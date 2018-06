Venta de entradas para la NBA Summer League más adelante del ritmo del año pasado

The Suns serán un equipo para ver en la NBA Summer League. La selección principal: Deandre Ayton, obtendrá su primera prueba profesional en Las Vegas. Su enfrentamiento contra Marvin Bagley III llamará la atención. El ex jugador de la UNLV: Brandon McCoy, representará a los Bucks. La estrella ex-Centennial: Troy Brown Jr., fue seleccionado por Washington.

junio 26, 2018 - 10:53 am

Deandre Ayton de Arizona, a la derecha, posa con el comisionado de la NBA, Adam Silver, después de que fue elegido primero por los Phoenix Suns durante el draft de baloncesto de la NBA en Nueva York el jueves 21 de junio de 2018. (AP Photo / Kevin Hagen)

DeAndre Ayton de Arizona habla con reporteros durante una disponibilidad de medios con los mejores prospectos de baloncesto en el Draft de la NBA, el miércoles 20 de junio de 2018 en Nueva York. (Foto AP / Mary Altaffer)

La presencia de una clase de draft repleta de estrellas encabezada por Lonzo Ball (sin mencionar el circo que lo acompaña creado con su padre, LaVar) ayudó a generar multitudes récord para la NBA Summer League del año pasado.

No hay una presencia tan marcada de padre e hijo este año, pero el interés es más alto que nunca.

Albert Hall, cofundador de la Summer League y vicepresidente de operaciones comerciales, informó que las ventas de boletos aumentaron entre un 5 y un 8 por ciento durante el año pasado. La Liga de Verano de este año es del 6 al 17 de julio.

Esta es la primera vez que participan los 30 equipos, lo que ayuda a impulsar las ventas.

“Definitivamente alentamos a las personas a obtener boletos por adelantado solo para evitar que se agoten los primeros días”, dijo Hall. “La gente se dio cuenta de que es un gran evento, el número 1, y con un gran valor. Y número 2, se dan cuenta de que este proyecto de clase tiene mucho más para ofrecer de lo que se pensó originalmente”.

Hall dijo que aparte del guardia Luka Doncic, esperaba que todas las selecciones de primera ronda participaran. ESPN informó que Doncic, el pick No. 3 global que fue cambiado de Atlanta Hawks a Dallas Mavericks, no jugará porque viene de una larga temporada en la EuroLeague. Hall no lo confirmó.

De lo contrario, hay mucho talento, liderado por la primera selección global y Deandre Ayton de Phoenix Suns, de 7 pies de altura. Los Suns también adquirieron al alero Mikal Bridges en un intercambio por la noche del draft con los 76ers de Filadelfia, que lo llevaron al décimo lugar, y seleccionaron al guardia francés: Elie Okobo, en la parte superior de la segunda ronda.

Uno de los enfrentamientos más glamorosos tendrá lugar el 7 de julio cuando los Suns se enfrenten a los Sacramento Kings a las 4:30 p.m. en el Centro Thomas & Mack. Será una reunión de las dos mejores opciones del draft, con Ayton yendo contra el centro de los Kings, Marvin Bagley III.

Durante más de 11 días del año pasado, la Liga de Verano obtuvo un récord anunciado de 127 mil 843 admiradores para ver a 24 equipos participar. Además de Ball, Jayson Tatum de los Boston Celtics, Dennis Smith Jr. de los Mavericks y De’Aaron Fox of the Kings atrajeron el interés.

Ahora la Summer League tendrá seis equipos adicionales y un día adicional.

“De esos primeros cinco días, mucho depende de nuestro walk-up, pero pudimos ver varios sellouts”, afirmó Hall.