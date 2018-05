Utilizan fans de Golden Knights el logo del equipo en tatuajes, cortes de cabello y uñas

No es difícil adivinar dónde radica la lealtad de Fernando Guzmán.

Mientras se sentaba para llevarse un gran logo de los Vegas Golden Knights en la parte posterior de su cabeza, una capa de salón negra cubría su camisa y brazalete del equipo de hockey. Un sombrero negro con el logo del equipo estaba posado en la encimera cercana, cubierto con pines de la misma imagen.

La transición de Guzmán como fan vino a una velocidad vertiginosa; el residente nativo de Las Vegas pasó de saber casi nada sobre el hockey a gastar alrededor de $2 mil en prendas de los Caballeros este año.

“Casi he vendido mi camión para ir a un juego final de la Stanley Cup”, dijo Guzmán. “Han hecho mucho por esta ciudad. No ha sido un año fácil para nosotros después del 1 de octubre”.

Las empresas de todo el Valle han visto un aumento en los clientes que buscan formas de mostrar su alianza con el equipo de hockey, incluidos cortes de pelo, uñas y diseños de tatuajes.

Moisés Alvarez, propietario de Goodtimes Barbershop & Shave Parlor en Spring Valley, informó que ha afeitado cuatro diseños de Golden Knights en el cabello de la gente desde que el equipo entró en los playoffs. Los diseños duran alrededor de una semana, señaló, dependiendo de qué tan rápido crezca el cabello del cliente, y cuesta entre $50 y $100.

Todos sus clientes han sido frecuentes, pero Álvarez cree que los diseños traerán más negocio. Poco después del corte de pelo, Guzmán le comentó a Álvarez que otros comentaban sobre el diseño y le preguntaban de dónde lo había sacado.

“Eso es lo que pasa con la barbería: va de boca en boca”, indicó Álvarez, que llevaba un delantal con un broche de los Golden Knights adjunto. “Haces un buen trabajo y la gente quiere venir a trabajar para ti”.

Trayendo negocios

Justin “Smitty” Smith, propietario de Tatt Life Studios en Flamingo Road y Decatur Boulevard, señaló que la tienda ha repartido alrededor de una docena de tatuajes de los Golden Knights. Él es un fan del diseño; un tatuaje del logotipo se asomó por debajo de la manga de su camisa.

“A medida que comenzaron a mejorar, el negocio también para nosotros”, agregó. “Es lo que hay que hacer. Si vives aquí o eres un turista, esta es una gran manera de celebrar la ciudad”.

Joey Hamilton, propietario de Revolt Tattoos en Paradise Road, al este del Strip, destacó que la tienda ha regalado un par de cientos de tatuajes de los Golden Knights. Los clientes han acudido a la tienda para concertar una cita, pero la gran mayoría ha tenido lugar cerca de la T-Mobile Arena los días de juego, puntualizó.

Hamilton y otros tres artistas de la tienda tatúan a los fanáticos en los juegos locales de postemporada por una donación mínima de $30 para la Golden Knights Foundation. En el primer día de los playoffs, Hamilton y los otros artistas pasaron cerca de cinco horas tatuando logotipos y diseños de un camión de Golden Knights estacionado en la Toshiba Plaza.

“Lo hacemos por el equipo”, expresó. “El equipo ya hizo mucho por la comunidad, creo que parte de esto es la manera en que los fans devuelven”.

Nothing beats the Playoffs! Get your Free Tattoo and Fresh V-cut at Toshiba Plaza outside @TMobileArena before the @GoldenKnights host the 1st Playoff game in franchise history. #VegasBorn pic.twitter.com/qGJJIKBGZl

— Brian Killingsworth (@BKillin7) April 11, 2018