo que este es un deporte muy sacrificado y para el que necesitas mucho carácter, la violencia se emplea cuando alguien quiere imponer algo a la fuerza, esto es un deporte, dos personas adultas entrenadas cumpliendo con unas normas, en absoluto lo considero violento”, sentenció la deportista española.

Cabello compartió con El Tiempo que no fue fácil dejar su país de origen, pero consideró que sería aún más difícil no intentar consolidar sus metas. El próximo 31 de diciembre Irene peleará en el prestigioso torneo Rizin Fighting World Grand Prix en Saitama, Japón, frente a la invicta japonesa Rena Kubota; un combate complicado para el que se prepara intensamente cada día junto a su entrenador.

“Para mí está siendo una experiencia muy gratificante (entrenar con Wink) ya que hay grandes entrenadores, alumnos y alumnas muy cualificados, buenas instalaciones y muchas ganas de todo el equipo de avanzar en este deporte.

He entrenado muy duro para este torneo, he practicado tanto wrestling como striking y grappling, he hecho mucho sparring, me he imaginado muchas veces ganando el torneo y mis expectativas son llegar y desempeñar el trabajo en el que tanto hemos estado trabajando”, aseveró Cabello.

La pelea de este 31 de diciembre del torneo Rizin Fighting World Grand Prix, desde Saitama, Japón, será transmitida a través del sitio de internet www.fite.tv

“Gracias a ustedes y a todas las personas que me siguen y me apoyan de todas partes del mundo, voy a dar lo mejor de mí y espero compartirlo con todos ustedes, un saludo”, finalizó Irene Cabello.