Terminó la temporada para Las Vegas Aces

Tras la derrota sufrida como visitante por 102-107 ante Dallas Wings, Las Vegas Aces vieron terminadas sus aspiraciones para calificar a la postemporada, sin embargo aún debían disputar un último juego ante su afición. El domingo 19 de agosto Aces recibieron a su similar de Atlanta Dream, en un partido parejo que concluyó con triunfo por 93-78 para el representativo del estado de Georgia.

Sobre su balance general de la temporada inaugural de Aces, el entrenador Bill Laimbeer consideró que, “creo que establecimos algunas jugadoras en esta liga, obviamente ahí está A’ja Wilson. Ella se estableció con orgullo y jugó muy bien este año. Kelsey Plum también se encontró a sí misma, encontró lo que estaba buscando… Y tuve la oportunidad de mirar a todas los demás, pude ver a Moriah Jefferson durante medio año, no al 100 por ciento, así que es un poco difícil”.

El entrenador de Aces agregó que fuera de la duela lograron establecer una buena base de seguidores, los cuales esperan aumentar para la temporada 2019 de la WNBA. “Sé que los medios han sido fenomenales al cubrirnos. Les pregunté al principio del año ‘¿qué viene primero, el huevo o la gallina?’ ¿Nos establecemos y jugamos bien y nos cubre, o dejamos caer las fichas donde sea posible? Creo que los medios hicieron un trabajo maravilloso al cubrir a nuestro equipo, exponiéndonos a la ciudad, y creo que respondimos en consecuencia. Creo que somos un equipo divertido de ver”.

En el último partido de la temporada A’ja Wilson (22) volvió a tener una actuación destacada al marcar 21 puntos para Aces, seguida de Dearica Hamby (5) con 14. Por parte de Dream, Elizabeth Williams (1) logró anotar 20 unidades, seguida de Jessica Dreland (51) y Renee Montgomery (21) con 16 puntos cada una.

“Ha sido divertido. Seguimos creciendo, continuamos progresando, creo que vieron la aparición de Kelsey Plum, vieron la aparición de A’ja Wilson. Fue muy divertido, realmente no teníamos ninguna expectativa, pero ahora la tenemos, escribimos nuestra propia historia. Obviamente nos quedamos cortas, pero nadie esperaba que estuviéramos en esta posición de todos modos. Estoy muy orgullosa de cómo nuestro equipo luchó durante toda la temporada y continuamos mejorando”, dijo la jugadora de Aces, Kayla McBride (21) al término del encuentro.

Finished the season for @LVAces. This is the opinion of @kaymac_2123, @Kelseyplum10 and @_ajawilson22. #WNBA #ElTiempo #LasVegas. pic.twitter.com/hdCsud6GfW

— Anthony Avellaneda (@ThonyAvellaneda) August 20, 2018