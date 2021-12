Tras una lesión que puso fin a su carrera, este vaquero ayuda a sus compañeros de la NFR a flexionar sus músculos

Richmond Champion de Stevensville, Mont. compite en la prueba de equitación a pelo durante la octava ronda de las National Finals Rodeo en Thomas & Mack Center, el jueves 9 de diciembre de 2021, en Las Vegas. (Chitose Suzuki / Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

El ex competidor de rodeo Doug Champion, a la izquierda, hace terapia física con el competidor Clayton Biglow de Clements, California, a la derecha, antes de la octava ronda de las National Finals Rodeo en Thomas & Mack Center, el jueves 9 de diciembre de 2021, en Las Vegas. Otros competidores, Caleb Bennett de Corvallis, Montana, al fondo a la izquierda, y R.C. Landingham de Hat Creek, California, al fondo a la derecha, también asisten a la sesión de fisioterapia de Champion. (Chitose Suzuki / Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

El ex competidor de rodeo Doug Champion, con sombrero de vaquero, hace terapia física con los competidores R.C. Landingham de Hat Creek, California, desde la izquierda, Caleb Bennett de Corvallis, Mont. y Clayton Biglow de Clements, California, antes de la octava ronda de las National Finals Rodeo en el Thomas & Mack Center, el jueves 9 de diciembre de 2021, en Las Vegas. (Chitose Suzuki / Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

I’ve paid my dues

Time after time

I’ve done my sentence

But committed no crime

And bad mistakes

I’ve made a few

I’ve had my share of sand

Kicked in my face

But I’ve come through

And we mean to go on and on and on and on

We are the champions, my friends

And we’ll keep on fighting till the end.

“We Are the Champions” — Freddie Mercury

Los entusiastas del rodeo quizá no recuerden que una vez hubo dos vaqueros llamados Champion que tenían aspiraciones de llegar a las National Finals.

Richmond Champion, de 29 años, se ha clasificado siete veces para el gran evento del rodeo. Comenzará la penúltima actuación del viernes de la NFR en el décimo puesto de la clasificación mundial de equitación a pelo. Para los que no siguen las minucias de la guía de medios, también está casado con Paige Lawrence, patinadora artística por parejas de Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014.

Doug Champion, de 32 años, nunca ha llegado al gran escenario de Las Vegas. Hace nueve años, cuando empezaba a montar a pelo, uno lo inmovilizó contra el poste de una valla en Estes Park, Colorado, no muy lejos de su ciudad natal adoptiva, Greeley.

El sueño de Champion de la NFR, de mayor edad, se vio aplastado. Sufrió una fractura de clavícula, costillas rotas y una espalda rota que requeriría una delicada y arriesgada cirugía de fusión espinal.

Su carrera de rodeo había terminado.

Algunos hombres abren su corazón cuando el destino intercede y acaba con la ambición de toda una vida. En cambio, los médicos del quirófano apartaron el de Doug Champion en una estantería metálica desinfectada.

“Fue una operación de nueve horas, y el cirujano cardíaco te saca todos los órganos y los pone en una mesa a tu lado”, dijo.

Yoga para vaqueros

Cuando Doug Champion se despertó, se sintió revitalizado. Durante los tres años que estuvo dando vueltas con traumatólogos y neurocirujanos sobre la mejor manera de recomponerlo, se había convertido en un activista del CrossFit, un régimen de fitness que implica movimientos realizados a alta intensidad.

Abrió un gimnasio, lo vendió y luego, durante el COVID, desarrolló una aplicación y un negocio (Champion Living Fitness) que permite a los clientes, incluidos 17 competidores de la NFR, entrenar bajo su atenta mirada a través de una conferencia de Zoom.

En Thomas & Mack Center, donde Richmond Champion ha estado anotando 85 puntos en la arena, Doug ha estado por debajo de ella en la sala de concursantes bajo las oficinas ejecutivas, proporcionando terapia práctica a los mejores vaqueros, como el dos veces campeón mundial all-around Stetson Wright y su hermano Ryder.

Incluso hacen yoga como parte de la rutina.

“Esto es algo que no ha estado disponible en el mundo del rodeo, y no sé por qué”, dijo Doug Champion sobre la prestación de un servicio que finalmente lo ha llevado al mayor escenario de su deporte, o al menos a un pequeño cubículo junto a él.

Doug Champion prevé un día en el que un pellizco entre la mejilla y la encía será sustituido por pensamientos espirituales originados en la posición de loto.

“Ser un atleta en forma no ha sido algo común en el rodeo”, dijo mientras supervisaba rutinas de estiramiento y calistenia en la sala de concursantes convertida en gimnasio antes de la ronda del jueves. “Ha sido ‘sé duro, sé un vaquero’, y eso es todo”.

Mientras terminaban de flexionar los músculos, algunos esbeltos jinetes a pelo se acercaban a la mesa de aperitivos para tomar una zanahoria o un tallo de apio. Dos barriles de cerveza situados en un rincón estaban sin tocarse, pero se esperaba a los luchadores de bueyes dentro de un rato.