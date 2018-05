“Vine a trascender”: Ricardo Ferriño

El portero de Las Vegas Lights FC, Ricardo Ferriño. Cortesía L.E. Baskow

El portero de Las Vegas Lights FC, Ricardo Ferriño, fue el invitado de esta semana en el estudio de El Tiempo, donde habló sobre su participación actual con el equipo de la ‘ciudad de las luces’. En lo que va del torneo, este futbolista mexicano se ha consolidado como uno de los guardametas más confiables de la USL, sin embargo, el inicio en los partidos de pretemporada no fue fácil.

“Tuve una presentación lamentable en la pretemporada, era mi primer día de trabajo ante una afición que tenía hambre de fútbol, reconozco que me equivoque, pero como humano me levanté. Ahora no soy el mejor ni fui el peor cuando cometí los errores, tengo que buscar una estabilidad y jugar como lo recalcan mucho mis entrenadores”, sentenció Ferriño.

El ex-portero de equipos de la Liga de Ascenso MX como Venados de Mérida y Murciélagos FC, reconoció que fue importante sumar un punto como visitante en su reciente partido contra Real Monarchs de Utah, sobre todo por la complejidad del rival.

“Se ve la identidad del equipo y el compañerismo, tuvimos la lamentable expulsión de Marcelo Alatorre pero supimos mantenernos unidos. El empate es importante contra un equipo muy preparado”, dijo Ferriño.

Aunque Las Vegas Lights FC es un equipo nuevo en la segunda división del fútbol estadounidense, la mentalidad y deseo de trascender es una constante en el propietario del club, cuerpo técnico y jugadores, quienes diariamente trabajan para buscar brindar satisfacciones a los aficionados.

“Vine a trascender, es mi meta y mi lema de cada día… Buscar el título sería una presentación bellísima, ser el nuevo equipo de la USL y pelear un título, claro que sí, se puede, tenemos las condiciones y capacidad para lograrlo”, agregó el portero mexicano.

Este sábado 5 de mayo, en el partido ante Tulsa FC, Lights FC obsequiará 5,000 máscaras de luchador para los primeros aficionados en ingresar al estadio. La lucha libre es un deporte popular en México.

“Aparte del fútbol uno de mis pasatiempos es la charrería y los caballos. La lucha libre la vi poco pero sigo mucho a ‘La Parka’, un gran luchador”, acotó Ferriño.

Más detalles sobre el portero de Las Vegas Lights FC en la versión audiovisual de esta entrevista.