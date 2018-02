Toluca cree que VAR será inservible por falta de sensaciones en árbitros

Para el director técnico del Toluca, el argentino Hernán Cristante, la inclusión del VAR en la próxima Liguilla del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX no servirá del todo ante la falta de sensaciones por parte de los árbitros.

Hernán Cristante. [Foto Cortesía]

“Muy pocos árbitros juegan con las sensaciones del juego, por qué un jugador no se va a calentar, el árbitro también está en pro del juego, si no se interpretan esas cosas el VAR te va a servir para una determinación, un error, pero no va a cambiar”, enfatizó en conferencia de prensa.

Cristante se siente frustrado por la derrota contra Puebla y por determinaciones arbitrales que acabaron con las expulsiones de Pablo Barrientos, Ángel Reyna y de él mismo por hacer comentarios al silbante César Arturo Ramos.

“La sensación es de frustración, de amargura, estábamos calientes por todo lo acontecido, Puebla hizo lo suyo, nosotros tuvimos buenos momentos, malos momentos, pero nos siguen afectando las decisiones que se toman dentro del campo, hay que corregir el rumbo, hay que finalizar las jugadas”, apuntó.

En conferencia de prensa, el timonel de Diablos Rojos afirmó: que los árbitros pueden equivocarse y ellos no, “pueden estar enojados y nosotros no, el otro día pasó con Monterrey, hay que manejar el partido”.