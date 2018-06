Taekwondoín Alicia Rodríguez se dice privilegiada de ir a Buenos Aires

La taekwondoín Alicia Rodríguez dijo que es un privilegio tener la oportunidad de representar a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018, por lo que cada día se esfuerza para no defraudar y buscar el podio.

[Cortesía]

Concentrada en el Centro Nacional de Desarrollo de Talento Deportivo y Alto Rendimiento (CNAR) de la capital mexicana, Rodríguez Fuentes, originaria de Nuevo León, comentó que a pesar de que Buenos Aires 2018 es su meta primordial, también lo es el Abierto de Luxemburgo, de categoría G1 y que se realizará el 16 y 17 de junio.

“Se dio la oportunidad de venir a entrenar al CNAR luego de un selectivo nacional, lo gané y vine acá porque venían muchos procesos, muchas cosas importantes. La próxima semana vamos a Luxemburgo a un torneo abierto como preparación para Argentina”, apuntó.

Rodríguez Fuentes mencionó que tener como entrenador al medallista olímpico de Atenas 2004 Óscar Salazar es un extra en su aprendizaje, porque todos los conocimientos adquiridos son parte del proceso para llegar al podio, no solo en Buenos Aires 2018, sino en los demás concursos internacionales.

“Trabajé mucho para esto, venía con la mentalidad de calificar a los Juegos Olímpicos de la Juventud y cuando lo logré no me lo creía. Me siento privilegiada de esta oportunidad”, abundó.

La deportista refirió que antes de los Juegos Olímpicos de la Juventud enfrentará una serie de competencias en Rusia y Corea, en donde desea conseguir tanto fogueo como buenos resultados para su especialidad.