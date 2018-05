Troy Brown de Las Vegas regresa a casa para prepararse para la NBA

La ex estrella del baloncesto de Centennial High School y Oregon Duck, Troy Brown Jr. en Impact Basketball en Las Vegas, miércoles, 23 de mayo de 2018. Brown Jr., acaba de regresar de la NBA Combine en Chicago, donde dijo que se entrevistó con 15 equipos. Madelyn Reese / Las Vegas Review-Journal

La etiqueta de Troy Brown Jr. de la reciente combinación de la NBA en Chicago todavía cuelga de su mochila en Impact Basketball en Las Vegas, el miércoles, 23 de mayo de 2018. Madelyn Reese / Las Vegas Review-Journal

Hay una fotografía de Troy Brown Jr. en la casa de su infancia.

Bueno, probablemente haya varias.

Pero una en particular captura al futuro jugador de baloncesto de la NBA como un niño de 1 año, sumergiéndose en uno de los aros de juguete de su familia, rezumando pasión por su futura profesión.

“Siempre fue uno de los niños que quería ser bueno”, dijo su padre, Troy Sr.

Resulta que es un poco mejor que bien.

Brown, quien ahora tiene 18 años y es uno de los jugadores de básquetbol más exitosos en la historia de Las Vegas, está de regreso en su ciudad natal preparándose para jugar en la NBA después de un breve desvío en Oregon.

El graduado de 6.7 pies de Centennial High ha pasado las últimas semanas consolidando su conjunto de habilidades con el Impact Basketball de renombre nacional, donde los aspirantes a la NBA practican bajo la dirección de los mejores entrenadores del país.

Asistió a la combinación del draft de la NBA en Chicago la semana pasada, impresionando a 15 equipos en entrevistas con su extraña madurez y versatilidad, y escuchó que podría ser reclutado tan alto como el No. 12 el 21 de junio.

La mayor parte de su desarrollo de habilidades individuales concluirá en Las Vegas la próxima semana, y pasará las semanas siguientes recorriendo el país para reunirse con posibles empleadores.

“Las Vegas no es uno de los lugares que recibe mucho amor o reconocimiento por el baloncesto”, dijo Brown. “Siempre he estado determinado a hacer que eso suceda. Simplemente poder hacerlo y hacerlo de la manera correcta … Realmente ha sido algo grande para mí. Lo he estado disfrutando”.

El sueño de toda la vida de Brown se materializó una vez en el patio trasero de su familia.

Sus padres eran atletas universitarios en Texas A&M-Kingsville, y sus hermanas mayores, Jenae (pista) y Jada (baloncesto), ganaron becas para la UNR y Kansas.

Los deportes le fueron fáciles a Brown en su hogar súper competitivo.

Especialmente baloncesto.

“¿Quién no conoce a Troy Brown? Empezamos a reclutarlo cuando estaba en quinto grado”, confesó el director de baloncesto del club Las Vegas Prospects, Anthony Brown, citando su excepcional tamaño y visión de la cancha.

“No sabía que iba a ser una selección de primera ronda. Pero sí sabía que era un jugador de baloncesto muy bueno, y queríamos que fuera parte de nuestro programa”.

Así que Brown representó con orgullo a Las Vegas y los Prospectos a nivel nacional en la Liga Elite de Baloncesto Juvenil de Nike.

Asistió a la escuela de su vecindario, Centennial, y, como armador natural, fue tres veces homenajeado por todos los estados y miembro del equipo de EE.UU. de Baloncesto del campeonato sub-16 en 2016.

La totalidad de su carrera preparatoria convirtió a Brown en un recluta de cinco estrellas, y se comprometió en el otoño de 2016 a jugar colegialmente para los Ducks.

Brown promedió 11.3 puntos, 6.2 rebotes y 3.2 asistencias mientras jugaba principalmente fuera de la pelota en Oregon, declaró para el sorteo en abril y regresó a casa para abordar sus deficiencias percibidas.

“Comenzó muy temprano, y eso es un crédito para él y su familia, llegar a casa en Las Vegas”, dijo su entrenador, Andrew Moore. “Hemos utilizado lo que vimos en videos y utilizamos los comentarios que recibimos del personal de la NBA para formular un plan”.

Los dos se comprometieron a reconstruir el cuerpo de Brown mediante el fortalecimiento de su núcleo y base y la construcción de músculo magro. Ahora con 6 por ciento de grasa corporal, se desliza por la cancha sin esfuerzo, con más explosión que nunca.

Su nuevo cuerpo también ayuda a su suéter, y dispara con confianza desde la gama de la NBA durante las prácticas y los entrenamientos individuales. Brown lanzó un 29.1 por ciento desde el rango de 3 puntos en Oregon, pero Moore dijo que su mecánica era sólida y que había mejorado bajo su tutela.

“Realmente se reduce a su ética de trabajo y su carácter. Son insuperables”, destacó Moore. “Tenía la mente abierta para expandir su juego, probar cosas nuevas y desafiarse a sí mismo”.

Brown está saboreando el proceso predraft.

Dentro de un mes, será un jugador de baloncesto profesional en la mejor liga del mundo. Pero en este momento, él está haciendo lo que siempre ha hecho, jugando en su patio trasero.

Más bien, su proverbial patio trasero.

“Siento que puedo hacer una diferencia (en Las Vegas) debido a mi plataforma en este momento”, dijo. “Lo estoy aceptando e intentando mejorarlo de lo que era cuando era joven”.