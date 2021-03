La ex-campeona de la UFC Miesha Tate pondrá fin a su retiro y peleará en julio

La ex campeona de peso gallo de la UFC, Miesha Tate, regresará a la jaula.

marzo 25, 2021 - 10:43 am

La luchadora de la UFC, Miesha Tate, posa durante su pesaje para UFC 196 en MGM Grand Garden Arena el viernes, 4 de marzo de 2016, en Las Vegas. (Erik Verduzco/Las Vegas Review-Journal)

Miesha Tate se prepara para luchar contra Amanda Nunes en el combate por el título del peso gallo femenino durante UFC 200 en T-Mobile Arena el sábado, 9 de julio de 2016, en Las Vegas. (Erik Verduzco/Las Vegas Review-Journal) Follow @Erik_Verduzco

Amanda Nunes, a la derecha, golpea a Miesha Tate durante su combate por el campeonato femenino de peso gallo de artes marciales mixtas en UFC 200 el sábado, 9 de julio de 2016, en Las Vegas. (AP Photo/John Locher)

La veterana de Las Vegas confirmó el miércoles que saldrá de su retiro para luchar contra Marion Reneau el 17 de julio. No se ha anunciado ningún lugar para el evento.

“Este deporte me ha estado llamando, y ahora es el momento de responder”, dijo Tate en su programa de radio SiriusXM. “Estoy muy emocionada. Hay un fuego que se ha encendido. Mi corazón está completamente lleno de pasión. Siento que estoy totalmente revigorizada. Cuando lo sabes, lo sabes. Y yo simplemente lo sé. Siempre he sido esa persona que lidera con su corazón y hace lo que siente que es su vocación en la vida, eso nunca me ha llevado por mal camino”.

Tate, de 34 años, no espera que su regreso sea un cameo. Indicó que firmó un contrato de seis peleas y que planea competir durante al menos los próximos dos años.

“Siempre piensas que te gustaría tener un plan para tu vida, y muy rara vez se cumple”, comentó. “Así que siempre me digo: ‘¿Por qué planeo algo si nunca funciona así? Seguro que tengo dos años que quiero dedicar a este deporte. Pero mira, de una pelea puede pasar cualquier cosa. Voy a ser honesta, realmente no sé qué esperar. Realmente no sé lo que va a pasar. Eso es lo que es tan emocionante para mí”.

Tate ganó el cinturón en 2016 con una dramática sumisión de regreso de Holly Holm en MGM Grand Garden, pero fue su rivalidad con la ex campeona Ronda Rousey la que elevó su estatura y la convirtió en una de las mayores estrellas femeninas del deporte.

Tate perdió sus dos combates contra Rousey y cedió su cinturón a Amanda Nunes, que ahora ostenta dos títulos y está ampliamente considerada como la mejor luchadora de la historia de la UFC.

A Tate le encantaría una revancha contra Nunes.

“Me encantaría volver a repetirla”, dijo. “Quiero volver a ser campeona. Amanda es una luchadora fenomenal, es la mejor. Es la más grande de todos los tiempos. No voy a quitarle nada en absoluto. Ella es una mujer que da miedo y golpea como un hombre, y yo lo sé. He estado allí con ella, y he visto lo que ha hecho desde entonces, pero sé que tengo el estilo para vencerla. Y tengo ganas. Tengo planes, y tengo objetivos, y a la hora de la verdad, soy alguien que hace que suceda”.

Alejarse del deporte en 2016 no fue una decisión que Tate tomara a la ligera, pero las circunstancias fuera de la jaula le pasaron factura mentalmente hasta el punto de que su rendimiento se vio afectado.

Tate estaba en una relación a largo plazo con el entonces luchador de la UFC Bryan Caraway en ese momento. Aunque no lo identificó por su nombre, Tate consideró que el vínculo era “tóxico” el miércoles al reflexionar sobre su decisión de dejar de pelear.

“Me disminuyó como persona, y quedé bastante rota”, expresó. “Estaba en una situación muy mala y luchando contra la depresión y una relación tóxica que simplemente hizo que todo fuera realmente difícil. Fue un momento duro en mi vida, y estaba luchando por todo, y ya no tenía nada que dar en la jaula. Pensé que la única manera de separarme de la relación en ese momento era simplemente alejarme de todo”.

Tate dio a luz a una hija en 2018 y a un hijo en 2020 con el luchador Johnny Núñez.

“Me he reagrupado y estoy en un lugar bueno”, reveló. “Estoy tan genuinamente feliz, y toda la pandemia realmente ha puesto las cosas en perspectiva de lo que hay que agradecer. Tengo una familia. Tengo una pareja increíble que me apoya y un equipo increíble a mi alrededor”.

Tate, que luchó por última vez en una derrota ante Raquel Pennington en noviembre de 2016, ha estado entrenando en Xtreme Couture en el suroeste de Las Vegas. Ella ha pasado tiempo durante su pausa trabajando como ejecutiva para ONE Championship luchando en Singapur.

Reneau, de 43 años, ha perdido cuatro veces consecutivas y se espera que se retire después de la pelea.