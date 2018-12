Triatleta Rodrigo González ve factible camino de oro a Tokio 2020

ARCHIVO.- México, 28 Nov 2018 (Notimex-Oscar Ramírez).- Los atletas Rodrigo González López y Evelin Parra reciben el Premio Estatal del Deporte de la Ciudad de México en El Antiguo Palacio de Ayuntamiento.

Uno de los objetivos de Rodrigo González, quien pone a México como favorito para dominar el triatlón en los Juegos Panamericanos Lima 2019, es formar una escalera de oro para llegar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

El titulado en ciencias del deporte por la Universidad Politécnica de Madrid es uno de los referentes del triatlón actual mexicano, y a sus 28 años de edad todo indica que llegará en su madurez competitiva a Tokio 2020.

Respecto a este 2018 tan fantástico, compartió que “es el objetivo que se tiene todos los años y es algo que no se tiene siempre. Al principio me sentía muy bien entrenando y no me lo imaginaba, porque en otros años no me salieron bien los resultados, y hoy sí es muy satisfactorio y es la suma de entrenamientos de muchos años”.

Ganar la Copa Mundial de Huatulco y tres medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 le valió para llevarse el Premio Estatal del Deporte de la Ciudad de México de este año, el cual ya había adquirido hace ocho a nivel juvenil.

En cuanto al Premio Nacional del Deporte, él fue nominado este año y al final se lo dieron a Alegna González, la campeona mundial juvenil de caminata.

“Seguiré haciendo mi mejor esfuerzo para que el próximo año sea mejor y no descarto ganar el Premio Nacional del Deporte. Sí es algo por el que estoy aspirando. Quiero tener una temporada tan buena y que pueda ser el mejor deportista mexicano y se me pueda reconocer”, declaró en entrevista con Notimex.

De cara a los Juegos Panamericanos Lima 2019, enfatizó que México tiene un gran equipo y en diferentes pruebas a nivel mundial se ha demostrado que cada uno de los competidores tiene una gran capacidad.

“En Lima habrá que trabajar en equipo porque así lo harán los de Estados Unidos y canadienses, que son los más importantes, así como brasileños. Tenemos que buscar el mejor resultado de nuestro país y para ello debemos estar dispuestos a trabajar juntos y no uno contra el otro”, dijo.

González López está ante la gran oportunidad de dar continuidad a un ciclo olímpico de oro, si gana el podio en Lima 2019, luego del triunfo en individual, por equipo y mixto que obtuvo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

“Es el objetivo. En Lima es bastante factible ganar el oro y sería una gran motivación de camino a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 e irme colocando como el mejor del continente. Debo mantener la calma y es algo en lo que mi entrenador (Eugenio Chimal) insiste: No hay que perder la cabeza”, mencionó.

Es natural que Tokio 2020 es su máximo objetivo y todo es con una realidad, al decir que “lo he pensado muchas veces y me veo en el Top Ten, que es un resultado complicado. Sé que la gente solo piensa en medallas, pero es mejor concentrarse en una meta realista y aun así es un objetivo complicado”.

Agregó que “todos los triatletas del mundo quieren llegar en su mejor forma a Tokio 2020 y puedes estar haciendo muy bien las cosas, y al final se dependen de cómo salga cada acción ese día, tanto en lo personal como en lo demás”.

El atleta afirmó: “creo que sí tengo todo para hacer ese Top Ten, pero, bueno, son miles de cosas que pueden pasar y la verdad que yo con un Top Ten me sentiré muy satisfecho”.