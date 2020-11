Superioridad indiscutida

Terence “Bud” Crawford, izquierda, y Kell Brook intercambian golpes durante su pelea por el título el sábado en el MGM Grand Conference Center el 14 de noviembre de 2020 en Las Vegas. [Foto Mikey Williams / Top Rank Inc., vía Getty Images]

El campeón de peso welter de la OMB, Terence “Bud” Crawford, insistió en que era el mejor boxeador libra por libra antes de su pelea por el título contra Kell Brook.

Expuso sus argumentos nuevamente, el sábado 14 por la noche, en una cartelera de Top Rank realizada en el Grand Ballroom del MGM Grand.

Crawford sorprendió a Brook con un gancho de derecha, corto al comienzo del cuarto asalto y siguió con una ráfaga devastadora, lo que llevó al réferi Tony Weeks a detener la pelea en el minuto 1:14 y darle a Crawford otra victoria por nocaut técnico. El peleador de 33 años de edad, oriundo de Omaha, Nebraska, ha peleado cinco veces en peso welter y ganó las cinco por nocaut.

“Mostré por qué se me consideran el peleador número uno libra por libra en el mundo”, dijo Crawford, un ex campeón de peso ligero y campeón indiscutible de peso welter junior. “Dado mi tamaño, subí dos categorías de peso de 135 y detuve a todos los oponentes con los que he subido al ring en peso welter, eso dice mucho”.

Crawford (37-0, 28 nocauts) comenzó la pelea en una guardia ortodoxa, permitiendo que Brook de 34 años (39-3, 27 KOs) encontrara un ritmo y estableciera su jab en los primeros dos asaltos. Pero Crawford cambió a zurdo en el tercer asalto y estableció el control, dictando el ritmo del asalto y revelando su variedad de poderosos golpes.

Atrapó a Brook con la mano derecha en el cuarto y se abalanzó con él nuevamente después de que soportó la cuenta de 10.

“Nadie me ha hecho eso nunca en combate ni nada”, dijo Brook, quien es oriundo de Inglaterra. “Me conectó con un golpazo que no vi. Estoy destrozado porque nadie podría haberme puesto en mejores condiciones. Estaba al límite. Tal vez podría haber estado un poco más relajado y dejar pasar los rounds, pero no pude”.

Crawford dijo que quiere enfrentar al campeón de ocho divisiones Manny Pacquiao, quien peleó por última vez en julio de 2019, venciendo a Keith Thurman por decisión en el MGM Grand Garden.

“Esa es una pelea que debería haber sucedido en este momento”, dijo Crawford. “Todo estaba hecho en un 95 por ciento. Teníamos el lugar. El dinero casi estaba allí. … Manny es un verdadero campeón. Nunca ha rehuido ningún desafío en ningún momento. Es solo él, siendo el gran Manny Pacquiao que es”.

Controvertida pelea de respaldo

El peso gallo junior Andrew Moloney pareció reclamar su título de la AMB de manos de Joshua Franco en la co-estelar.

El réferi Russell Mora y la Comisión Atlética de Nevada decidieron de manera diferente,

La pelea por el título fue declarada “no contest”, después de que Mora dictaminó que un cabezazo accidental cerró el ojo derecho de Franco, deteniendo la pelea después de dos asaltos a instancias del médico del ring Raimundo León. Oficiales de la Comisión Atlética de Nevada pasaron 26 minutos revisando las imágenes y respaldaron la decisión del réferi, aunque la repetición no mostró ningún cabezazo en el ojo derecho.

El presidente de Top Rank, Bob Arum, estaba visiblemente molesto y reprendió a los funcionarios después, calificando su decisión de “una vergüenza”.

“Conecté (varios) golpes en ese ojo. Por eso está cerrado “, dijo Moloney. “Lo di todo y me lo quitaron”.

Moloney (21-1, 14 KOs) y Franco (17-1-2, ocho KOs) intercambiaron argumentos orales después de la pelea, cuando Franco se retiró al vestuario. Franco venció a Moloney por el título en junio. Parece que una tercera pelea está en marcha.

“Para eso es la repetición instantánea. No sé por qué no revocaron esa decisión “, dijo Moloney. “No sé cómo puede llevar ese cinturón y llamarse campeón. Soy el verdadero campeón. Todos pueden ver eso “.