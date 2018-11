Un esfuerzo constante por atraer a los latinos

El equipo de Vegas Golden Knights ha demostrado su intención por invitar a la comunidad hispana para ser partícipes del hockey sobre hielo, una prueba de ello es la reciente creación de curso Learn to Skate dedicado a enseñar este deporte a niños latinos. Pero desde su llegada a Las Vegas, este equipo ha sido de los primeros de la Liga Nacional de Hockey (NHL, por sus siglas en inglés) en transmitir todos sus partidos a través de radio en español.

Jesús López -derecha- es el encargado de narrar en español los partidos como local de Vegas Golden Knights a través de ESPN Deportes 1460 AM. [ Foto Cortesía ]

Jesús López es el encargado de narrar en español los partidos como local de Vegas Golden Knights a través de ESPN Deportes 1460 AM. [ Foto Cortesía ]

Jesús López es el encargado de narrar en español los partidos como local de Vegas Golden Knights a través de ESPN Deportes 1460 AM. [ Foto Cortesía ]

El equipo de Vegas Golden Knights ha demostrado su intención por invitar a la comunidad hispana para ser partícipes del hockey sobre hielo, una prueba de ello es la reciente creación de curso Learn to Skate dedicado a enseñar este deporte a niños latinos. Pero desde su llegada a Las Vegas, este equipo ha sido de los primeros de la Liga Nacional de Hockey (NHL, por sus siglas en inglés) en transmitir todos sus partidos a través de radio en español.

“Pienso que el impacto que se generó aquí en Las Vegas tuvo mucho que ver con la identificación de este equipo como una medicina para aliviar el dolor de la matanza del 1 de octubre (2017). Fue un equipo ganador que en la primera temporada llegó a la final de la Copa Stanley, eso genera un sentido de inclusión automático, todo el mundo quiere ser parte de él. Considero que fue el parteaguas para que más equipos de la NHL estén ahora tomando la determinación de hacer partícipe a los hispanos”, comentó el locutor de ESPN Deportes, Jesús López.

López y Herbert Castro son los encargados de narrar y analizar los partidos de los Golden Knights disputados en el T-Mobile Arena, las transmisiones en vivo pueden ser escuchadas a través de la estación local de radio ESPN Deportes 1460 AM.

“Para la comunidad latina el hockey puede ser el menos conocido de todos los deportes, pero también es el que es más fácil de ‘engancharse’ por la pasión que hay dentro de la arena, pienso que muy pocos deportes pueden permitir estar al ‘filo de la butaca’. Es rápido, la gente siempre está expectante porque puede caer un gol debido a la velocidad en la que se juega. Es un deporte que apasiona, con una vez basta para que te enamores del hockey sobre hielo”, aseveró el locutor.

Jesús López, quien también es conocido como ‘El Ocotlán’ debido a su lugar de origen en el estado mexicano de Jalisco, aseguró que no es difícil entender el hockey y se mostró feliz por el hecho de que otros equipos como Los Ángeles Kings también están realizando esfuerzos por llamar la atención de los aficionados hispanos.

Sobre la posible llegada de un jugador latino a los Golden Knights en un futuro cercano, López dijo que, “las palabras del dueño de la franquicia (William P. Foley) fueron esas, y fue lo que a mí me emocionó desde un principio a aprender a narrar el hockey, me he familiarizado con este deporte. Las palabras de Foley fueron que él quiere que la primera estrella latinoamericana del hockey sobre hielo salga de aquí de Las Vegas”.

El locutor local compartió que para él ha sido una gran satisfacción personal el poder transmitir cada partido de este nuevo equipo, buscando siempre hacer una narración atractiva que guste a los radioescuchas, este estilo ha sido bien aceptado por la NHL y los seguidores de este deporte.

“La inclusión es lo más importante que hay en una sociedad, haber escuchado al dueño decir que él quiere incluirnos a los hispanos en el equipo de Vegas Golden Knights, hacer la invitación y demostrarlo, fue lo mejor. Cuando tú vez que el equipo y la organización está tan interesado en llevarle a la gente en su idioma este deporte, creo que hay que tomar ventaja de que hemos sido invitados. Nos quieren ahí y eso es lo más agradable. El hockey tiene su alma propia, es un sentimiento y pasión diferente”, mencionó López.

De acuerdo con datos que el director de comunicación de Vegas Golden Knights, Sage Sammons, proporcionó a El Tiempo, durante la temporada 2017-18 el representativo de Las Vegas fue uno de los dos equipos en transmitir en radio sus juegos en español, el otro fue Chicago Blackhawks.

En dicha temporada la radiodifusora local ESPN Deportes 1460 AM transmitió más de 20 juegos en casa de la temporada regular y todos los partidos de la Copa Stanley disputados en el T-Mobile Arena.

Vegas Golden Knights confirmó una vez más su deseo de involucrarse en la comunidad hispana participando en el evento y desfile ‘El Tiempo Fiesta Las Vegas’, el cual se realizó el pasado 15 de septiembre para celebrar la Independencia de México.