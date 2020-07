Un vistazo a la vida dentro de la “Zona Segura de Fase Cuatro” de la NHL

En esta foto del 15 de febrero de 2020, aficionados posan bajo el logo de la liga NHL en una exhibición fuera del Falcon Stadium antes de un juego de hockey al aire libre de la NHL Stadium Series entre los Kings de Los Ángeles y los Colorado Avalanche, en la Air Force Academy de Colorado. La incertidumbre que suscita la pandemia del coronavirus lleva a los expertos a ofrecer una sombría evaluación a corto plazo de los resultados financieros de la NHL, con algunas proyecciones de reducción de ingresos a casi la mitad. Lo que no está claro es cuán grande puede ser el impacto hasta que se pueda determinar cuándo los aficionados pueden volver a asistir a los partidos y si la liga es capaz de completar esta temporada. (AP Photo/David Zalubowski, Archivo)

Empecemos con el nombre. No son burbujas, ni cúpulas, ni campus, ni siquiera la versión de la NHL de Seahaven Island de “The Truman Show”.

No, la liga preferiría que se llamaran “Zonas de Seguridad de Fase Cuatro”.

Los jugadores y el personal seguirán un estricto conjunto de protocolos de salud para la vida diaria durante el torneo de postemporada de la NHL de 24 equipos, incluyendo instrucciones sobre cómo usar un ascensor.

El comité ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la NHL (NHLPA) aprobó el acuerdo provisional sobre un nuevo convenio colectivo y los protocolos de retorno al juego a finales del martes, y los miembros de pleno derecho comenzaron a votar el miércoles.

Se espera que los resultados se anuncien el viernes, y si se aprueban, abriría el camino para que la liga se reanude después de haber estado pausada desde el 12 de marzo debido a la pandemia de coronavirus.

El campamento de entrenamiento (Fase Tres) está programado para comenzar el lunes, con los equipos viajando a sus respectivas ciudades centrales (según se informa son Edmonton, Alberta y Toronto) el 26 de julio. La ronda clasificatoria comenzará el 1º de agosto.

Las zonas de seguridad incluyen hoteles, restaurantes, el estadio, las instalaciones de práctica y otras áreas delimitadas (interiores y exteriores), de acuerdo con la circular de la NHL sobre la Fase Cuatro. No se permitirá el ingreso de personas que no estén trabajando ni alojándose en un hotel dentro de la zona de seguridad.

A cada club se le permite un máximo de 52 personas en la zona segura, que incluye jugadores, entrenadores, ejecutivos, personal y otros miembros laborales.

Las alineaciones no abarcarán más de 31 jugadores y el grupo que viajará debe incluir al menos uno de los siguientes: terapeuta de masaje, terapeuta/quiropráctico de técnica de liberación activa y creador de contenido/gerente de medios sociales.

Una vez que los jugadores y el personal lleguen a las zonas seguras, no podrán salir sin permiso de la NHL.

“Los individuos que salgan de alguna Zona de Seguridad de Fase Cuatro sin permiso, podrían quedar sujetos a consecuencias hasta e incluyendo el retiro de la Fase Cuatro, o en otros casos, cuarentenas estrictas de hasta 10-14 días así como pruebas y monitoreo mejorados a su regreso”, decía el memorándum. “Para los clubes, penas significativas, potencialmente incluyendo multas y/o pérdida de opciones de reclutamiento”.

Además de mantener el distanciamiento social (con una separación mínima de seis pies), las personas deben llevar sus rostros cubiertos fuera de su habitación. Los cubrebocas se pueden quitar cuando se come o se bebe y se hace ejercicio.

Todos los miembros del grupo viajero se someterán a pruebas diarias de COVID-19, controles de síntomas y exámenes de temperatura dentro de la zona de seguridad.

Si un individuo da positivo en las pruebas de coronavirus, la persona será trasladada a una zona de aislamiento segura o hospitalizada, si es necesario. Pueden volver después de dar negativo dos veces con un intervalo de al menos 24 horas o después de 10 días en auto-aislamiento si no han tenido síntomas durante más de 72 horas.

Si una persona es asintomática y se confirma que es positiva, se le pedirá que se aísle y podrá volver después de dos pruebas negativas con un intervalo mínimo de 24 horas o tras el paso de 10 días desde la prueba positiva inicial, siempre que haya permanecido asintomática.

Los jugadores se alojarán en su propia habitación de hotel en el piso designado de su equipo y no se les permitirá entrar en la habitación del otro. El vestíbulo del hotel, el bar, las piscinas y los gimnasios estarán abiertos con el distanciamiento social requerido, y no se aplicará ningún código de vestimenta.

“Reconociendo la importancia de la salud mental y el beneficio psicológico de la variación de la actividad, se organizarán excursiones sociales tanto dentro como fuera de la Zona de Seguridad de Fase Cuatro”, según la circular.

Las opciones de comidas incluyen restaurantes de hotel y “comidas modificadas estilo buffet… sujetas a barreras de plexiglás (o similares) que se establecen entre los servidores y los individuos para mantener el distanciamiento social y el servicio sin contacto”.

Los individuos también pueden hacer sus pedidos en restaurantes locales, con entrega sin contacto en lugares designados dentro de la zona segura donde los paquetes serán desinfectados con toallitas.

En los ascensores, no se permite a los individuos hablar y se les anima a evitar usar los dedos para apretar botones.

“En lugar de eso, use los nudillos o los codos”, indica el memorándum.

No se permiten familiares en la zona de seguridad hasta las finales de la conferencia. Con los jugadores fuera, cada equipo debe hacer “los mejores esfuerzos para ayudar a proporcionar servicios de entrega de comestibles y entrega de mandados” a los miembros de las familias de los jugadores.

“La salud de los jugadores, el personal del club, el personal de la liga y todas las personas que participan en la Fase Cuatro sigue siendo la principal prioridad de la liga en la transición de las actividades del campo de entrenamiento de la Fase Tres en cada una de las 24 ciudades de origen de los clubes a los juegos en las Zonas Seguras de Fase Cuatro”, dicta la circular. “La NHL y la NHLPA, junto con sus respectivos expertos en medicina, epidemiología y enfermedades infecciosas, han colaborado estrechamente en el establecimiento de este protocolo para la Fase Cuatro”.

Formato de los playoffs de la NHL

Conferencia Oeste

Ronda Play-in

No. 5 Edmonton vs. No. 12 Chicago

No. 6 Nashville vs. No. 11 Arizona

No. 7 Vancouver vs. No. 10 Minnesota

No. 8 Calgary vs. No. 9 Winnipeg

Byes: St. Louis, Colorado, Golden Knights, Dallas

Conferencia Este

Ronda Play-in

No. 5 Pittsburgh vs. No. 12 Montreal

No. 6 Carolina vs. No. 11 New York Rangers

No. 7 New York Islanders vs. No. 10 Florida

No. 8 Toronto vs. No. 9 Columbus

Byes: Boston, Tampa Bay, Washington, Philadelphia