Tal como mirar una obra de Picasso, las opiniones difieren para los Knights y los Kings

El wing izquierdo de los Angeles Kings Adrian Kempe (9) es revisado por el defensor de Golden Knights Jon Merrill (15) mientras el portero Marc-Andre Fleury (29) protege la red durante el segundo periodo del primer partido de la primera ronda del hockey de la NHL. serie entre los Golden Knights y Los Angeles Kings en T-Mobile Arena en Las Vegas, miércoles, 11 de abril de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

El centro de Los Angeles Kings Trevor Lewis (22) es derribado por el defensor Golden Knights Colin Miller (6) durante el segundo periodo del Juego 1 de una serie de playoff de primera ronda de hockey NHL en T-Mobile Arena en Las Vegas el miércoles 11 de abril , 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

El defensor de los Angeles Kings Dion Phaneuf (3) choca con el ala izquierda de Golden Knights William Carrier (28) durante el primer período del Juego 1 de una serie de playoff de primera ronda de hockey NHL entre Golden Knights y Los Angeles Kings en T-Mobile Arena en Las Vegas, miércoles, 11 de abril de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

El ala izquierda de Golden Knights James Neal (18) realiza un tiro a puerta durante el segundo periodo del Juego 1 de una serie de playoff de primera ronda de hockey de la NHL entre Golden Knights y Los Angeles Kings en T-Mobile Arena en Las Vegas, miércoles. 11 de abril de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

El centro de los Golden Knights Jonathan Marchessault (81) lanza un tiro mientras el centro de Los Angeles Kings Torrey Mitchell (71) defiende durante el segundo periodo del Juego 1 de una serie de playoffs de primera ronda entre los Golden Knights y Los Angeles Kings en T- Mobile Arena en Las Vegas, miércoles, 11 de abril de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

El ala izquierda de los Angeles Kings Adrian Kempe (9) lleva el disco mientras el defensor de Golden Knights Jon Merrill (15) lo sigue durante el segundo periodo del Juego 1 de una serie de playoff de primera ronda de hockey de la NHL entre los Golden Knights y los Kings de Los Ángeles T-Mobile Arena en Las Vegas, miércoles, 11 de abril de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

El portero de Golden Knights Marc-Andre Fleury (29) desvía un tiro a gol mientras el centro de Los Angeles Kings Jeff Carter (77) y el centro de los Knights Jonathan Marchessault (81) compiten por el rebote durante el segundo periodo del primer juego de un hockey NHL serie de playoffs ronda entre los Golden Knights y los Los Angeles Kings en T-Mobile Arena en Las Vegas, miércoles, 11 de abril de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

El centro de Los Angeles Kings Trevor Lewis (22) es derribado por el defensor Golden Knights Colin Miller (6) durante el segundo periodo del Juego 1 de una serie de playoff de primera ronda de hockey NHL en T-Mobile Arena en Las Vegas el miércoles 11 de abril , 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

El centro de los Angeles Kings Alex Iafallo (19) mueve el disco entre el centro Golden Knights William Karlsson (71) y el ala derecha Reilly Smith (19) durante el segundo periodo del Juego 1 de una serie de playoffs de primera ronda de hockey NHL en T-Mobile Arena en Las Vegas el miércoles 11 de abril de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

El ala derecha de Golden Knights Alex Tuch (89) grita a un jugador de Los Angeles Kings durante el segundo periodo del Juego 1 de una serie de playoffs de primera ronda de hockey NHL en T-Mobile Arena en Las Vegas el miércoles 11 de abril de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

El ala izquierda de Golden Knights Erik Haula (56) lanza el disco al defensor de Los Angeles Kings Paul LaDue (38) durante el tercer periodo del Juego 1 de una serie de playoff de primera ronda de hockey NHL en T-Mobile Arena en Las Vegas el miércoles, abril 11, 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

El ala derecha de Golden Knights Alex Tuch (89) mueve el disco contra el defensor de Los Angeles Kings Paul LaDue (38) durante el tercer periodo del Juego 1 de una serie de playoff de primera ronda de hockey NHL en T-Mobile Arena en Las Vegas el miércoles, abril 11, 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Supongo que es como una clase de estudiantes de arte que miran una obra de Picasso y se les pide a cada uno que interpreten el trabajo.

Misma pintura, amplia gama de opinión.

Esto también es cierto en los deportes, donde las secuelas de la perspectiva de un juego cerrado casi siempre son diferentes según el lado del puntaje que aterrices.

