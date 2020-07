Un Ángel protege la portería de Las Vegas Lights FC

Ángel Álvarez entrena con Las Vegas Lights FC previo a la reanudación de la USL Championship. Jueves 25 de junio de 2020 en Kellogg Zaher Soccer Complex. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Ángel Álvarez aseguró tener mayor madurez deportiva para su tercera temporada con Lights FC. Jueves 25 de junio de 2020 en Kellogg Zaher Soccer Complex. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

“He estado aquí desde el primer día de entrenamiento, lo recuerdo muy bien, 3 de enero de 2018 fue cuando nos pidieron que nos presentáramos para pruebas físicas. Gracias a Dios soy el único que sigue en el equipo”, fueron las palabras con las que el portero de Las Vegas Lights FC, Ángel Álvarez, comenzó una conversación con El Tiempo para compartir detalles sobre su tercer año como futbolista profesional.

Álvarez, de 22 años, es egresado de la preparatoria Rancho, donde tuvo una destacada participación con el equipo de fútbol de esa escuela. A nivel universitario, estudió Negocios en el Colegio Comunitario Lakeland en Ohio y en el Colegio Comunitario Laramie County de Wyoming, instituciones donde continuó practicando este deporte.

“La diferencia de entonces a ahora es abismal, desde mi estilo de juego hasta la forma de ser dentro y fuera de la cancha… Cuando estaba en la preparatoria Rancho pensaba que con ser el mejor futbolista dentro de la cancha iba llegar a donde yo quisiera. Ya estando en un ambiente profesional me di cuenta que no es lo mismo, ya es un trabajo, entonces no puedes dejar de ser profesional en todo momento. He leído libros de Kobe Bryant y Joseph Guardiola, tienen en común que dicen: ‘La diferencia es lo que haces cuando nadie te ve’”, comentó.

El joven guardameta tuvo una estancia de tres años en la Ciudad de México para probarse en las Fuerzas Básicas de los Pumas UNAM, compartió que aunque esta experiencia le brindó un gran aprendizaje deportivo, fueron las lecciones de vida lo que más recuerda.

“Aprendí de la vida por los compañeros que tenía, yo pensaba que era humilde, pero al llegar allá me encontré con personas que me hicieron ver la vida de manera muy diferente. En Las Vegas tenemos escuelas, servicios médicos, policía, alimento y lo que necesitemos. La Ciudad de México es muy grande, sobre poblada, donde ves en la calle a niños sin comer y sin ir a la escuela, algunos de mis compañeros no podían ir a la escuela por tener que trabajar”, acotó.

Sobre su trayectoria con Lights FC, Álvarez se mostró agradecido con los ex-entrenadores del equipo, José Luis Sánchez “Chelis” y Eric Wynalda, ya que asegura que ambos le enseñaron a ser profesional y a respetar el juego.

“Vas evolucionando y te vas dando cuenta que al final no siempre juega el mejor. Hay muchas cosas que pueden favorecerte o pueden afectarte cuando se toma la decisión de quién va jugar. Cuando llegué a este equipo tenía 20 años. Me equivoqué muchas veces con ‘Chelís’, me equivoqué con Wynalda, y mi falla fue no darme cuenta a tiempo. Pero esas cosas me ayudaron”, recordó.

Álvarez disputa el puesto titular en la portería con otros dos jóvenes guardametas, Edward Delgado y Thomas Olsen. Aunque Delgado alineó en el único partido de la temporada 2020 de la USL Championship que se ha podido disputar, lo cierto es que cada uno tiene posibilidad de ser titular.

“Mi mamá sufre mucho los partidos, sabe que mis oportunidades han sido pocas para jugar. Siempre la tengo en mi mente, tengo que asegurarme de que no me metan un gol, de no cometer un error, porque mi mamá lo va a sufrir más que yo, más que mis compañeros y más que cualquier persona”, expresó.

Álvarez tiene el anhelo de llegar a primera división, ya sea en la MLS o en la Liga MX. Adicionalmente, esta temporada estará utilizando el número 58 como una manera de homenaje para las víctimas del tiroteo acontecido el 1 de octubre de 2017 en el Strip de Las Vegas.

“Tengo amigos con los que jugué fútbol que son sobrevivientes, mi novia tiene amigas que tuvieron heridas de bala, entonces pensé ¿Por qué no? Es una forma sencilla de poder hacerles un tributo. Las Vegas es mi casa”, concluyó.

Es importante mencionar que esta entrevista se realizó incrementando las normas de distanciamiento social y en un parque público; sin embargo, un miembro del cuerpo técnico cuya función se desconoce, identificado como Stephen Campos, intentó de manera irrespetuosa obstruir la labor de este medio de comunicación. Un acto totalmente absurdo debido al inminente regreso sin público que tendrá la liga, lo cual aumenta la necesidad de cobertura local hacia el equipo.

