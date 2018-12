Wynalda renovará la plantilla de jugadores para la temporada 2019

Ángel Álvarez. Foto Cortesía Las Vegas Lights F.C.

Christian Torres. Foto Cortesía Las Vegas Lights F.C.

Matt Thomas. Foto Cortesía Las Vegas Lights F.C.

Samuel Ochoa. Foto Cortesía Las Vegas Lights F.C.

Thomas Olsen. Foto Cortesía Las Vegas Lights F.C.

Después de los resultados adversos obtenidos por Las Vegas Lights F.C. en su temporada inaugural, la directiva del club ha decidido hacer cambios de fondo. El primero de ellos fue la llegada de Eric Wynalda como nuevo entrenador y recientemente se anunció una ‘limpia’ en la plantilla para la temporada 2019 de la USL (segunda división de fútbol soccer).

A través de un comunicado enviado por el director de Comunicaciones, Harry Ruíz, el club informó que solo renovaron el contrato de cinco jugadores: los porteros Thomas Olsen y Ángel Álvarez, el mediocampista Matt Thomas, el defensa Christian Torres y el delantero Samuel Ochoa.

“Me quedé muy impresionado con las actuaciones de Thomas Olsen y demostró que es un portero muy capaz. Ángel es un joven talento que peleará por el puesto, así que van a competir por la titularidad. Christian Torres también es un jugador joven, defensa talentoso. Matt Thomas es alguien que tiene mucho potencial. Sammy es un veterano, un jugador que ha demostrado tener la capacidad de anotar en esta liga, pero va a necesitar ayuda”, comentó a El Tiempo el entrenador de Lights FC, Eric Wynalda.

Sobre la continuidad de Samuel Ochoa en el equipo, un jugador de 32 años de edad que marcó 8 goles en toda la temporada, el entrenador mencionó que, “creo que Samuel es un jugador incomprendido, lo he conocido por muchos años y aprecio mucho su capacidad anotadora. No creo que recibió las oportunidades necesarias en la campaña pasada, aunque estuvo sobre el campo más que cualquier otro jugador del equipo. Mi trabajo es poner un equipo que le va a proveer más oportunidades de gol, y aunque podría ver menos minutos de juego yo creo que su cuota anotadora será más alta”.

El club informó que aún se mantiene en negociaciones con el defensa Miguel Garduño y los mediocampistas Carlos Álvarez y Alex Mendoza. En el caso de los mediocampistas Freddy Adu, Eric Ávila, Raúl Mendiola y Rafael García, los contratos expiraron y ahora los jugadores son agentes libres; sin embargo, todavía existe la posibilidad de contar con Adu y Ávila, ya que las negociaciones están activas.

“Tenemos que construir un equipo más técnico de lo que vimos de los Lights el año pasado. Soy un entrenador que le gusta variar el estilo de juego a veces. Pero soy un firme creyente en que la posesión de la pelota es clave. Conforme construyamos nuestra plantilla, lo que verán es que será un equipo que tendrá la habilidad de ser muy explosivo y dinámico, especialmente sobre el final de los partidos. Es imperativo que seamos un equipo fuerte tanto al principio como al final de los juegos”, mencionó Wynalda.

Por último, la directiva del equipo decidió declinar las opciones de mantener en la plantilla al portero Ricardo Ferriño, los defensas Joel Huiqui, Rodrigo Íñigo y Juan Herrera-Perla, el mediocampista Daigo Kobayashi y los delanteros Juan Carlos García y Daniel Guzmán Jr.

“Tanto Daigo como Joel han tenido extraordinarias carreras, son grandes representantes del club en muchas maneras. Pero la USL está demandando más de los jugadores, en el sentido que no es una liga a la que vienen jugadores a retirarse, sino es una oportunidad para jugadores más jóvenes para construir sus carreras y demostrar su talento. No es falta de respeto para ninguno de los dos, pero no sentí que eran buena opción para lo que estoy intentando hacer”, concluyó Wynalda.