Es una apuesta segura; El Juego 1 de la serie de playoffs al mejor de siete de la Conferencia del Oeste la noche del miércoles entre los Caballeros Dorados y los Reyes no fue tan físico como lo sugirieron las estadísticas finales: un total de 127 visitas se registraron oficialmente. Pero eso no significa que Vegas no envió un mensaje importante: el equipo cuya fuerza central radica en su velocidad no tiene ninguna intención de retroceder cuando las cosas se pongan feas.

De hecho, los Caballeros hicieron un punto para golpear primero.

Entonces llegó el tercer periodo, y un King logró un punto para golpear sucio.

Los Knights derrotaron a los Kings por 1-0 y albergarán el Juego 2 el viernes por la noche en la Arena T-Mobile, donde Los Angeles no contará con su mejor defensa porque se enojó y tomó un tiro barato.

Que el Departamento de Seguridad del Jugador de la liga hizo su trabajo y suspendió a Drew Doughty por un juego después de su golpe sobre William Carrier de los Knights es una respuesta equitativa y una que apoya un mandato claro contra golpes a la cabeza.

Doughty sentado para el Juego 2 es la decisión correcta. Una simple multa no hubiera sido suficiente.

No se sabe cuánto influirá en la forma en que ambas partes jugarán el viernes. Las represalias son una teoría peligrosa en una serie en la que el goaltending sugiere que cada juego será de baja puntuación y cercano, pero las cosas seguramente volverán a ser agresivas.

El equipo que ganó el miércoles pensó que fue un juego físico de 60 minutos.

“Estábamos en el modo de playoffs, y vamos a ser duros con los muchachos cuando tenemos la oportunidad sin ser estúpidos y tomar sanciones”, dijo Brayden McNabb, defensor de los Knights. “No creo que haya sido una declaración de nosotros. No somos realmente conocidos como un equipo físico, pero tenemos muchachos que pueden golpear y terminar los controles, y eso quedó demostrado”.

El defensor Deryk Engelland mencionó: “Definitivamente podemos jugar ese estilo (duro). Creo que fue exactamente lo que esperábamos al entrar en el juego”.

El equipo que perdió vio al Picasso como una mujer llorona, un juego de manera diferente.

“No quiero sonar irrespetuoso cuando diga esto, pero a veces ni siquiera sé dónde están situados cuando marcan esas estadísticas”, mencionó el entrenador de los Kings, John Stevens. “No estoy seguro de dónde provienen (127 hits), pero no creo que nadie juegue (el viernes) si esos números son precisos”.

Dijo el extremo de los Kings: Dustin Brown: “Las (estadísticas de golpe) fueron (bleep)”.

Tal vez. Probablemente. Pero más que una hoja de papel sugiere que las cosas fueron, los Caballeros marcaron el tono de la serie que chocaba con una teoría que dice que la única forma en que pueden eliminar un lado más grande y más pesado de Los Ángeles es superarlo.

El increíble cambio de Neal

Las Vegas hizo todas las pequeñas cosas posibles, física y hábilmente necesarias para ganar un juego en el que los porteros (Marc-Andre Fleury y Jonathan Quick) fueron más que impresionantes.

Toma solo un turno del alero James Neal.

Ocurrió cuando faltaban unos dos minutos para que los Kings intentaran crear oportunidades y empatar el marcador. Ayudó a Neal a ser el jugador más astuto de los Caballeros, y sin embargo su habilidad para interrumpir el flujo y forzar a su hombre a un lado y obstruir las líneas de pase y mantener un bastón activo fue impresionante incluso para un veterano con 81 juegos de postemporada.

Era un ejemplo pequeño pero increíblemente vívido de por qué los Caballeros tomaron el primer partido.

Esos 127 hits?

Bueno, incluso el entrenador de Las Vegas, Gerard Gallant, alzó los ojos al oír eso.

“Cuando veo 68 a 59 (en hits), más o menos, como que no me la creo”, describió. “Quiero decir, si están contando cada bache, está bien. Jonathan Marchessault, cuando obtiene ocho hits, quiero decir, terminó con algunos controles … “

Sí, nadie está confundiendo el Marchessault de los Caballeros con Matt Martin.

Y sin embargo, nadie puede negar esto: los Caballeros, ganen o pierdan la serie, sobrevivan y avancen o hagan planes de vacaciones, enviaron un mensaje en el Juego 1 diciendo que no retrocederán desde un punto de vista físico, sin importar lo que pensaran los demás.

“Algunos edificios”, dijo Brown, “puedes matar a un hombre y no obtener crédito por un golpe”.

Supongo que es así Picasso.

Todo depende de cómo mires las cosas.